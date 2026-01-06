Intel đã chính thức ra mắt dòng vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 tại CES 2026, đánh dấu thế hệ bộ xử lý đầu tiên của hãng được sản xuất trên tiến trình Intel 18A.

Đây cũng là nền tảng AI PC mới nhất của Intel, dự kiến được trang bị trên hơn 200 mẫu thiết bị từ các đối tác toàn cầu, trở thành dòng AI PC có độ phủ rộng nhất mà hãng từng giới thiệu.

Theo Intel, Core Ultra Series 3 tập trung tối ưu hiệu suất trên mỗi watt điện tiêu thụ, đồng thời nâng cấp mạnh về đồ họa và năng lực xử lý AI, trong khi vẫn đảm bảo khả năng tương thích đầy đủ với hệ sinh thái phần mềm x86.

Ông Jim Johnson, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc nhóm Máy tính Phổ thông của Intel, cho biết: “Trọng tâm phát triển của Intel Core Ultra Series 3 nằm ở việc tối ưu hóa triệt để mức tiêu thụ năng lượng song song với việc nâng cao hiệu suất CPU". Thế hệ vi xử lý mới cũng mang đến bước tiến đáng kể về GPU quy mô lớn cùng khả năng tăng tốc AI tích hợp.

Dòng vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 vừa ra mắt tại CES 2026. Ảnh: Intel

Trong dòng sản phẩm dành cho thiết bị di động, Intel bổ sung phân khúc Core Ultra X9 và X7, được tích hợp GPU Intel Arc mạnh nhất từ trước đến nay. Các mẫu cao cấp sở hữu tối đa 16 nhân CPU, 12 nhân đồ họa Xe và NPU đạt 50 TOPS, hướng đến nhóm người dùng thường xuyên xử lý tác vụ nặng như chơi game, sáng tạo nội dung hay làm việc di động.

Intel công bố hiệu năng đa nhân của dòng này tăng tới 60%, hiệu suất chơi game cải thiện 77% và thời lượng pin có thể đạt 27,1 giờ khi phát trực tuyến (streaming) Netflix ở độ phân giải 1080p trên trình duyệt Edge với vi xử lý Ultra X9 388H trên thiết kế tham chiếu Lenovo IdeaPad.

Bên cạnh đó, Intel cũng giới thiệu các phiên bản Intel Core dành cho laptop phổ thông, sử dụng cùng kiến trúc nền tảng nhằm mang lại hiệu năng và khả năng tiết kiệm điện tốt hơn trong phân khúc giá dễ tiếp cận.

Lần đầu tiên, Intel ra mắt đồng thời các phiên bản vi xử lý Series 3 cho PC và thiết bị vùng biên. Những bộ xử lý này được chứng nhận cho môi trường công nghiệp và nhúng, hỗ trợ vận hành 24/7, phù hợp cho các ứng dụng AI trong robot, thành phố thông minh, tự động hóa và y tế. Theo Intel, hiệu năng xử lý AI tại vùng biên được cải thiện rõ rệt, đặc biệt với các mô hình ngôn ngữ lớn và phân tích video.

Các mẫu laptop đầu tiên dùng Intel Core Ultra Series 3 sẽ bắt đầu cho đặt hàng từ ngày 6/1 tại một số thị trường và lên kệ toàn cầu từ 27/1. Các hệ thống điện toán biên dự kiến ra mắt từ Quý 2/2026.