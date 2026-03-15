6h, hòm phiếu lưu động của phường Kim Liên được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai. Hơn 100 cử tri gồm bệnh nhân, người nhà, y bác sĩ nội trú… tham gia bầu cử tại đây. Đúng 7h, các cử tri bắt đầu thực hiện quyền công dân của mình.

Anh Nguyễn Bá Cường vừa mới nhập viện được 4 ngày. Vì lý do xương khớp, anh phải ngồi xe lăn. “Quy trình bầu cử tại đây rất đầy đủ, rõ ràng, minh bạch. Chúng tôi được sắp xếp ngồi riêng trong lúc chọn và tự tay đưa lá phiếu vào hòm”, anh Cường nói.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuyên (quê Sơn La) ngồi xe lăn được y tá đẩy tới điểm bỏ phiếu. “Tôi nằm viện, không thể về địa phương. Rất may được các y, bác sĩ tại đây hỗ trợ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tôi cảm thấy rất xúc động”, anh Tuyên nói.

Trong số những cử tri đi bầu cử có rất đông các y, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ nội trú Dương Danh Khải có điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Phương Mai (phường Phương Mai). Tuy nhiên do tính chất công việc, anh xin đăng ký bỏ phiếu lưu động tại Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thành lập các tổ bầu cử đặc biệt.

“Nhằm tạo điều kiện tối đa cho những trường hợp bệnh nhân có sức khỏe yếu, bệnh viện đã bố trí nhân lực trực tiếp mang hòm phiếu tới tận giường bệnh đối với những bệnh nhân không thể lên hội trường trong ngày hội toàn dân hôm nay", PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ.

8h, hòm phiếu được ban tổ chức di chuyển tới các khoa, phòng để các cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu ngay tại giường bệnh.

Tại khoa phẫu thuật gan, mật, tụy, anh Hoàng Văn Tinh (49 tuổi, quê Tuyên Quang) điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã 2 tháng nay. Do không thể đi lại, anh được các y bác sĩ mang hòm phiếu lưu động đến tận giường bệnh để thực hiện quyền công dân.

“Tôi được thông báo trước đó và đã nghiên cứu rất kỹ các ứng viên để có thể thực hiện quyền công dân một cách có trách nhiệm nhất”, anh nói.

Anh Tinh cẩn thận đọc lại thông tin các ứng viên trước khi đưa ra quyết định bầu cử. Sau khi bỏ phiếu, anh được đóng dấu "đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri của mình.

Hòm phiếu được đưa tới phòng bệnh tại trung tâm cơ xương khớp. Các cử tri tại đây phần lớn đều nằm viện thời gian dài, khó đi lại.