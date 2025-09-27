Đợt giảm giá mạnh

Trong vòng hơn một tháng, thị trường tiền kỹ thuật số thế giới chứng kiến một đợt giảm rất mạnh. Sau khi xác lập đỉnh cao lịch sử gần 124.000 USD/BTC hồi giữa tháng 8, đồng Bitcoin lao dốc, xuống 109.000 USD/BTC tính tới phiên 26/9.

Không chỉ Bitcoin, hầu hết các đồng tiền số khác cũng giảm mạnh. Ethereum rơi khỏi ngưỡng 4.000 USD, về 3.889 USD. Đồng BNB của Binance cũng trượt khỏi ngưỡng 1.000 USD, về mức 939 USD/BNB.

Thị trường tiền số giảm mạnh, mất khoảng 300 tỷ USD vốn hóa, xuống còn 3.730 tỷ USD.

Thị trường tiền số giảm sau khi Mỹ công bố kinh tế tăng trưởng kỷ lục sau gần 2 năm, qua đó đẩy đồng USD đi lên. Giới đầu tư giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy mạnh giảm lãi suất trong phần còn lại của năm 2025.

Số liệu công bố ngày 26/9 cho thấy GDP quý II/2025 tăng 3,8% so với cùng kỳ, vượt xa dự báo 3,3% của các nhà phân tích. Đây là mức tăng cao nhất kể từ quý III/2023, nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng 2,5% và đầu tư doanh nghiệp vào trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, nhập khẩu giảm mạnh 29,3% đã góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại, đẩy GDP lên cao bất ngờ.

Thị trường tiền số biến động mạnh. Ảnh: FC

Trên thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 218.000 trong tuần kết thúc 20/9, thấp hơn dự báo 235.000 và con số 232.000 trong tuần trước. Những con số tích cực này củng cố niềm tin vào sức khỏe kinh tế Mỹ, nhưng lại dập tắt hy vọng về chu kỳ hạ lãi suất mạnh tay từ Fed.

Lãi suất tham chiếu hiện ở mức 4-4,25%/năm sau lần cắt giảm 0,25 điểm phần trăm tuần trước, nhưng lợi suất trái phiếu 10 năm tăng vọt lên 4,2%, gây áp lực lên tài sản rủi ro như tiền số.

Hậu quả tức thì là cơn bão bán tháo trên thị trường tiền số. Trong phiên giao dịch 26/9, Bitcoin có lúc xuống tới 108.800 USD, xóa sạch đà hồi phục từ phiên Mỹ ngày 25/9. Ethereum mất 5%, Solana sụt 7% xuống 196 USD, kéo theo vốn hóa toàn thị trường bay hơi hơn 270 tỷ USD chỉ trong 24 giờ.

Dữ liệu từ CoinGlass ghi nhận 1,18 tỷ USD vị thế đòn bẩy bị thanh lý, chủ yếu từ lệnh long (cược tăng giá), với lệnh lớn nhất lên đến 29,12 triệu USD trên Ethereum.

Tâm lý nhà đầu tư chuyển sang hoảng loạn, khi Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Fear & Greed Index) từ Binance tụt dốc từ 44 điểm xuống 18 điểm - mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các "cụm thanh lý" ở vùng 107.000-111.000 USD khiến dòng vốn tổ chức chững lại, với quỹ ETF Bitcoin Mỹ chỉ hút 931 triệu USD tuần qua, giảm 54% so với tuần trước nữa.

Phân tích kỹ thuật cho thấy Bitcoin hình thành mô hình "vai-đầu-vai" giảm giá, với đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung 4 giờ, đe dọa phá vỡ hỗ trợ 109.000 USD để lao về 105.000 USD nếu không có lực mua mạnh.

Triển vọng thị trường tiền số ra sao?

Dù cú sập giá ngày 25-26/9 gây chấn động, triển vọng thị trường tiền số thế giới vẫn mang màu sắc lẫn lộn, phụ thuộc chặt chẽ vào quỹ đạo kinh tế Mỹ và toàn cầu. Với GDP Mỹ tăng trưởng vượt bậc, các chuyên gia cảnh báo đà phục hồi của tiền số có thể chậm lại trong ngắn hạn, nhưng dài hạn vẫn sáng sủa nhờ xu hướng đa dạng hóa dự trữ toàn cầu.

Tại Mỹ, kinh tế tăng 3,8% quý II là tín hiệu tích cực, nhưng nhà kinh tế Lydia Boussour đến từ EY-Parthenon dự báo quý III sẽ chỉ đạt 2,5%. Tăng trưởng kinh tế Mỹ nửa cuối năm có thể chững lại vì bất ổn thương mại và chuỗi cung ứng. Áp lực thuế quan có thể siết biên lợi nhuận doanh nghiệp, dẫn đến sa thải lao động nếu chi phí không chuyển sang người tiêu dùng.

Dù vậy, một đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng sau thông tin tích cực về kinh tế Mỹ đã đè nặng tài sản rủi ro.

Trên bình diện toàn cầu, lạm phát kiểm soát và địa chính trị căng thẳng đang thúc đẩy nhu cầu "hàng rào" chống rủi ro. Báo cáo từ Deutsche Bank ngày 23/9 dự đoán, đến 2030, các ngân hàng trung ương sẽ dự trữ Bitcoin song song vàng, nhờ tính khan hiếm (95% nguồn cung đã khai thác), thanh khoản cao và chi phí lưu trữ gần bằng 0.

Bitcoin vượt trội vàng về tính linh hoạt và khả năng thanh toán, đặc biệt khi xung đột trên thế giới lên cao. Kể từ cuối năm 2023, đã có hơn 180 tập đoàn lớn thêm tiền số vào bảng cân đối, với 50 tỷ USD chảy vào các quỹ ETF Bitcoin Mỹ.

Mỹ dẫn đầu với kho dự trữ chiến lược với 207.000 BTC tịch thu trước đó từ các vụ án. El Salvador nắm 6.246 BTC còn Bhutan nắm 10.565 BTC.

Dù vậy, Bitcoin được đánh giá khó lật đổ đồng USD. Đồng bạc xanh vẫn chiếm 57% dự trữ toàn cầu, cho dù xu hướng đa dạng hóa tài sản đang ngày càng rõ nét: Trung Quốc giảm 57 tỷ USD dự trữ USD năm 2024.

Tại Việt Nam, thị trường tiền số đang ở một bước ngoặt quan trọng. Theo Chainalysis, từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025, thị trường tiền điện tử khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 12 tháng, tính đến tháng 6/2025, tốc độ tăng trưởng thị trường tiền điện tử của Việt Nam là 55%. Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực châu Á.

Việt Nam gần đây ghi nhận tiền điện tử đang dần trở nên phổ biến trong lĩnh vực tài chính, thường được dùng để chuyển tiền, chơi game và tiết kiệm.

Cú sập giá quốc tế khiến chỉ số Fear & Greed địa phương chạm 25 điểm, nhưng cũng mở cơ hội tích lũy. Các nhà đầu tư Việt đang ngóng chính sách từ Chính phủ, đặc biệt sau Nghị định 52/2024 về quản lý tài sản số, dự kiến hoàn thiện cuối năm với khung pháp lý rõ ràng cho sàn giao dịch và thuế.