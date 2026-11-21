Nép mình bên vịnh biển xanh mát, InterContinental Nha Trang giới thiệu gói nghỉ dưỡng mùa lễ hội thanh lịch ngay giữa nhịp sống sôi động của thành phố biển, mang đến trải nghiệm lưu trú sang trọng và riêng tư.

Mùa cuối năm nay, InterContinental Nha Trang giới thiệu đến du khách gói nghỉ dưỡng đặc quyền, tận hưởng trọn vẹn tinh thần tinh tế và thư thái đặc trưng của thương hiệu.

Từ những căn phòng hướng biển rộng thoáng đón trọn ánh bình minh, mỗi khoảnh khắc lưu trú đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm tạo nên một kỳ nghỉ sang trọng, riêng tư và trọn vẹn.

Điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ hội năm nay chính là trải nghiệm ẩm thực chỉn chu được thiết kế riêng cho những thực khách sành điệu. Khởi đầu ngày mới với bữa sáng tự chọn thịnh soạn mỗi ngày, du khách sẽ tiếp tục được chiều chuộng vị giác với thực đơn tối chọn sẵn (set dinner) trong các ngày lưu trú.

Đặc biệt, trải nghiệm sẽ được nâng tầm tuyệt đối với đại tiệc buffet lễ hội đặc biệt hoành tráng vào đêm Giáng Sinh (24/12) hay chào đón mừng Năm Mới (31/12). Cùng hội tụ tinh hoa hải sản cao cấp và phong vị quốc tế, đây là dịp hoàn hảo để nâng ly chúc tụng cùng những người thân yêu.

Một kỳ nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển, được thiết kế để bạn tận hưởng mùa lễ hội theo cách nhẹ nhàng, riêng tư và đáng nhớ nhất.

Thông tin đặt phòng và liên hệ:

• InterContinental Nha Trang

• Địa chỉ: 32-34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam

• Điện thoại: +84 258 388 7777

• Email: reservation.icnt@ihg.com

(Nguồn: InterContinental Nha Trang)