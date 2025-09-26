UBND TP Hà Nội vừa có quyết định chấp thuận liên danh Tổng công ty Viglacera - CTCP, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và CTCP Xây dựng Central làm nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh (trước đây thuộc huyện Đông Anh).

Dự án này có quy mô gần 45ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, trong đó gần 617 tỷ dành cho bồi thường tái định cư. Quỹ đất dành cho xây nhà xã hội rộng hơn 13ha, còn nhà thương mại hơn 3,3ha.

Tổng vốn góp của ba nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Viglacera chiếm phần lớn nhất với 825 tỷ (55%), Hoàng Thành góp 450 tỷ (30%) và Central 225 tỷ (15%). Ba đơn vị này sẽ huy động thêm khoảng 7.800 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có hơn 3.100 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng. Một số hạng mục khác tại dự án gồm trường học từ mầm non đến THCS, công trình dịch vụ, thương mại.

Một dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành của Viglacera tại huyện Đông Anh cũ. Ảnh: Hồng Khanh

Tại khu vực huyện Đông Anh cũ, Viglacera đang thực hiện một khu nhà xã hội cùng Handico thuộc khu đô thị mới Kim Chung. Dự án này được khởi công hồi tháng 3 với quy mô hơn 1.100 căn hộ. Giá bán khu nhà ở xã hội này dự kiến khoảng 18,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT 5% và phí bảo trì 2%).

Tại xã Phúc Thịnh, gần vị trí dự án Tiên Dương 1 là dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2 với tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất hơn 14,6 ha. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 3.458 căn nhà, trong đó gồm 3.344 căn nhà ở xã hội.

TP Hà Nội giao tiến độ cho nhà đầu tư cả hai dự án trên cần hoàn thành các khu nhà ở xã hội vào năm 2030.

Nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội đang phục hồi nhưng giá sản phẩm lại có xu hướng tăng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án nhà ở xã hội tại thủ đô liên tục được khởi công. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án ở các khu vực vùng ven với hơn 4.700 căn, giá từ 18-27 triệu đồng/m2.