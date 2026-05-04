Ngày 4/5, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn đã gửi thư cảm ơn du khách trong nước và quốc tế vì đã lựa chọn Huế là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Trong thư, ông thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố gửi tới du khách lời chào trân trọng cùng lời cảm ơn chân thành, sâu sắc.

Theo Chủ tịch UBND TP Huế, sự hiện diện và tình cảm của du khách không chỉ góp phần tạo nên không khí sôi động, giàu sức sống cho thành phố trong những ngày lễ, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn bền vững, giá trị đặc sắc và vị thế ngày càng được khẳng định của Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Đó cũng là nền tảng để Huế tự hào là vùng đất xinh đẹp với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cùng hệ thống di sản phong phú, trong đó có 8 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận.

Đại nội Huế là một trong những điểm tham quan đón số lượng lớn khách du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Phát huy những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, thời gian qua TP Huế không ngừng đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện đặc sắc; đồng thời phát triển các sản phẩm, trải nghiệm du lịch mới gắn với di sản, ẩm thực, danh lam thắng cảnh và đời sống cộng đồng. Thành phố cũng đẩy mạnh các dịch vụ du lịch xanh, thân thiện với môi trường.

Tiêu biểu như chương trình nghệ thuật tại Đại Nội về đêm gắn với không gian di sản, mở rộng khai thác du lịch dịch vụ về hướng biển, đầm phá hay sắp tới là chiếu sáng nghệ thuật kinh thành và hai bờ sông Hương.

Những nỗ lực này đã và đang góp phần thu hút du khách lựa chọn Huế là điểm đến để nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, sự hài lòng của du khách chính là thước đo cho chất lượng điểm đến. Do đó TP Huế cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện cũng như luôn lắng nghe và đồng hành cùng du khách nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm tích cực, chất lượng và đáng nhớ khi đến với Huế”, Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh.

Huế đón hơn 1 triệu lượt khách, thu về hơn 2.300 tỷ đồng. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Theo thống kê của Sở Du lịch TP Huế, hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, du lịch Huế bùng nổ với lượng khách đến kỷ lục. Cụ thể, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, TP Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, trong đó có 98.700 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 958 tỷ đồng, công suất phòng khách sạn bình quân trên 90%, riêng cao điểm đạt tới 99%. Từ ngày 29/4 đến 3/5, lượng khách tiếp tục tăng, ước đạt 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đạt khoảng 164.000 lượt, khách nội địa 446.000 lượt. Doanh thu du lịch trong giai đoạn này ước đạt 1.350 tỷ đồng, công suất phòng lưu trú gần như kín, đạt 99%. Tính chung tháng 4/2026, Huế đón khoảng 774.100 lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt hơn 291.000 lượt, khách nội địa gần 483.000 lượt. Lượng khách lưu trú đạt hơn 263.700 lượt, doanh thu du lịch gần 1.689 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, Huế đón hơn 2,67 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 6.234 tỷ đồng, tăng trên 70%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến cố đô.