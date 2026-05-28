Giá vàng thế giới hôm nay 28/5/2026

Tính đến 20h40 ngày 27/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.420 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.448 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh so với các phiên gần đây nhưng vẫn cao hơn khoảng 2% (tương đương tăng 85 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 140,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối phiên 27/5.

Giá vàng giao ngay giảm khoảng 88 USD (-1,9%) xuống 4.420 USD/ounce ngay đầu phiên giao dịch tại New York. Giá vàng và bạc giảm trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh giữa lúc Trung Đông hạ nhiệt.

Như vậy, sau nhiều tuần diễn biến trái chiều so với giá dầu, giá vàng trở lại với quy luật tăng giảm cùng chiều với dầu trong phiên giao dịch tối 27/5.

Giá vàng giảm khi giới đầu tư tiếp tục chốt lời, đồng thời một số quốc gia đưa ra biện pháp hạn chế nhập khẩu vàng nhằm ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Vàng còn giảm do dòng tiền tháo chạy khỏi một số loại tài sản an toàn và chuyển sang thị trường cổ phiếu.

Thị trường vàng còn chịu tác động từ một “cú sốc” mới tại châu Á, bên cạnh yếu tố lãi suất của Mỹ. Ấn Độ vừa nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% kể từ ngày 13/5.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: MH

Sau động thái của Ấn Độ, Malaysia cũng bất ngờ công bố áp thuế 10% đối với vàng thỏi đạt chuẩn của Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA), có hiệu lực từ ngày 8/6. Đây là lần đầu tiên Malaysia áp thuế nhập khẩu vàng thỏi, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách quản lý kim loại quý của nước này.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/5/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 27/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm thêm 800.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 27/5, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 27/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 157,2-160,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến cuối ngày 27/5 ở mức 26.380 đồng/USD (mua) và 26.420 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, thị trường vàng đang chịu áp lực rất lớn trong ngắn hạn. Sức cầu đối với mặt hàng này suy giảm rất nhanh sau một loạt thông tin tiêu cực.

Trong 3 tuần đầu tháng 5, giá vàng biến động mạnh khi giới đầu tư lo ngại căng thẳng Trung Đông có thể đẩy giá dầu và lạm phát tăng cao. Lạm phát leo thang tại Mỹ có thể sẽ khiến Fed đảo chiều chính sách tiền tệ, chuyển từ xu hướng nới lỏng sang duy trì lãi suất cao lâu hơn, thậm chí tăng lãi suất trở lại. Khi đó đồng USD sẽ tăng giá và tác động tiêu cực tới giá vàng.

Trong tuần cuối tháng 5, thị trường vàng chịu thêm áp lực từ các chính sách hạn chế nhập khẩu vàng của một số nước. Xu hướng này có thể lan rộng do nhiều nước đối mặt với sức khỏe tài chính suy yếu sau một chuỗi ngày bị ảnh hưởng bởi giá dầu leo thang.

Hiện thị trường phản ánh kỳ vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang đi đúng hướng, hướng tới một thỏa thuận hòa bình và mở lại eo biển Hormuz. Việc giá dầu giảm mạnh và các thị trường chứng khoán tăng điểm phản ánh điều này.

Giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm 4,3% xuống 89,8 USD/thùng. Dầu Brent giảm 3,8% xuống 95,8 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang giao dịch quanh mức 4,5%/năm.