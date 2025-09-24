Chính sách hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng và ân hạn nợ gốc 5 năm giúp khách hàng tối ưu dòng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy và gia tăng biên lợi nhuận khi đầu tư căn hộ tháp Gió Đông tại dự án The Gió Riverside.

Theo đại diện An Gia, bên cạnh nhóm khách hàng mua để ở, công ty cũng chú trọng thiết kế các chính sách thanh toán linh hoạt, phù hợp với nhà đầu tư có nguồn vốn hạn chế muốn tham gia thị trường.

Không gian sống tại căn hộ 65m2

Lấy ví dụ trên căn hộ 65m2 có giá sau thuế khoảng 3,3 tỷ đồng, người mua chỉ cần thanh toán trước 21% giá trị căn hộ theo tiến độ, tương đương khoảng 690 triệu đồng. Khoản còn lại, ngân hàng hỗ trợ vay, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng (gồm 24 tháng trước khi bàn giao và 12 tháng sau khi nhận nhà), ân hạn nợ gốc đến 5 năm.

Anh Thế Vũ (36 tuổi, TP.HCM) cho biết, vài năm trước, anh từng nhiều lần cân nhắc việc mua căn hộ để đầu tư nhưng đều gặp rào cản ở chi phí vốn và áp lực trả lãi ngân hàng. Tuy nhiên, với chính sách thanh toán từ chủ đầu tư An Gia, anh nhận thấy việc sở hữu một sản phẩm cao cấp không còn quá xa vời.

“Tôi chỉ cần chuẩn bị nguồn vốn khoảng 700 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ view sông The Gió Riverside. Còn lại, ngân hàng giải ngân, chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất, kéo dài đến 12 tháng sau khi nhận nhà. Chính sách này giúp tôi vừa giữ được khoản dự phòng tài chính, vừa mở ra cơ hội tích lũy tài sản có tiềm năng”, anh Vũ chia sẻ.

Phối cảnh tháp Gió Đông

Theo chuyên gia, thông thường, chính sách hỗ trợ lãi suất chỉ áp dụng trong giai đoạn xây dựng từ 12-24 tháng, còn ngay sau khi bàn giao, người mua bắt đầu phải chi trả lãi vay cùng các chi phí khác. Do đó, chính sách hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng mang lại nhiều lợi thế, giúp nhà đầu tư giảm áp lực tài chính, có thêm thời gian để tận dụng dòng tiền cho thuê và đón đầu chu kỳ tăng trưởng.

Cụ thể, trong 3 năm đầu, nhà đầu tư không phát sinh chi phí tài chính, đồng thời, được tặng thêm gói quà tặng điện máy thiết yếu từ chủ đầu tư. Nếu khai thác cho thuê ngay khi nhận nhà với mức giá thuê dao động khoảng 10 triệu đồng/tháng, toàn bộ khoản thu này trở thành dòng tiền dương, tương đương 120 triệu đồng/năm.

Chưa kể, giá trị căn hộ có xu hướng tăng và đặc biệt tăng mạnh sau khi dự án đi vào vận hành. Nếu nhà đầu tư “chốt lời” ở thời điểm chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất, tỷ suất lợi nhuận trên số vốn ban đầu có thể đạt hiệu quả rõ rệt khi giá trị căn hộ tăng trung bình từ 10-15% trong 36 tháng cùng với nguồn thu từ khai thác cho thuê.

Đại diện An Gia nhận định, việc sử dụng “đòn bẩy tài chính” để mua nhà là hình thức phổ biến giúp nhà đầu tư tối ưu nguồn vốn. Tuy nhiên, áp lực thường rơi vào giai đoạn đầu khi căn hộ chưa mang lại dòng tiền khai thác. Do đó, chính sách hỗ trợ lãi suất 3 năm (kéo dài đến 12 tháng sau khi nhận nhà) và ân hạn nợ gốc 5 năm là giải pháp phù hợp giúp nhà đầu tư dễ cân đối dòng tiền, giảm gánh nặng tài chính.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Ngoài các chính sách trên, An Gia còn áp dụng ưu đãi chiết khấu lên đến 18,5%. Đây là mức chiết khấu hiếm có trên thị trường, tạo thêm “lớp” lợi nhuận cho nhà đầu tư ngay tại thời điểm giao dịch.

Tính toán nhanh trên căn hộ 65m² có mức giá 3,3 tỷ đồng, khách hàng được áp dụng chiết khấu đến 18,5%, tương đương khoảng 600 triệu đồng. Khoản lợi này không chỉ giảm đáng kể số vốn thực góp, mà còn trực tiếp mở rộng biên lợi nhuận khi giá tài sản tăng.

“Ngay cả khi giá chưa tăng mạnh, khoản chiết khấu gần 20% vẫn mang lại vùng an toàn tài chính, giảm rủi ro cho cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư”, đại diện An Gia nói.

Là dự án nổi bật tại khu Đông TP.HCM, The Gió Riverside tọa lạc ngay ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3. Xung quanh dự án tập hợp nhiều công trình tiện ích như bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa, làng Đại học Thủ Đức, khu du lịch Suối Tiên, Sơn Tiên, sân Golf Thủ Đức...

Dự án được An Gia trang bị chuỗi 68 tiện ích nội khu theo mô hình Live - Work - Learn - Play, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Trong đó, tháp Gió Đông sở hữu loạt tiện ích “trên cao” như hồ bơi Bình Minh vô cực trên tầng 40, Sky bar, Pool bar... Các tiện ích này có chất lượng tương đương các khách sạn cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng theo đuổi trải nghiệm sống tinh tế, khác biệt và có yêu cầu cao về chất lượng không gian sống. Đồng thời, góp phần định vị lối sống cao cấp tại The Gió Riverside.

