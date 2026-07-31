Tình trăm năm tập 211:

Cuộc tình chớp nhoáng

Tuổi 30, ông Đặng Văn Sơn (SN 1958) sang Nga học huấn luyện diễn viên múa. Trong 4 năm học tập, ông nhiều lần tình cờ gặp gỡ cô bạn học lớp diễn viên kịch ở cùng ký túc xá tên Olga Jukova.

Thế nhưng ông chưa bao giờ ngờ rằng, suốt phần đời còn lại sẽ gắn bó với người phụ nữ xinh đẹp này. Bởi, nhân duyên của hai người đến trong chớp mắt, chỉ ít phút trước lễ tốt nghiệp trường nghệ thuật ở Moscow, Nga.

Trong chương trình Tình trăm năm tập 211, ông Sơn cho biết, đó là cuộc gặp tình cờ, kéo dài trong 5-10 phút đồng hồ. Lần đó, ông đến bốt điện thoại cách ký túc xá không xa để gọi điện.

Ông Sơn và bà Olga Jukova tại chương trình Tình trăm năm. Ảnh: Chụp lại từ chương trình

Tại đây, ông thấy bà Olga Jukova tay ôm bó hoa loay hoay mãi vẫn chưa quay được số để gọi điện vì còn hơi men sau buổi liên hoan. Đợi quá lâu, ông sốt ruột nên nói sẽ quay số giúp bà.

Tuy nhiên, ông chỉ nhận về cái nhìn ngạc nhiên của bà Jukova. Bà không nói gì khiến ông bối rối, đứng chờ thêm 10 phút nữa.

Ông kể: “Sau cùng, tôi nói bên kia đường có quán bán cà phê Việt Nam rất ngon, uống vào sẽ hết say. Nghe vậy, bà ấy đồng ý đến quán cùng tôi. Sau lần gặp gỡ chỉ diễn ra trong 5-10 phút ấy, chúng tôi có tình cảm rồi yêu thương nhau”.

Bên nhau ít tháng, ông Sơn mua vé máy bay, chuẩn bị về nước. Đúng lúc này, bà Olga Jukova phát hiện mình mang thai. Bà rơi nước mắt, lo lắng khi nghĩ về tương lai.

Biết tin, ông Sơn quyết định bỏ vé, không về nước mà ở lại, gắn bó với người phụ nữ mình yêu.

Ông Sơn và bà Olga Jukova thời thanh xuân. Ảnh: Cắt từ chương trình

Bà Jukova kể: “Đó là số phận. Bởi trước khi gặp ông ấy, tôi đã có kế hoạch sang Mỹ làm việc. Mọi việc đã được sắp xếp, chỉ chờ tốt nghiệp là tôi sẽ lên máy bay.

Nhưng chỉ sau ít phút gặp ông ấy, mọi thứ thay đổi. Ông ấy có một sức hút nào đó khiến tôi quên luôn kế hoạch sang Mỹ làm việc của mình.

Bên ông, tôi cảm thấy mình được quan tâm, chiều chuộng, yêu thương. Ông cho tôi niềm tin vững chắc vào tương lai”.

Cùng vượt khó

Sau khi tốt nghiệp, ông bà kết hôn và sớm đối mặt những khó khăn đầu tiên. Cả hai không còn học bổng, không được ở trong ký túc xá mà phải ra ngoài thuê trọ.

Bà Olga Jukova mang thai, không thể làm việc, gánh nặng mưu sinh đều do ông Sơn gánh vác. Để có tiền trang trải cuộc sống, ông ra chợ buôn bán lặt vặt, chạy taxi…

Ông kể: “Mang thai con đầu lòng, vợ muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Bà ấy không muốn vào bệnh viện bình thường sinh nở mà đòi vào nơi từng điều trị cho tổng thống.

Thương vợ, tôi đồng ý. Nhưng vì chi phí ở đây rất đắt đỏ, tôi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi và sử dụng đến đồng tiền cuối cùng”.

Sinh con, nhà có thêm miệng ăn, cuộc sống vợ chồng ông Sơn càng thêm khó khăn. Vì bà Jukova tự lập từ nhỏ, không sống cùng bố mẹ nên phải tự vượt khó.

Sau hơn 30 năm chung sống, ông Sơn và bà Olga Jukova có hạnh phúc viên mãn. Ảnh: Chụp lại từ chương trình

Ông Sơn cũng không muốn làm phiền gia đình ở Việt Nam nên không cho ai biết cuộc sống vợ chồng gặp nhiều khó khăn ở quê người. Thiếu sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại, vợ chồng ông nương tựa vào nhau mưu sinh, nuôi con.

Để thay đổi kinh tế gia đình, ông Sơn mua xe chở hàng, chạy taxi. Bà Jukova đến bán quần áo trước một cửa hàng bách hóa… Năm 1997, khi sinh người con thứ hai, công việc kinh doanh của ông bà thuận lợi, kinh tế dần ổn định.

Hiện nay, sau hơn 30 năm gắn bó, ông bà có cuộc sống hạnh phúc viên mãn cùng 3 người con. Trong đó người con đầu là Đặng Văn Lâm, vận động viên bóng đá chuyên nghiệp, thi đấu ở vị trí thủ môn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Cuối chương trình, bà Jukova cho biết, trong cuộc sống gia đình cũng như hôn nhân, ông bà có những thăng trầm. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa nhau. Ngược lại, ông bà luôn cố gắng cùng nhau chung sức vượt khó.

“Hai người với hai nền văn hóa sống cùng nhau khó tránh khỏi những bất đồng. Nhưng chúng tôi dần quen, bỏ qua những bất đồng đó để hòa hợp cùng nhau.

Bây giờ, chúng tôi đã trở thành ông bà. Tình yêu của chúng tôi bây giờ là dành cho các cháu”, bà bộc bạch.