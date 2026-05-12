Khi cảm biến nhiệt độ thay người dùng chỉnh quạt

Vài năm trở lại đây, dòng quạt tháp tích hợp cảm biến nhiệt độ và động cơ BLDC Inverter đã xuất hiện tại Việt Nam, nhưng chủ yếu ở các sản phẩm nhập khẩu giá cao và còn xa lạ với phần lớn người dùng phổ thông. Hai công nghệ này mang lại ba lợi ích thiết thực.

Thứ nhất, động cơ BLDC Inverter có thể giảm 30 - 40% điện năng tiêu thụ so với quạt AC truyền thống cùng thời gian sử dụng, tương đương tiết kiệm đáng kể trên hóa đơn điện mùa hè.

Thứ hai, cảm biến nhiệt độ phòng tự động giảm tốc khi không khí dịu lại về sáng, người dùng không còn phải dậy chỉnh quạt giữa đêm.

Thứ ba, độ ồn vận hành ở mức gió thấp, gần bằng tiếng thở của trẻ.

Một trong những lựa chọn vừa ra mắt cho mùa hè 2026 ở phân khúc tầm trung là bộ đôi quạt tháp Fujihome SmartWind, gồm hai phiên bản TF-21L-DC và TF-21HL-DC. Sản phẩm có công suất tối đa 30W, lưu lượng gió 824 m³/h, độ ồn từ 20 - 52 dB, đủ phủ mát phòng ngủ và phòng khách dưới 25 m². Cửa gió rộng 49 x 6,5 cm kết hợp đảo chiều 90 độ giúp luồng gió tỏa đều khắp phòng, không tập trung vào một điểm trên cơ thể như quạt cánh hở thông thường.

Thiết kế cánh ẩn và những chi tiết người dùng ít để ý

Điểm nổi bật của dòng sản phẩm là công nghệ cánh quạt lồng sóc hiện đại với thiết kế cánh ẩn hoàn toàn bên trong thân máy. Khe gió nhỏ được tối ưu để ngăn dị vật lọt vào, hạn chế tối đa nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với cánh quạt, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ và vật nuôi.

Thiết kế kín này đồng thời giúp bụi bám ít hơn và dễ vệ sinh hơn so với quạt cánh hở truyền thống. Ngoài ra, tính năng ion âm tích hợp giúp giảm mùi, giảm vi khuẩn và bụi lơ lửng trong không khí, là điểm cộng cho phòng ngủ ít thông gió.

Cả hai phiên bản đều được trang bị điều khiển từ xa, hẹn giờ thông minh và nhiều chế độ gió, từ gió tự nhiên mô phỏng làn gió ngoài trời đến chế độ gió ngủ êm cho ban đêm.

Khác biệt nằm ở thiết kế và bốn lựa chọn phối màu đáp ứng các phong cách nội thất khác nhau. Phiên bản TF-21L-DC theo hướng tối giản với hai tùy chọn Trắng tinh khôi và Đen tuyền, dễ hòa hợp với căn hộ hiện đại hoặc phòng ngủ có tông sáng. Phiên bản TF-21HL-DC mang dáng vẻ sang trọng hơn, với phối màu Đen Vàng đồng tạo điểm nhấn ấm cúng cho phòng khách, và phối màu Trắng Bạc thanh lịch phù hợp với không gian có nội thất gỗ tối hoặc thiết kế tân cổ điển.

Khi công nghệ phát huy giá trị

Theo đại diện Fujihome, sản phẩm phát huy giá trị rõ rệt nhất với gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhóm dễ bị nhiễm lạnh do quạt thổi suốt đêm và cha mẹ thường xuyên phải dậy chỉnh quạt vài lần mỗi đêm.

Tính năng tự điều chỉnh gió theo nhiệt độ phòng giúp con ngủ trọn giấc, cha mẹ cũng không còn phải thức giữa đêm chỉ để vặn nhỏ quạt. Tương tự, gia đình có người cao tuổi cũng được lợi đáng kể, khi cơ thể người già nhạy cảm hơn với chênh lệch nhiệt độ giữa đêm và sáng, dễ bị các vấn đề hô hấp nếu nhiễm lạnh.

Với phòng ngủ hoặc phòng khách dưới 25m², một chiếc quạt là đủ để phủ mát đều không gian. Phòng lớn hơn có thể đặt hai chiếc, hoặc kết hợp với điều hòa để vừa làm mát đồng đều, vừa giảm tải cho điều hòa và tiết kiệm điện đáng kể trong mùa hè dự báo nắng nóng kéo dài. Những người ngủ tỉnh, làm việc về đêm, hoặc đang dùng quạt cây cũ chiếm diện tích sẽ thấy khác biệt rõ ngay sau vài đêm sử dụng. Đặc biệt với gia đình có nội thất hiện đại, thiết kế tháp gọn gàng cùng bốn tùy chọn màu sắc giúp sản phẩm trở thành món đồ vừa tiện ích, vừa góp phần hoàn thiện thẩm mỹ căn phòng.

Sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu quạt tháp cùng phân khúc trên thị trường. Điểm cộng đáng kể của Fujihome là chính sách bảo hành chính hãng 24 tháng đặc biệt với động cơ BLDC Inverter siêu bền bỉ thời gian bảo hành lên đến 36 tháng, cùng hệ thống bảo hành phủ rộng tại Việt Nam thuộc NewAge.

Trong giai đoạn ra mắt, sản phẩm thường xuyên có các chương trình ưu đãi tại hệ thống siêu thị, đại lý, cửa hàng chính hãng trên toàn quốc và các kênh online cũng như sàn thương mại điện tử, giúp người dùng tiếp cận công nghệ với chi phí dễ chịu hơn.

