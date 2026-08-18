Cầu Đăk Tung đang được triển khai xây dựng mới. Ảnh: Ngọc Chí

Mong mỏi một cây cầu kiên cố

Cầu tràn Đăk Tung có chiều dài 105m, rộng 5m, được xây dựng bằng bê tông xi măng. Đây là tuyến giao thông duy nhất kết nối khu dân cư thôn Đăk Non với vùng sản xuất rộng hàng trăm ha nằm bên kia sông Pô Kô.

Tuy nhiên, do được xây dựng từ lâu, cao trình cầu thấp, nên vào mùa mưa lũ, công trình thường xuyên bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông. Mỗi khi nước sông dâng cao, người dân không thể đi lại, việc vận chuyển nông sản, phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Để duy trì việc đi lại, một số hộ dân phải sử dụng cây cầu treo tạm gần đó. Tuy nhiên, phương án này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là đối với người già, trẻ nhỏ và trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Mỗi khi mưa, cầu tràn Đăk Tung bị ngập và người dân thôn Đăk Non, xã Đăk Pék không thể đi lại (ảnh chụp cuối năm 2025). Ảnh: Ngọc Chí

Ông A Phọ - thôn Đăk Non, xã Đăk Pék cho biết: Hằng năm, vào mùa mưa, cầu tràn thường xuyên bị ngập và xói lở, khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con gặp nhiều trở ngại. Người dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng một cây cầu kiên cố để ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.

Đặc biệt, sau ảnh hưởng của bão số 12 năm 2025, nhiều đoạn cầu và đường dẫn bị nước lũ cuốn trôi, gây hư hỏng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương phải tạm thời khắc phục bằng cách gia cố rọ đá, đắp đất để bảo đảm việc đi lại cho người dân.

Niềm vui khi cầu Đăk Tung được xây mới

Sau khi Báo VietNamNet phản ánh tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 14,3 tỷ đồng cho UBND xã Đăk Pék triển khai dự án xây dựng cầu Đăk Tung, thay thế cầu tràn đã xuống cấp.

Ông Đỗ Đăng Dự - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pék, cho biết: Sau khi được tỉnh phân bổ kinh phí vào cuối tháng 5/2026, địa phương đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, triển khai dự án theo quy định.

Công trình có tổng mức đầu tư 14,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo thiết kế, cầu Đăk Tung gồm 4 nhịp dầm bê tông cốt thép, chiều dài hơn 143m, tuổi thọ thiết kế tối thiểu 50 năm.

Cầu có bề rộng 4m, trong đó mặt đường rộng 3,5m, lan can 0,5m; tải trọng thiết kế trục xe 2,5 tấn, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Các đơn vị đang thi công phần trụ cầu. Ảnh: Ngọc Chí

Anh A Kúc - người dân thôn Đăk Non, cho biết bà con rất vui mừng khi Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cầu mới.

“Chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện hơn, việc sản xuất, vận chuyển nông sản cũng bớt khó khăn”, anh A Kúc chia sẻ.

Hiện nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục cọc khoan nhồi, dầm cầu. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 14% giá trị hợp đồng. UBND xã Đăk Pék đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trong quý I/2027.

Dự kiến cầu Đăk Tung sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I/2027. Ảnh: Ngọc Chí

Việc đầu tư xây dựng cầu Đăk Tung không chỉ giải quyết tình trạng giao thông bị chia cắt do thiên tai, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn tại xã Đăk Pék.

Khi công trình hoàn thành, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây sẽ thuận lợi hơn trong việc đi lại, tiếp cận dịch vụ thiết yếu, phát triển sản xuất, vận chuyển nông sản, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngày 08/1/2026, Báo VietNamNet đã phản ánh tình trạng cầu tràn Đăk Tung bị hư hỏng nghiêm trọng sau bão số 12 năm 2025, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của khoảng 350 hộ dân. Trước những khó khăn của người dân, địa phương đã kiến nghị các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, giúp người dân ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững.