Vừa mới ra mắt tại CES 2026 vừa qua, Intel đã sớm đưa dòng chip đầu tiên sản xuất trên tiến trình 18A (tương đương tiến trình 2nm) của mình về thị trường Việt Nam vào sáng 17/3, tại một sự kiện được tổ chức ở TPHCM.

Intel Core Ultra Series 3 chính thức có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Việt Nam cũng là một trong những thị trường đầu tiên Intel phối hợp với các đối tác của mình như Asus, Acer, hay các hệ thống bán lẻ như FPT Shop, CellphoneS… để đưa Intel Core Ultra Series 3, cũng như các sản phẩm laptop được tích hợp con chip này tới tay người dùng.

Với dòng vi xử lý thế hệ mới, Intel hướng đến phân khúc PC AI đang nở rộ và theo đại diện hãng nó đang được trang bị trên 200 thiết kế sản phẩm của các đối tác

Dòng chip này được tối ưu toàn diện về hiệu suất trên mỗi watt, tập trung nâng cao hiệu năng CPU, đồ họa tích hợp và năng lực xử lý AI, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tương thích tuyệt đối với hệ sinh thái ứng dụng x86.

Điểm nhấn của Intel Core Ultra Series 3 nằm ở hai phân khúc cao cấp Intel Core Ultra X9 và Intel Core Ultra X7, được thiết kế cho các mẫu laptop di động, hiệu năng cao, phục vụ đa nhiệm nặng, chơi game và sáng tạo nội dung.

Các cấu hình cao nhất sở hữu tới 16 nhân CPU, 12 nhân đồ họa Intel Arc và NPU đạt 50 TOPS.

Nhờ cấu hình này, hiệu năng đa nhân tăng tới 60%, hiệu suất chơi game nhanh hơn 77%, trong khi thời lượng pin có thể đạt tới 27 giờ (theo hãng công bố). Đây cũng là dòng vi xử lý di động được trang bị GPU Intel Arc mạnh nhất từ trước đến nay.

Demo hiệu năng Intel Core Ultra Series 3 kết hợp với GPU Intel Arc B390 khi chơi game. Ảnh: Lê Mỹ

Tại sự kiện ra mắt, đại diện Intel đã tiến hành demo sức mạnh của dòng chip mới này khi chơi game trên laptop. Theo đó, với một game bắn súng có tốc độ 31 FPS (khung hình/giây), khi chơi trên một laptop được trang bị dòng chip này và đi kèm GPU Intel Arc B390, bằng khả năng xử lý của AI có thể cho tốc độ lên tới 121 FPS.

Ngoài PC AI, dòng Intel Core Ultra Series 3 cũng được thiết kế chuyên biệt cho các mẫu laptop phổ thông đạt hiệu năng cao hơn và tiết kiệm năng lượng với mức giá dễ tiếp cận hơn.