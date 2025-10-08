Tại họp báo thường kỳ chiều 8/10, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết, Bộ đã tiếp nhận đơn tố cáo của một người tiêu dùng mua mỹ phẩm của bà Chu Thanh Huyền (vợ một cầu thủ nổi tiếng) qua mạng, phản ánh sản phẩm có nguồn gốc không rõ ràng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có buổi làm việc, trao đổi, tiến hành xác minh nội dung đơn này.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc tương đối phức tạp, một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự. Do đó, lực lượng quản lý thị trường đã có hướng dẫn để người đứng đơn chuyển đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý, ông Tuấn cho hay.

Bà Chu Thanh Huyền bị tố cáo sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc không rõ ràng. Ảnh chụp màn hình.

Tính đến tháng 9 năm nay, vụ đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền là một trong hơn 17.000 vụ việc mà lực lượng quản lý thị trường địa phương tiến hành xử lý.

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho hay Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch cao điểm tăng cường kiểm tra giám sát hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Bên cạnh đó, Cục đẩy mạnh quản lý và tổ chức các lớp tập huấn tại địa phương nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng kinh doanh trực tuyến và nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng.

Bà Huyền nhấn mạnh, đây là một trong những vấn đề nóng cần giải quyết nên Bộ Công Thương đã tham mưu xây dựng Luật Thương mại điện tử. Theo đó, dự thảo luật tập trung quy định mô hình nền tảng và trách nhiệm của các chủ sàn thương mại điện tử, quản lý hoạt động livestream bán hàng, thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài, thúc đẩy phát triển xanh và bền vững...

Về xử lý vi phạm hàng giả, hàng nhái trong thương mại điện tử, dự thảo đưa ra cơ chế như định danh người bán qua VNeID để truy vết dòng hàng, nguồn hàng, từ đó kiểm soát hàng hóa bán trên môi trường thương mại điện tử.