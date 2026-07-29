Trong hai ngày 27 - 28/7/2026, Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND xã Trịnh Tường tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao năng lực về quản lý rủi ro thiên tai (DRM) có lồng ghép kiến thức về giới cho cán bộ cấp xã".

Sau khóa học, đội ngũ cán bộ cơ sở xã Trịnh Tường sẽ là lực lượng nòng cốt truyền thông giảm nghèo thông tin, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai đến từng thôn, bản.

Tham gia lớp tập huấn có 35 học viên là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã, trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ cùng những người trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều phối công tác phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Được biết, xã Trịnh Tường trước sáp nhập thuộc huyện Bát Xát - là một xã biên giới thuộc diện khó khăn, điều kiện hạ tầng thiếu thốn của tỉnh Lào Cai.

Thông qua chương trình, các học viên được cập nhật kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, kỹ năng đánh giá nguy cơ, xây dựng phương án ứng phó, đồng thời nâng cao năng lực tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại trước các tình huống thiên tai. Nội dung tập huấn cũng nhấn mạnh việc lồng ghép yếu tố giới trong quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức ứng phó và hỗ trợ khắc phục hậu quả, bảo đảm sự tham gia của phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương.

Sau khóa học, đội ngũ cán bộ cơ sở xã Trịnh Tường sẽ là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai đến từng thôn, bản; hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Đồng thời, các học viên sẽ chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai với bình đẳng giới trong các hoạt động truyền thông, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro ngay từ cơ sở.

Được biết, lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Dự án "Phục hồi sinh kế bền vững, ưu tiên yếu tố giới cho các tỉnh bị ảnh hưởng bão khu vực miền núi phía Bắc" do Văn phòng Đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai triển khai. Dự án được thực hiện sau khi hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác ngày 29/6/2026, hướng tới hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai phục hồi sinh kế, ổn định đời sống và phát triển sản xuất bền vững, đồng thời nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai ngay từ cơ sở.