Chị Khàng Thị Niệm mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến đồng bào vùng sâu, vùng xa. (Ảnh Trọng Bảo)

Gửi trọn niềm tin qua từng lá phiếu

6 giờ 30 sáng nay, chị Khàng Thị Niệm, dân tộc Thái ở thôn An Thành, đã có mặt tại điểm bầu cử số 9 xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai để chờ khai mạc bầu cử. Chị Niệm cho biết, chị và gia đình đã gác lại mọi công việc để bố trí thời gian đi bầu cử.

“Không chỉ riêng gia đình tôi mà bà con trong thôn An Thành cũng đến điểm bầu cử từ sớm để dự buổi lễ khai mạc cũng như thực hiện quyền và nghĩ vụ công dân của mình. Cử tri chúng tôi mong muốn, những đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, tham gia xây dựng những chủ trương, chính sách cho đồng bào DTTS, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa”, chị Niệm chia sẻ.

Cử tri dân tộc Giáy xã Bát Xát bỏ phiếu bầu. (Ảnh Trọng Bảo)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Bát Xát cho biết, toàn xã có 36 tổ bầu cử với hơn 18 nghìn cử tri. Với địa bàn vùng cao, nhiều thôn bản đi lại khó khăn nên xã Bát Xát đã xây dựng các phương án bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

“Trong đêm ngày 14 đến sáng ngày 15/3, trên địa bàn xã có mưa, chính vì vậy chúng tôi đã chỉ đạo các tổ bầu cử xây dựng sẵn phương án bảo đảm cử tri đi bầu đúng và đủ theo thời gia quy định. Đặc biệt, một số thôn như Láo Vàng, Suối Chải tuyến đường giao thông đang thi công nên việc đi lại còn khó khăn; chính vì vậy, chúng tôi đã chỉ đạo đưa đón bà con ra điểm bầu cử từ chiều ngày 14/3, đồng thời bố trí ăn nghỉ tại chỗ để sáng ngày 15 bà con có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”, ông Hùng thông tin thêm.

Bầu cử sớm để thực hiện nhiệm vụ

5h30, tại điểm bỏ phiếu Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tổ chức khai mạc ngày bầu cử sớm; buổi lễ được tổ chức trang trọng, đúng quy định theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ. Sau lễ khai mạc, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Tại điểm bầu cử Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai có hơn 100 cử tri. Năm nay 18 tuổi, cũng là năm đầu tiên chiến sĩ trẻ Trần Tiến Công được cầm lá phiếu đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Chiến sĩ Công chia sẻ, trong những ngày qua, anh và các đồng đội đã được thủ trưởng trong đơn vị phổ biến rất kỹ về các quy định trong công tác bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri. “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được cầm lá phiếu để bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của cử tri đến với Đảng, Quốc hội. Tôi mong muốn, các đại biểu trúng cử cũng sẽ phát huy vai trò của minh, nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích quốc gia, của địa phương và của nhân dân lên trên hết”, anh nói.

Theo Thượng tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai hiện quản lý trên 18km đường biên giới với 13 thôn, tổ dân phố giáp biên. Hiện nay, đơn vị đang quản lý các cặp cửa khẩu quốc tế đó là Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu. Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành - Bắc Sơn, Cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai - Sơn Yêu.

Nhằm bảo đảm cho hoạt động của các cửa khẩu diễn ra thông suốt, tạo điều kiện cho người dân, du khách qua lại biên giới 2 nước cũng như công tác xuất nhập khẩu hàng hóa; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của cấp trên đơn vị đã tiến hành bầu cử sớm để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đi làm nhiệm vụ cũng như tham gia phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm bầu cử thuộc khu vực đơn vị quản lý.

Cử tri xã vùng cao Mường Khương bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh Trọng Bảo)

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh hiện có 99 xã, phường với 2.906 thôn, tổ dân phố, được tổ chức thành 2.029 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 2.029 tổ bầu cử với hơn 1,2 triệu cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay sau khi khai mạc, nhiều điểm bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã đạt khá cao. Trong đó, đến 7h15 ngày 15/3, xã vùng cao Pha Long đã có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.