Đồng Tháp:

Tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, với các hiện tượng như dông, lốc, sét, mưa lớn cục bộ, sạt lở bờ sông…, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Giai đoạn 2023-2025, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 18 ngày 9/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Giai đoạn từ năm 2023 đến trước ngày 1/7/2025, toàn tỉnh đã xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã với 24.151 thành viên được tập huấn nghiệp vụ theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức được tích cực triển khai, góp phần giảm nghèo thông tin pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành tại cơ sở.

Nội dung tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong các hội nghị, tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của tỉnh…

Song song đó, công tác nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức 66 lớp tập huấn với 6.568 lượt người tham dự, tập trung vào kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai thường xuyên xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các huyện, thành phố (trước ngày 1/7/2025) tổ chức 76 lớp nâng cao cho 3.067 lượt lực lượng xung kích và cán bộ cơ sở, đồng thời phối hợp thực hiện 7 cuộc diễn tập cấp xã và 4 cuộc diễn tập cấp ấp, giúp nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp tại chỗ.

Qua các hoạt động tập huấn, diễn tập, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã đã dần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng phối hợp.

Tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Nhằm phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng xung kích trong thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ - PV), chủ động tham gia phòng ngừa, kịp thời ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại, ngày 28/5 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý là mục tiêu “100% lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hàng năm; trong đó, trên 90% đạt yêu cầu trở lên qua kiểm tra, đánh giá (lý thuyết và thực hành), bảo đảm khả năng tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn tại chỗ”.

UBND tỉnh xác định, 5 năm tới, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho lực lượng xung kích sẽ được tổ chức theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm thiên tai của địa phương; chú trọng kỹ năng ứng phó với các tình huống thường xuyên xảy ra.

Các học viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng tuyên truyền, vận động, nhắc nhở và xử lý tình huống đối với các hành vi tiềm ẩn nguy hiểm của người dân trong điều kiện thiên tai như vớt củi, đánh bắt thủy sản trên sông khi có lũ...; bảo đảm nắm vững nhiệm vụ, phương án xử lý theo từng tình huống cụ thể, phù hợp với đặc điểm thiên tai của địa phương.