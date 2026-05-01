Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một hóa đơn ăn uống được cho là tại Sầm Sơn với tổng số tiền gần 18 triệu đồng, trong đó riêng món ghẹ đỏ có giá tới 12 triệu đồng. Thông tin này nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác, kéo theo nhiều bình luận nghi ngờ tình trạng “chặt chém” du khách.

Trước diễn biến trên, Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh.

Kết quả cho thấy, hóa đơn nói trên được in tại nhà hàng Chinh Thủy Palace, nằm trên đường Hồ Xuân Hương. Chủ cơ sở là chị Vũ Thị Mai Anh (SN 1997).

Đoàn khách được xác định gồm 24 người, đến từ Hà Nội.

Theo xác minh, tối 30/4, đoàn có 13 người lớn và 11 trẻ em đến ăn tại nhà hàng sau khi đã đặt trước và thống nhất giá cả. Đến khoảng 21h cùng ngày, đoàn kết thúc bữa ăn và thanh toán tổng số tiền 17.925.000 đồng. Nhà hàng xuất hóa đơn đầy đủ.

Cơ quan chức năng xác định hóa đơn đã được thỏa thuận, không có dấu hiệu "chặt chém"

Quá trình làm việc với cơ quan công an, đại diện đoàn khách là anh Hoàng Duy Cường (SN 1992, trú tại Hà Nội) xác nhận đã thỏa thuận trước về thực đơn và giá cả, không có khiếu nại sau khi sử dụng dịch vụ. Thậm chí, đoàn còn tiếp tục đặt ăn tại chính nhà hàng này vào ngày hôm sau.

Cơ quan chức năng cũng xác định, nhà hàng có niêm yết giá công khai và bán đúng theo giá đã niêm yết.

Về nguồn gốc thông tin lan truyền trên mạng, chị Uông Thị Thúy (SN 1991, trú tại Hà Nội) cho biết, đã lấy hình ảnh hóa đơn từ nhóm Zalo của đoàn và đăng lên Facebook cá nhân với nội dung so sánh chi phí du lịch. Bài viết sau đó bị chia sẻ rộng rãi, kèm theo nhiều bình luận tiêu cực.

Chị Thúy khẳng định việc đăng tải chỉ nhằm thể hiện quan điểm cá nhân, không có mục đích "câu" tương tác. Sau khi sự việc lan rộng, chị đã chủ động gỡ bài viết.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, một số trang mạng đã khai thác thông tin theo hướng bóp méo bản chất sự việc, gây hiểu nhầm trong dư luận về tình trạng “chặt chém” tại Sầm Sơn.

Việc lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở kinh doanh mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh du lịch địa phương trong dịp cao điểm nghỉ lễ.

Hiện Công an phường Sầm Sơn đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh. Các lực lượng chức năng cũng đang rà soát các tài khoản, trang mạng có liên quan để xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.