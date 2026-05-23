Vợ chồng tôi đều đã ngoài 70 tuổi, lương hưu cả hai người cộng lại khoảng hơn 8 triệu đồng/tháng, đủ để sống mà không phải phụ thuộc con cháu. Ở quê, mức ấy không dư dả nhưng nếu chỉ có hai ông bà thì vẫn tằn tiện xoay xở được.

Ở tuổi này, chúng tôi chẳng còn nhu cầu ăn ngon mặc đẹp hay mua sắm gì nhiều. Mỗi sáng chồng tôi dậy sớm tưới cây, tôi đi chợ mua mớ rau, con cá, rảnh rỗi thì xem tivi, chơi cờ với hàng xóm là hết ngày. Bữa cơm của hai ông bà chỉ vài chục nghìn đồng, tiền điện nước cũng chẳng đáng bao nhiêu nên tháng nào khéo co kéo, tôi vẫn để dành được chút ít phòng khi đau ốm.

Năm ngoái, vừa bước vào kỳ nghỉ hè, con trai tôi ở thành phố gọi điện nhờ ông bà trông giúp hai đứa sinh đôi vừa tròn 6 tuổi. Vợ chồng nó đều đi làm, để con ở nhà không yên tâm mà thuê người trông thì quá tốn kém. Con trai nói sẽ gửi bố mẹ 3 triệu đồng mỗi tháng để mua sữa và thức ăn cho các cháu.

Ít hôm sau, con gái tôi cũng gọi về. Cháu ngoại mới hơn 5 tuổi, bố mẹ làm công nhân, kinh tế khó khăn nên xin gửi về quê nghỉ hè cùng ông bà, phụ thêm 1 triệu đồng/tháng.

Bữa cơm của hai người già ở quê đơn giản chỉ cần mớ rau, củ khoai, con cá. Ảnh minh hoạ

Làm cha mẹ, chẳng ai nỡ tính toán với con cái. Vợ chồng tôi chỉ nghĩ đơn giản: thêm đôi cái bát, đôi đũa, chịu vất vả hơn một chút nhưng con cái vui vẻ thì cũng không sao. Thế là suốt gần 3 tháng hè, căn nhà nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng trẻ con chơi đùa ríu rít.

Ban đầu, hai ông bà vui lắm. Có lũ trẻ, căn nhà như thêm sức sống, cảm giác tuổi già cũng bớt quạnh quẽ hơn. Nhưng chỉ khoảng nửa tháng sau, tôi bắt đầu thấy áp lực.

Trẻ con bây giờ ăn uống khác hẳn ngày xưa. Đứa nào cũng uống sữa liên tục, sáng 1 hộp, chiều 1 hộp. Bữa cơm không thể đạm bạc như ông bà mà phải đủ thịt cá, trứng, tôm cho đảm bảo dinh dưỡng. Thương cháu nên tôi cũng cố thay đổi món mỗi ngày, hôm thì canh xương, hôm thì cá hấp, gà rang, tôm rim,... để chúng ăn ngon miệng hơn.

Đi chợ nhiều hơn, tôi bắt đầu giật mình khi thấy chi phí sinh hoạt tăng lên từng ngày. Trước đây, mỗi bữa cơm của hai ông bà chỉ tốn khoảng 30-40 nghìn. Từ ngày các cháu về, có hôm riêng tiền thức ăn đã gần 200 nghìn. Chưa kể sữa, bánh kẹo, hoa quả, kem, rồi tiền điện vì điều hòa bật cả ngày...

Khoản 4 triệu đồng các con gửi gần như không thấm vào đâu. Có hôm cuối tháng, tôi ngồi cộng sổ chi tiêu mà ngẩn người khi thấy lương hưu vừa lĩnh đã vơi quá nửa. Nhưng nghĩ các con cũng đang chật vật mưu sinh nơi thành phố, tôi lại không nỡ mở lời xin thêm.

Cuối cùng, vợ chồng tôi đành bàn nhau rút cuốn sổ tiết kiệm 20 triệu đồng vốn dành phòng lúc đau ốm. Hôm cầm sổ ra ngân hàng, lòng tôi buồn vô cùng nhưng vẫn tự nhủ thôi thì vì con, vì cháu. "Dù sao bọn trẻ cũng chỉ ở chơi vài tháng hè, mình cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu", tôi tự nhủ.

Đến ngày các con lên đón cháu về chuẩn bị năm học mới, căn nhà lại trở nên yên tĩnh. Hai vợ chồng nhìn nhau, vừa nhớ cháu nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Dù không tiêu hết số tiền tiết kiệm nhưng mất đi một khoản phòng thân cũng khiến chúng tôi thấp thỏm, lo lắng hơn.

Vậy mà mấy hôm nay, khi năm học sắp kết thúc, các con lại gọi điện bày tỏ ý định tiếp tục gửi cháu về quê nghỉ hè. Tôi vẫn chưa biết phải trả lời thế nào. Từ chối thì thương con vất vả, thương cháu thiếu người chăm sóc. Nhưng nếu nhận lời, vợ chồng già chúng tôi thật sự không biết sẽ còn gồng gánh được đến đâu.

Độc giả T.T.H

