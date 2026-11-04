Ngày 28/10/2026 Công ty Cổ phần Đông Đô Partners khai trương Chi nhánh Hồng Hà tại TP.HCM, đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng thị trường phía Nam.

Dấu mốc mở rộng hiện diện tại thị trường phía Nam

Ngày 28/10/2026, Công ty Cổ phần Đông Đô Partners tổ chức Hội nghị khách hàng kết hợp khai trương Chi nhánh Hồng Hà tại tòa Nam Á (ESTA) - Office Saigon, số 127 Hồng Hà, TP.HCM.

Toàn cảnh Hội nghị khách hàng và khai trương Đông Đô Partners Chi nhánh Hồng Hà.

Trong khuôn khổ chương trình, Đông Đô Partners đã gặp gỡ, trao đổi với khách hàng về thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển và phương thức hỗ trợ khách hàng trong thời gian tới. Hội nghị cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp lắng nghe nhu cầu thực tế, tăng cường kết nối và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng tại khu vực phía Nam.

Được thành lập vào tháng 5/2026, Đông Đô Partners chính thức trở thành Thành viên Kinh doanh số 089 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) từ ngày 9/9/2026.

Việc khai trương Chi nhánh Hồng Hà đánh dấu sự hiện diện của doanh nghiệp tại TP.HCM, bên cạnh trụ sở chính ở Hà Nội. Đây là bước triển khai trong chiến lược xây dựng mạng lưới chi nhánh nhằm tăng cường tiếp cận và phục vụ khách hàng tại các địa phương khu vực phía Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trọng Đạt, Tổng Giám đốc Đông Đô Partners, chia sẻ: “Một văn phòng không đơn thuần là địa điểm làm việc. Đó còn phải là nơi khách hàng có thể tìm đến để trao đổi, được lắng nghe, được tư vấn và nhận được sự hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của mình.”

Theo định hướng này, Chi nhánh Hồng Hà được tổ chức tập trung vào ba chức năng: phát triển kinh doanh, tư vấn và chăm sóc khách hàng. Không gian văn phòng được thiết kế hiện đại, năng động, bố trí bàn ghế tư vấn và hệ thống bảng điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Đại diện Đông Đô Partners thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Chi nhánh Hồng Hà.

Xây dựng năng lực phục vụ trên nền tảng tri thức và công nghệ

Theo định hướng phát triển, Đông Đô Partners theo đuổi ba giá trị cốt lõi “Tri thức - Công nghệ - Minh bạch”.

Với quy mô khoảng 60 nhân sự, Đông Đô Partners tập trung phát triển hoạt động nghiên cứu, phân tích thị trường và tư vấn giao dịch hàng hóa phái sinh, đồng thời chú trọng cung cấp kiến thức và giải pháp quản trị rủi ro nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình tham gia thị trường.

Song song với hoạt động chuyên môn, Đông Đô Partners phát triển và ứng dụng các công cụ giao dịch định lượng (Quant Trading) cùng hệ thống tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI Agent), phục vụ nghiên cứu, xử lý dữ liệu và hỗ trợ phân tích thị trường.

Doanh nghiệp xác định công nghệ là công cụ hỗ trợ ra quyết định, kết hợp với kiến thức chuyên môn và phương pháp quản trị rủi ro để phát triển dịch vụ bền vững trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa phái sinh.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, công ty hợp tác với các trung tâm giáo dục và đào tạo chính quy, hướng tới các chương trình nâng cao kiến thức giao dịch và kỹ năng quản trị rủi ro cho khách hàng.

Ông Nguyễn Trọng Đạt - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Đông Đô Partners phát biểu tại sự kiện.

Việc khai trương Chi nhánh Hồng Hà là một phần trong kế hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh của Đông Đô Partners. Theo mô hình vận hành, chi nhánh Hồng Hà tập trung phát triển kinh doanh, tư vấn và chăm sóc khách hàng, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp địa phương có nhu cầu tham gia thị trường hàng hóa phái sinh. Trụ sở chính tại Hà Nội đảm nhiệm công tác quản lý, phát triển sản phẩm, công nghệ và điều phối hoạt động trên toàn hệ thống.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Công Thắng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh, đã đề cập đến định hướng kinh doanh và kế hoạch phát triển khách hàng của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Ông Vũ Công Thắng chia sẻ định hướng kinh doanh và phát triển khách hàng của Đông Đô Partners.

Trong 1–3 năm tới, Đông Đô Partners đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, giải pháp công nghệ và chất lượng dịch vụ, đồng thời từng bước phát triển mạng lưới kinh doanh nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Với phương châm “Giao dịch bằng trí tuệ, đồng hành bằng uy tín”, doanh nghiệp hướng tới xây dựng nền tảng phát triển dài hạn dựa trên năng lực chuyên môn, ứng dụng công nghệ và sự tin cậy của khách hàng.

(Nguồn: Đông Đô Partners)