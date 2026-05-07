Trao đổi với phóng viên sáng nay, ông Lê Duy Trọng - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau khi báo chí phản ánh tình trạng bãi biển xuất hiện nhiều gốc cây, thân tre, luồng gây nguy hiểm cho du khách tắm biển, từ sáng qua (6/5), chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã triển khai máy móc để dọn dẹp.

Hiện trạng "bãi chông" ở dọc biển Hải Tiến. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Trọng, nguyên nhân xuất hiện “bãi chông” là do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025 kèm mưa lớn và sóng biển dâng cao, cuốn theo lượng lớn rác thải từ ngoài khơi và các cửa sông dạt vào bờ. Nhiều loại rác như nhựa, chai lọ, xốp, củi mục phủ kín mặt cát, xen lẫn hàng trăm thân cây gãy đổ, bèo rác và lưới đánh cá.

Sau khi bão tan, địa phương đã tiến hành xử lý số rác này. Tuy nhiên, do lượng rác quá lớn, một phần bị vùi lấp sâu dưới lớp cát nên khi thủy triều lên xuống, cát bị cuốn trôi, làm lộ ra các loại rác, rễ cây và gậy gộc trên bãi biển.

Những gốc cây, thân tre, luồng ở bãi biển đang được dọn dẹp. Ảnh: Lê Dương

“Lượng gốc cây quá lớn. Chỉ trong ngày hôm qua, địa phương đã phải huy động máy múc để đưa lên hơn 100 tấn. Dự kiến trong hôm nay và ngày mai sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển. Do nhiều vị trí có gốc cây lớn bị chôn sâu hơn 2m nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn”, ông Trọng cho hay.

Hơn 100 tấn rác đã được đưa lên khỏi bãi biển. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, như VietNamNet đã phản ánh, dọc bãi biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện nhiều thân tre, luồng, rễ cây… lởm chởm như “bãi chông”, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho du khách tắm biển.

Ban ngày còn có thể nhìn thấy để tránh, nhưng ban đêm du khách đi dạo, đặc biệt là trẻ nhỏ nô đùa trên cát, thì nguy cơ tai nạn rất cao. Nhất là khi thủy triều lên, toàn bộ ‘bãi chông’ chìm trong nước, người tắm biển có thể bị thương bất cứ lúc nào.