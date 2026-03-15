Cử tri các tôn giáo tích cực tham gia ngày hội toàn dân
Cùng với cử tri cả nước, hôm nay, ngày 15/3, cử tri vùng đồng bào DTTS và miền núi, đồng bào các tôn giáo nô nức đi bầu cử. Mỗi lá phiếu trên tay cử tri là một niềm tin, là sự kỳ vọng về tương lai của đất nước, của dân tộc.
Đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Lê Phương)
Phổ đạo Tường Lãng Trà Văn Tứ - Quyền Hiệp Lý Ban trị sự Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 16, phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban Tôn giáo Chính phủ)
Sáng sớm nay, Đại đức Hữu Nhiều - Trụ trì chùa Rạch Giồng (ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau), đã có mặt tại Tổ bầu cử số 14, thuộc Ban bầu cử số 7 của xã để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. (Ảnh: Như Tâm)
Bà con giáo dân tại xã Thạnh An, Cần Thơ đi bầu cử. (Ảnh: Như Tâm)
Xã Thạnh An có tới 70% đồng bào theo Công giáo. Bầu cử lần nay xã có 17 điểm bỏ phiếu, với hơn 22.000 cử tri. (Ảnh: Như Tâm)
Đồng bào có đạo xã Cô Ba, tỉnh Cao Bằng đi bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Thúy Hồng)
Đại đức Thích Hải Chơn (bên trái) trụ trì chùa Non Nước xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An tham gia bầu cử. (Ảnh: Thanh Hải)
Đồng bào dân tộc có đạo ở bản Cây Sặt, khu vực bỏ phiếu số 1, xã Mường Tong, tỉnh Điện Biên đi bầu cử. (Ảnh: Thúy Hồng)
Cử tri vùng có đạo, thôn Kon Rờ Bang 2 và thôn Phương Quý 1, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Ngọc Chí)
Thượng tọa Lý Đức - trụ trì chùa Som Rông - tham gia bỏ phiếu tại khu vực 18, phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ. (Ảnh: Như Tâm)
Nhóm PV
Gần 500 chư tôn đức, tăng ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đi bầu cử Hòa chung của không khí "ngày hội non sông", sáng 15/3, gần 500 cử tri là chư tôn đức, các tăng ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nô nức tham bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.