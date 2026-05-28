Giá vàng lao dốc, mất hàng loạt mốc hỗ trợ

Sau vài phiên giảm mạnh trước đó, giá vàng trên thị trường châu Á sáng 28/5 tiếp tục rơi tự do khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Giá vàng giao ngay giảm thêm 85 USD/ounce, tương đương mất 1,9%, xuống còn 4.370 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới hiện chỉ tương đương khoảng 139 triệu đồng/lượng, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng/lượng sau nhiều tháng.

Đà giảm kéo dài suốt tháng 5 đã khiến vàng lần lượt đánh mất nhiều mốc hỗ trợ quan trọng như 4.750 USD/ounce, 4.700 USD/ounce và giờ là 4.400 USD/ounce. Tâm lý bi quan bao trùm thị trường khi dòng tiền tiếp tục rút khỏi tài sản trú ẩn.

Trong nước, sáng 28/5 giá vàng SJC và vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo diễn biến thế giới. Nhiều doanh nghiệp niêm yết vàng SJC ở mức 156 triệu đồng/lượng (mua vào) và 159 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. So với mức đỉnh 191 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1, giá vàng SJC đã giảm rất sâu.

Mức chênh lệch giữa vàng SJC và thế giới tiếp tục duy trì quanh 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh khi tình hình Trung Đông tiếp tục nóng lên và giá dầu tăng vọt. Dầu WTI sáng 28/5 tăng thêm 3,7% lên 91,2 USD/thùng, còn dầu Brent tăng 3,5% lên 97,53 USD/thùng.

Nguyên nhân là giới đầu tư lo ngại giá dầu tăng sẽ kéo lạm phát toàn cầu đi lên, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Khi lãi suất Mỹ neo ở mức cao, đồng USD thường mạnh lên, qua đó gây áp lực giảm giá đối với vàng.

Giá vàng tiếp tục lao dốc. Ảnh: MH

Trước đó, dầu Brent và WTI từng giảm mạnh 4-5% xuống vùng thấp nhất khoảng một tháng khi thị trường kỳ vọng Washington và Tehran có thể đạt được một thỏa thuận giúp hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, những diễn biến quân sự mới cho thấy rủi ro địa chính trị vẫn rất lớn.

Không chỉ chịu áp lực từ chính sách tiền tệ Mỹ, đầu tuần, thị trường vàng còn đón thêm cú sốc mới từ châu Á. Ấn Độ vừa nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% kể từ ngày 13/5 nhằm bảo vệ đồng nội tệ và cải thiện cán cân thanh toán.

Ngay sau đó, Malaysia cũng bất ngờ công bố áp thuế 10% đối với vàng thỏi đạt chuẩn LBMA từ ngày 8/6 - lần đầu tiên nước này đánh thuế nhập khẩu vàng thỏi.

Theo các chuyên gia, việc hai nền kinh tế lớn tại châu Á đồng loạt tăng thuế nhập khẩu vàng đã gây thêm áp lực tâm lý lên thị trường. Thị trường lo ngại các quốc gia khác có thể tiếp tục áp dụng biện pháp tương tự để kiểm soát dòng vốn ngoại tệ và giảm áp lực cán cân thanh toán.

Giá vàng còn biến động mạnh

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ còn biến động rất mạnh khi thị trường cùng lúc chịu tác động từ địa chính trị, giá dầu, chính sách lãi suất của Fed và các biện pháp kiểm soát nhập khẩu vàng tại châu Á.

Hiện eo biển Hormuz vẫn là biến số lớn nhất đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Đây là tuyến hàng hải chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với biển Ả Rập, đóng vai trò sống còn đối với hoạt động xuất khẩu dầu và khí hóa lỏng từ Trung Đông.

Ngay cả trong trường hợp Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, việc khôi phục hoàn toàn dòng chảy hàng hóa qua Hormuz sẽ cần thời gian dài cùng các cơ chế bảo đảm an ninh, bảo hiểm hàng hải và kiểm chứng quốc tế.

Trong khi đó, nguồn cung dầu vẫn ở trạng thái căng thẳng. Theo Viện Dầu khí Mỹ, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2,8 triệu thùng trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ sáu liên tiếp. Điều này khiến giá dầu tiếp tục nhạy cảm với từng diễn biến mới từ Washington, Tehran và các nước trung gian.

Nhiều tổ chức tài chính nhận định nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao, áp lực lạm phát sẽ quay trở lại tại Mỹ và châu Âu. Khi đó, Fed có thể trì hoãn việc nới lỏng chính sách tiền tệ, khiến vàng còn chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, về dài hạn, không ít chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý. Nguyên nhân là nợ công toàn cầu đang ở mức kỷ lục, nhiều nền kinh tế lớn đối mặt nguy cơ suy giảm tăng trưởng, lạm phát còn dai dẳng và bất ổn địa chính trị ngày càng khó lường.

Ngoài ra, xu hướng các ngân hàng trung ương tăng mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối vẫn chưa thay đổi. Trong bối cảnh đồng USD biến động mạnh và rủi ro tài chính toàn cầu gia tăng, vàng vẫn được xem là tài sản phòng thủ quan trọng.

Sau những nhịp giảm sâu hiện nay, thị trường vàng được dự báo còn xuất hiện các đợt phục hồi mạnh. Tuy nhiên, biên độ dao động sẽ rất lớn và nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng trước các cú sốc địa chính trị cũng như chính sách tiền tệ trong thời gian tới.