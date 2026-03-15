Sáng sớm, đồng bào Brâu ở làng Đăk Mế, xã biên giới Bờ Y đã tập trung về nhà rông để tham gia bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Ngọc Chí)

Niềm tin nơi bản làng người Brâu, Rơ Măm

Tại khu vực bỏ phiếu làng Le, xã biên giới Mô Rai, ngay từ sáng sớm, đồng bào Rơ Măm đã chỉnh tề trong những bộ trang phục đẹp nhất để thực hiện quyền công dân. Dù số lượng cư trú tại địa phương không quá đông, nhưng mỗi cử tri đều ý thức rất rõ giá trị thiêng liêng của lá phiếu trên tay để bầu chọn những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Y Nuôi (dân tộc Rơ Măm) làng Le phấn khởi khi tham gia bỏ phiếu bầu. (Ảnh: Ngọc Chí)

Bà Y Nuôi, làng Le, xã Mô Rai chia sẻ: "Dù tuổi đã cao, nhưng hôm nay tôi vẫn dậy sớm để đi bỏ phiếu. Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là những người “nói đi đôi với làm”, quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn văn hóa và hỗ trợ đồng bào Rơ Măm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no".

Anh A Thái, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng Le, xã Mô Rai cho biết, sáng nay, 580 cử tri trong làng đã tham gia đi bỏ phiếu bầu cử, đạt 100%. Bà con rất phấn khởi, tự mình lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Ông A Dua, già làng Đăk Mế, xã Bờ Y bỏ phiếu bầu cử và tin rằng các đại biểu khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những lời cam kết với cử tri. (Ảnh: Ngọc Chí)

Tại làng Đăk Mế, xã biên giới Bờ Y, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Brâu, hơn 670 cử tri (trong đó có 264 cử tri người Brâu) đã tập trung về nhà rông để thực hiện quyền và nghĩa của cử tri. Trong trang phục truyền thống, bà con cầm thẻ cử tri trên tay lần lượt vào nhận phiếu bầu và tự tay lựa chọn những người xứng đáng

Ông A Dua, già làng làng Đăk Mế, xã Bờ Y chia sẻ: Hôm nay, tôi đã lựa chọn được những người xứng đáng để bỏ phiếu bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tôi tin rằng, các đại biểu khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những lời cam kết với cử tri, có những chính sách đột phá giúp đồng bào DTTS nói chung và đồng bào Brâu nói riêng phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên chính mảnh đất quê hương.

Kỳ vọng của đồng bào Xơ Đăng giữa đại ngàn Ngọc Linh

Những bản làng của người Xơ Đăng giữa núi rừng Ngọc Linh hùng vĩ khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, con đường làng trở nên nhộn nhịp hơn bởi đồng bào nơi đây đang tập trung về nhà rông của làng để bỏ phiếu bầu những đại biểu có tâm, có tài, biết lo cho đời sống của đồng bào.

“Hôm nay, tôi và bà con trong thôn đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tôi sẽ bầu cho những người biết lo cho cuộc sống của bà con ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn này ”, ông A Năng, Người có uy tín thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh phấn khởi cho biết.

Đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh tập trung về nhà rông để tham gia bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Ngọc Chí)

Trong buổi sáng ngày 15/3, hơn 3.700 cử tri là đồng bào Xơ Đăng ở 22 thôn, làng của xã Ngọc Linh đã tập trung về tại 9 khu vực bỏ phiếu. Hình ảnh những cử tri Xơ Đăng tay cầm thẻ cử tri, chăm chú nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu đã minh chứng cho tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Anh A Tĩ, thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu bầu cử cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được thực hiện quyền công dân của mình. Sau khi nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên và tôi đã bỏ phiếu bầu những người theo tôi là họ có trình độ, có đức, có tài, sau này sẽ giúp cho thanh niên ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển kinh tế".

Cử tri thôn Long Năng, xã Ngọc Linh bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Ngọc Chí)

Từ vùng thuận lợi đến vùng sâu, vùng xa, đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi đều hướng về ngày hội non sông với một niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Mỗi là phiếu vừa thể hiện trách nhiệm và niềm tin, kỳ vọng của cử tri vào các đại biểu khi trúng cử sẽ thực hiện tốt trọng trách của người đại biểu dân cử, đưa đời sống đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa ngày càng khởi sắc.