Tổng thống Donald Trump, ngày 11/8, cho biết ông và các thành viên nội các đã gặp CEO Intel Lip-Bu Tan tại Nhà Trắng, chỉ vài ngày sau khi yêu cầu ông này từ chức.

“Cuộc gặp rất thú vị. Thành công và sự thăng tiến của ông ấy là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Ông Tan và các thành viên nội các sẽ tiếp tục trao đổi, đưa ra đề xuất cho tôi trong tuần tới”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Intel xác nhận cuộc gặp, cho biết hai bên đã có “cuộc trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng” về cam kết của Intel trong việc củng cố vị thế công nghệ và sản xuất của Mỹ.

Ông Lip-Bu Tan nhậm chức CEO Intel hồi tháng 3. Ảnh: Intel

Ông Tan, 65 tuổi, là một giám đốc của Intel từ năm 2022 và thay Pat Gelsinger làm CEO hồi tháng 3.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton đã chất vấn mối liên hệ của ông với Trung Quốc, nhắc đến một vụ án cũ khi ông còn là CEO Cadence Design và hỏi liệu Intel có yêu cầu ông thoái vốn khỏi các công ty chip liên quan tới Trung Quốc hay quân đội nước này hay không.

Chỉ bốn ngày trước, ông Trump viết trên Truth Social rằng ông Tan “có xung đột lợi ích nghiêm trọng và phải từ chức ngay lập tức”. Intel khi đó khẳng định ban lãnh đạo và CEO “cam kết mạnh mẽ với lợi ích an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ”. Ông Tan cũng cho biết đã liên hệ Nhà Trắng để làm rõ “thông tin sai lệch” về hồ sơ cá nhân.

Chính quyền Tổng thống Trump gần đây can thiệp mạnh vào lĩnh vực bán dẫn, trong bối cảnh Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo.

Cuối tuần qua, Nvidia và AMD đồng ý trả cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ các hợp đồng với Trung Quốc để đổi lấy giấy phép xuất khẩu chip H20. CEO Nvidia Jensen Huang đã gặp ông Trump tại Nhà Trắng hôm 8/8. Ông chủ Nhà Trắng tiết lộ ban đầu ông yêu cầu mức 20% nhưng giảm xuống 15% sau thương lượng.

Ông Tan tiếp quản Intel khi hãng này đang gặp khó khăn trong thị trường AI, nơi Nvidia chiếm ưu thế, đồng thời phải chi nhiều tiền cho mảng sản xuất chip theo hợp đồng. Ông sinh ra ở Malaysia, lớn lên tại Singapore trước khi sang Mỹ và lấy bằng thạc sĩ tại Viện công nghệ MIT.

Trong những tháng đầu làm CEO, ông Tan phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp mảng đúc chip, hủy kế hoạch xây dựng nhà máy ở Đức và Ba Lan, đồng thời giảm tốc phát triển tại Ohio. “Việc xoay chuyển công ty sẽ mất thời gian và cần sự kiên nhẫn. Chúng tôi có nhiều vấn đề phải khắc phục để tiến lên”, ông nói với giới phân tích hồi tháng 7.

