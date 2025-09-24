Thị trường cuối năm khó bùng nổ

Phân tích về thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6, cho biết, thông thường thị trường bất động sản khởi sắc nhất từ tháng 9 đến tháng 3, đặc biệt giai đoạn giữa tháng 9 đến hết tháng 1.

Tuy nhiên, năm nay có thể khác do kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động, khó đoán định. Nhà đầu tư cũng tỏ ra lo ngại trước những ẩn số vĩ mô.

Theo ông Quê, chu kỳ bất động sản hiện tại không giống các lần trước. Thay vì đi theo quy luật phục hồi - tăng trưởng - suy thoái, từ đầu năm 2024 đến nay, thị trường chứng kiến nhiều pha lên xuống, không đồng nhất giữa các phân khúc và khu vực.

“Trong ngắn hạn, khó dự báo phân khúc nào sẽ tăng hay giảm giá. Nhiều khả năng, thị trường sẽ đi ngang từ nay đến cuối năm; nếu có nhích lên cũng không đáng kể, chỉ tập trung ở những nơi còn dư địa phát triển, giá còn hợp lý”, ông Quê nhận định với PV VietNamNet.

Chuyên gia dự đoán, thị trường bất động sản cuối năm 2025 khó bùng nổ như các năm trước. Ảnh: Thạch Thảo

Ông dẫn chứng, giá bất động sản tại Đà Nẵng đã tăng cao nên khó tăng tiếp. Hà Nội cũng tương tự, chỉ có khả năng tăng ở khu vực phía Nam và Tây Nam với loạt dự án đô thị lớn đang rậm rịch. Điểm sáng, nếu có, sẽ nằm ở một số địa phương nhỏ như Cần Giờ (TPHCM) hay Phú Quốc (Kiên Giang).

Nhà đầu tư hiện thận trọng và chọn lọc hơn. Trước kia, giai đoạn cuối năm thường ghi nhận sự sôi động của thị trường bất động sản, nhưng năm nay sức hút đã bị "san sẻ" sang chứng khoán, vàng và tài sản số. Do đó, thị trường bất động sản cuối năm 2025 khó bùng nổ như các năm trước.

Dù vậy, về trung hạn từ nay đến năm 2027, ông Quê nhận định bất động sản sẽ bước vào pha tăng tốc, đi lên. Sau giai đoạn đi xuống 2022-2024, thị trường đã có dấu hiệu phục hồi về giá và thanh khoản. Giá bất động sản mới chỉ tăng mạnh ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và một phần Hải Phòng, song vẫn chưa trở lại mức đỉnh năm 2022.

Theo Chủ tịch Tập đoàn G6, việc lãi suất duy trì ở mức thấp cùng sự phát triển mạnh mẽ của nhà ở xã hội, nhà ở thương mại sẽ tạo nguồn cung dồi dào từ nay đến năm 2027. Trong đó, phân khúc nhà ở xã hội được kỳ vọng là điểm sáng.

Thị trường cũng sẽ không còn một kênh đầu tư “vua” như đất nền trước đây, mà đất nền, bất động sản nghỉ dưỡng, chung cư sẽ luân phiên giữ vai trò chủ lực ở từng thời điểm và đặc thù từng địa phương.

Đầu tư: Thời cơ và rủi ro

Tại một talkshow về thị trường bất động sản mới đây, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng giám đốc G-Home lại cho rằng, thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ mới, trong đó xu hướng dịch chuyển dòng tiền là hệ quả tất yếu.

Theo ông Nam, ngành địa ốc hiện được tiếp sức từ ba nguồn “doping” quan trọng. Đầu tiên, đó là cung - cầu được cải thiện. So với giai đoạn “đóng băng” năm 2022, nhiều dự án đã tháo gỡ vướng mắc pháp lý, giúp nguồn cung tăng đáng kể. Nhu cầu mua nhà cũng phục hồi và lan rộng ra nhiều tỉnh, thành, không chỉ tập trung ở Hà Nội hay TPHCM, đặc biệt tại những khu vực hưởng lợi từ quy hoạch, sáp nhập.

Tiếp đó, nguồn vốn đã được khơi thông. Trước đây, thị trường ách tắc vì dòng vốn mắc kẹt trong trái phiếu doanh nghiệp và tín dụng ngân hàng bị siết chặt. Hiện nay, nguồn vốn ổn định hơn, tỷ lệ nợ xấu trong mức cho phép, lãi suất cho vay ở mức hợp lý, tạo thuận lợi cho cả người mua để ở và nhà đầu tư.

Cùng với đó, yếu tố tâm lý là quan trọng nhất. Người dân và doanh nghiệp đặt nhiều niềm tin vào thị trường, tin vào sự phát triển của đất nước. Nhà đầu tư không còn chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn từ "lướt sóng" mà bắt đầu có tư duy dài hạn, sẵn sàng đầu tư vào các khu vực xa trung tâm, chấp nhận chờ đợi giá trị tăng trưởng theo thời gian.

Đầu tư thời điểm này, ông Nguyễn Anh Quê khuyến nghị, bất động sản vẫn là kênh đầu tư dài hạn an toàn, nhưng cần thận trọng hơn.

Ông lưu ý, nhà đầu tư phải đánh giá kỹ yếu tố pháp lý, quy hoạch, dư địa tăng giá, khả năng khai thác sử dụng như để ở, cho thuê, kinh doanh. Bất động sản không còn là tài sản “mua rồi để đó” sẽ tự tăng giá như trước.

“Đầu tư giai đoạn này không nên tất tay. Nếu vay ngân hàng thì chỉ nên vay ở tỷ lệ thấp và cân đối được dòng tiền. Về ngắn hạn, chứng khoán, vàng, tài sản số có thể sinh lời tốt hơn. Nhưng xét dài hạn và an toàn, bất động sản vẫn là kênh số 1. Ngay cả khi đầu tư thành công ở kênh khác, nhà đầu tư vẫn có xu hướng lựa chọn giữ tài sản bằng bất động sản”, ông Quê nhấn mạnh.