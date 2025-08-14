Theo EVN, công tác cắt điện các đường dây giao chéo phục vụ thi công dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã triển khai từ ngày 1/8. Tuy nhiên, đến nay mới hoàn thành 4/15 điểm giao chéo, còn 11 điểm chưa thực hiện. Trong số này, 4 điểm vướng do không được các nhà máy thủy điện đồng thuận cắt điện.

“Tiến độ cắt điện các đường dây giao chéo đang bị chậm và ảnh hưởng lớn đến tiến độ của Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên”, EVN cho hay.

Trước đó, EVN và Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) cùng các đơn vị của tập đoàn đã tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc trực tiếp với các nhà máy thủy điện.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đang gặp khó khăn trong thi công. Ảnh: Quang Chưởng

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà máy thủy điện liên tục phản đối cắt điện là Tà Thàng, Sông Bạc, Trạm Tấu. Ngoài ra, một số nhà máy chậm phản hồi hoặc gửi xác nhận như Vĩnh Hà, Bắc Hà, Sông Lô 6, Sông Lô 4, Sử Pán 1, Bản Hồ, Nậm Sài.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 81, EVN kiến nghị Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) thực hiện cắt điện các đường dây giao chéo theo đúng thời gian đăng ký của EVNPMB1.

Cùng với đó, xem xét sửa đổi các nội dung tại khoản 4 điều 54 của Thông tư 06/2025/TT-BCT theo hướng tăng quyền chủ động của NSMO trong công tác phê duyệt lịch đăng ký cắt điện. Theo EVN, điều này sẽ giảm bớt khó khăn cho các chủ đầu tư khi thi công các công trình điện có liên quan đến nhiều đơn vị quản lý vận hành.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng giao EVN làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, điểm đầu là trạm biến áp 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, với chiều dài khoảng 229,5km đi qua địa phận tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.

Ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới công trường kiểm tra tiến độ Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Thủ tướng yêu cầu dứt khoát đến ngày 19/8 phải hoàn thành dự án để tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ.