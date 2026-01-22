Nhờ sự quan tâm đó của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, bằng nhiều chương trình, dự án, chính sách dân tộc, đời sống đồng bào Khmer không ngừng cải thiện, phát triển toàn diện. Niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng vững chắc, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào Khmer ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ.

Nguồn lực từ các chính sách dân tộc giúp bà con Khmer vươn lên thoát nghèo (Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao quà chúc mừng cho hộ gia đình anh Thạch Trung Thái, dân tộc Khmer, ngụ TP. Cần Thơ. Gia đình anh được nhận nhà mới trong Chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát vào năm 2025). Ảnh: Tào Đạt

Những quyết sách quan trọng vì đồng bào

Là người có uy tín trong đồng bào DTTS, ông Danh Mai Dong (ngụ tại ấp Tràm Chẹt, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) đã chứng kiến rõ sự đổi thay của địa phương khi các chính sách dân tộc được triển khai, góp phần nâng cao đời sống của bà con ở địa phương. Ông kể: “Chỉ mấy năm trước, đường sá còn gập ghềnh, mùa nắng bụi bay, mùa mưa lầy lội. Giờ Nhà nước làm đường bê tông, xe tải nhỏ vào tận sân. Đời sống kinh tế - xã hội của bà con phát triển thấy rõ”.

Báo cáo thống kê của xã Giồng Riềng cho thấy, đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tại địa phương đã đạt 61 triệu đồng/năm, tăng gần 34%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%, bằng 1/3 so với năm 2020; xã cũng không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Lê Hữu Có, Phó Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng, cho biết: Khi chính sách dân tộc được triển khai, đã có nhiều công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn được đầu tư, tạo kết nối liên vùng, thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa và giúp người dân tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, từ đó, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chính sách dân tộc thúc đẩy sản xuất tại vùng dân tộc Khmer, giúp người dân tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: Tào Đạt

Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh An Giang đã dành hàng trăm tỷ đồng để đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng được quan tâm, đầu tư đồng bộ. Hiện 100% xã vùng đồng bào DTTS có đường ô tô đến trung tâm, hơn 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông, gần 90% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 99% hộ có điện lưới quốc gia.

Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh An Giang giảm từ 1,9% (năm 2020) xuống còn 0,91% (năm 2025). Với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước bằng các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, nhiều hộ đồng bào DTTS đã có điều kiện, động lực vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ khá giả.

Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, nhận định: “Kết quả đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đã khẳng định tính đúng đắn trong các quyết sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS”.

Chính sách dân tộc soi sáng đời sống đồng bào Khmer tại Cần Thơ, củng cố niềm tin của bà con vào sự lãnh đạo của Đảng. Ảnh: Tào Đạt

Còn tại Cần Thơ, bên cạnh những thay đổi mang tính “cách mạng” về hạ tầng khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, thì việc triển khai hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hàng nghìn hộ đồng bào Khmer có điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Những cánh đồng lúa kém hiệu quả trước đây giờ đã được thay thế bằng những vườn cây ăn trái giá trị cao hay những mô hình chăn nuôi khép kín.

Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ, khẳng định: “Đồng bào Khmer gắn bó bền chặt với Đảng chính vì họ thấy được sự quan tâm thiết thực qua từng dự án, từng chính sách hỗ trợ trực tiếp. Chúng ta không chỉ hỗ trợ “ngọn” mà đang bồi đắp từ “gốc”.

Văn hóa giữ vai trò trung tâm

Ngược dòng lịch sử, ngay từ khi mới ra đời, trong rất nhiều công việc quan trọng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định vị trí đặc biệt của Văn hóa. Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, đã xác lập văn hóa là 1 trong 3 mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa), thể hiện tư duy, tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta trong phát triển văn hóa.

Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Văn hóa Việt Nam. Nghị quyết thể hiện một thông điệp rất mạnh mẽ: Văn hóa không đứng ngoài, mà giữ vai trò trung tâm, dẫn dắt và định hình sự phát triển bền vững của dân tộc. Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt tư tưởng, mà còn là đường lối chính trị rõ ràng của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển Văn hóa trong giai đoạn mới.

Đua ghe Ngo trong khuôn khổ lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer tại tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là TP. Cần Thơ) được bảo tồn nguyên vẹn, trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương. Ảnh: Tào Đạt

Thực hiện quan điểm ấy, tại các tỉnh, thành phố có đồng bào Khmer sinh sống, những giá trị văn hóa - tín ngưỡng từng đứng trước nguy cơ mai một nay được phục hồi và phát huy. Các lễ hội như Chôl Chnăm Thmây, Sene Dolta, Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo… không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước TP. Cần Thơ, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, nhấn mạnh: “Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer đã tạo dựng niềm tin vững chắc trong đồng bào. Đặc biệt, việc giữ gìn nét đẹp văn hóa tốt đẹp của dân tộc sẽ là nền tảng đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới”.

Một thành tựu mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng là việc hình thành và phát triển đội ngũ trí thức trẻ người Khmer. Nếu như trước đây chuyện học đại học gần như ngoài tầm với của con em đồng bào nghèo, thì nay nhờ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ nội trú và học bổng dân tộc đã và đang góp phần hiện thực giấc mơ của các em.

Nhiều con em đồng bào Khmer được vinh danh trong các kỳ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Tào Đạt

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025, em Thạch Thị Kim Ngân (dân tộc Khmer, ngụ khóm Lẫm Thiết, phường Khánh Hòa, TP. Cần Thơ) đã xuất sắc đạt 28,75 điểm và trở thành sinh viên Đại học Cần Thơ. Em là 1 trong 150 gương mặt tiêu biểu, được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Kim Ngân chia sẻ trong sự xúc động rằng, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã giúp những thanh niên DTTS như em có cơ hội học tập, vươn lên khẳng định bản thân, góp phần xây dựng đất nước.

“Các chính sách đối với học sinh, sinh viên DTTS đã giảm bớt gánh nặng kinh tế, tạo động lực để thanh niên DTTS tập trung vào việc học tập. Đó không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà là sự tiếp sức về niềm tin”, Kim Ngân tâm sự.

Từ thành quả của công cuộc đổi mới vùng đồng bào Khmer, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã thấm sâu một cách tự nhiên, trở thành điểm tựa vững chắc để đồng bào DTTS vượt qua nghèo khó, đoàn kết, vươn lên, chung tay xây dựng quê hương.

Khi chính sách đi vào cuộc sống, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ ngày càng được củng cố, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào Khmer ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ.