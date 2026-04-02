Ở Đồng hồ đếm ngược tập 17 lên sóng tối nay, 2/4, Thành (Thanh Sơn) bối rối vì không thể nói ra hết sự thật, đặc biệt là những chuyện không vui vẻ gì. Ngày trước mẹ Thành tìm mọi cách để rời xa bố anh còn giờ Thành lại tìm mọi cách để đưa ông về. Thành lo mẹ biết chuyện và không chịu nổi khi gặp lại bố. Vì thế, Thành không biết mình đang làm đúng hay sai. Tuy nhiên luôn có Chi (Hoàng Hà) bên cạnh lắng nghe và động viên anh.

Ở diễn biến khác, Thành và Coddy có cuộc tâm sự trong lúc Chi đang đi hẹn hò với anh trai của Milan. Việc Thành không dám tiến tới với Chi vì hoàn cảnh khiến Coddy không bằng lòng. Khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, Thành sẽ chuyển hết thời gian sống cho mẹ, có nghĩa mọi chuyện sẽ kết thúc với anh. Dù thích Chi nhưng anh không dám đến với cô khi thời gian sống sắp tiến về con số 0. Rồi tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ Chi đã nghe được hết toàn bộ cuộc hội thoại và hiểu lý do vì sao Thành không dám thừa nhận tình cảm với mình.

Trong khi đó, Thành nhận làm gia sư môn Toán cho bé Nhi - con riêng của vợ ông Lương (Quỳnh Dương). Nhi đã dần mở lòng và chia sẻ với Thành những bí mật của gia đình đặc biệt là về bố. Ông Lương hay bê tha nát rượu mà bạo hành mẹ Nhi nên cô bé đã cùng mẹ làm một việc khiến bố Nhi nổi giận. Đỉnh điểm cuộc tranh cãi xảy ra giữa bố mẹ Nhi có Thành ở đó chứng kiến. Thành đã lao vào can ngăn khi ông Lương có hành động đi quá giới hạn với vợ mình (Hoa Thuý).

Chi sẽ làm gì khi biết bí mật của Thành? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 17 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.