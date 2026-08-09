Sáu năm trước, Nguyễn Trương Anh Phụng (27 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Thiện Phúc (28 tuổi, hiện sống tại An Giang) bắt đầu câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng nhiều nước mắt.

Năm đó, Phúc quyết tâm theo đuổi Phụng chỉ sau một lần lướt qua tấm ảnh của cô trên mạng xã hội. Nhìn Phụng trong ảnh, anh cảm nhận đây là một cô gái khó gần và rất chung thủy. Anh tin nếu gửi gắm tình cảm cho cô gái này thì sẽ yên tâm.

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Phúc kết bạn với Phụng trên mạng xã hội nhưng không được chấp nhận. Một thời gian sau, anh gửi kết bạn lần nữa, thậm chí chủ động nhắn tin hỏi thăm, an ủi khi thấy cô đăng dòng trạng thái buồn. Khoảng nửa tháng sau, họ có cuộc gặp đầu tiên.

“Lần gặp đó, tôi thấy anh ấy cao to, gương mặt sáng sủa, lịch sự, cũng khá ưng ý. Anh ‘đánh nhanh rút gọn’, ngay sau cuộc gặp đã nhắn tin tỏ tình ‘em chịu làm bạn gái anh không?’. Tôi cũng chần chừ khoảng mấy chục phút rồi đồng ý”, Phụng kể.

Về phía mình, Phúc rất thích cách nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn của Phụng. Anh biết, mình phải chinh phục được cô gái này nên nhanh chóng bày tỏ tình cảm.

Hẹn hò được 8 tháng, Phụng quyết tâm chuyển về ở chung với Phúc, cùng nhau làm việc, kiếm tiền để chuẩn bị cho hôn lễ, bởi lẽ nhà Phúc lúc này rất khó khăn về kinh tế.

Lo con gái chịu thiệt thòi, mẹ Phụng phản đối quyết liệt. Bà từng nói với con: “Mẹ không chia cắt con. Con muốn quen ai, cưới ai cũng được, chỉ sợ mai sau con chịu khổ”. Dẫu vậy, Phụng vẫn quyết tâm làm theo ý mình.

Phụng đồng ý dọn về sống chung với bạn trai sau 8 tháng yêu. Ảnh cắt từ clip

Thực tế, thời gian đầu mới ở chung với bạn trai, Phụng sốc nặng. Khi mới yêu, tình cảm của họ ngọt ngào, lãng mạn nhưng khi sống chung, cùng làm việc, cùng lo toan cuộc sống, họ mới nhận ra sự khác biệt giữa đôi bên.

“Về ở chung tôi mới biết anh ấy hơi gia trưởng, mà tôi thì không chấp nhận chuyện ‘chồng chúa vợ tôi’. Tôi muốn làm thì cùng làm, nghỉ cùng nghỉ.

Anh ấy cọc tính, có lúc còn nhắn tin này kia với người khác”, Phụng kể.

Tính xấu đó khiến Phụng “tá hỏa”, có lúc muốn từ bỏ chuyện sống chung. Vào lúc cô quyết tâm chia tay nhất thì mẹ Phúc lại không may gãy tay, rồi dịch COVID-19 ập đến. Lo anh không thể lo lắng chu toàn cho mẹ và gia đình, cô đã đồng ý ở lại đồng hành, hỗ trợ anh.

Dẫu vậy, để tiến đến hôn nhân, cặp đôi phải trải qua nhiều biến cố khác như: khó khăn về kinh tế, mẹ của Phúc bệnh nặng qua đời, Phụng gặp tai nạn nghiêm trọng…

Đã có lúc, Phụng chấp nhận chịu thiệt, muốn cả hai tổ chức vài mâm cơm báo hỷ để danh chính ngôn thuận về chung một nhà mà không quá tốn kém. Thế nhưng, Phúc không đồng ý.

Phúc trân trọng tình cảm của vợ. Ảnh cắt từ clip

Anh nghẹn ngào nói với cô: “Em chọn đi theo anh là em đã thiệt thòi rồi. Nếu anh còn cưới em theo kiểu như vậy thì tội nghiệp em lắm. Anh sẽ cất nhà đàng hoàng rồi rước em về”.

Và cuối cùng, họ đã có một đám cưới chỉn chu, trọn vẹn như ý nguyện vào năm 2025, khi đã có 2 người con.

Trải qua 6 năm đầy thăng trầm cùng nhiều cung bậc cảm xúc, hiện tại cặp đôi đã có cuộc sống ổn định, công việc kinh doanh thuận lợi với thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Với Phúc, vợ là người phụ nữ giỏi giang, tốt bụng, có điều hơi nóng tính và cầu toàn. Điều duy nhất anh mong vợ thay đổi là nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn.

Cuối chương trình Vợ chồng son, Phúc nắm tay, nhìn vào mắt vợ thổ lộ điều mình muốn nói bấy lâu: “Đến với anh, em đã chịu đủ thiệt thòi, anh sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa. Anh không muốn mất em và không muốn thấy em đau lòng”.

Phụng đáp lại, những năm qua thấy chồng thay đổi vì mình, cô đã hiểu rõ tấm lòng anh. Cô hứa hẹn, sẽ sửa đổi tính cách nóng nảy của mình để hôn nhân êm ấm hơn.