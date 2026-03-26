Ở Đồng hồ đếm ngược tập 15 lên sóng tối nay, 26/3, Chiến (Bình An), Thành (Thanh Sơn) xem lại cuốn album của bản thân lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm từ nhỏ tới lớn. Anh bất ngờ phát hiện ra quy luật, đó là tất cả những người xuất hiện trong album của mình đều trở thành nhiệm vụ của Thành sau này từ Chi, thầy Thắng, Chiến. Do vậy nhiệm vụ tiếp theo của Thành sẽ là mẹ.

Trong khi đó, Thành cố gặng hỏi mẹ (Linh Huệ) lý do bao năm qua bà vẫn không buông bỏ được. "Lúc còn trẻ, mẹ mắc một sai lầm mà cả đời này không gánh nổi. Mẹ sợ mình trở về lại khơi lại nỗi đau cho mọi người", bà Hoà nói. Kinh khủng hơn, bà tiết lộ bị bố đẻ "cấm cửa".

Ở diễn biến khác, Thành nhờ Chi (Hoàng Hà) phục chế bức ảnh bị xé đôi của mẹ mình hồi trẻ. Chi và Hà thấy bàn tay của một người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh mà họ nghi ngờ đã bị xé khỏi tấm hình ban đầu. Chi nghĩ đó chính là bố của Thành và nhiệm vụ lần này của anh là đi tìm thông tin của ông. "Nhưng người mất làm sao mà làm nhiệm vụ được?", Thành thắc mắc. Chi đáp: "Mình còn một giả thiết là bố anh chưa mất thì sao? Người cho ta cuộc đời có thể là cả bố và mẹ mà". Tuy nhiên Thành cho rằng đó là lập luận vô lý. Vì nếu đúng như vậy đồng nghĩa với việc mẹ đã nói dối mình bao năm nay.

Bố của Thành vẫn còn sống? Mẹ của anh có bí mật động trời gì trong quá khứ? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 15 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.