Thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, ngày 29/4, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với anh N.T.T. (sinh năm 1999, trú tại khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) vì hành vi thu phí trông giữ xe sai quy định tại khu du lịch Sầm Sơn.

Trước đó, chiều 25/4, một du khách đến biển Sầm Sơn và đỗ ô tô tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026. Khi gửi xe tại đây, du khách đã bị “chặt chém” 200.000 đồng cho một lượt gửi.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Công an phường Sầm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 2 đã vào cuộc, xác định đối tượng “chặt chém” là N.T.T. (sinh năm 1999, trú tại khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn).

T. là người trực tiếp trông giữ xe và thu tiền với mức giá 200.000 đồng/lượt.