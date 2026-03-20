Ở Đồng hồ đếm ngược tập 14 lên sóng tối nay, 20/3, giống như Chiến (Bình An), Thơ cũng cho Minh Anh (Yến My) 2 lựa chọn để trả nợ nhưng dù là lựa chọn nào đi nữa thì cũng là bị xử lý. Thơ nói nếu Minh Anh không chịu trang điểm đàn em của mình sẽ làm điều đó và biến cô thành món hàng.

Kinh khủng hơn, Thơ sẽ cho người quay lại clip để gửi cho Chiến. Song nếu Minh Anh đồng ý trang điểm cô sẽ chỉ trở thành đồ chơi của một phú ông và cho rằng biết đâu sau đó cô sẽ đổi đời, lúc đó Chiến chỉ còn là bóng ma trong quá khứ.

Ở diễn biến khác, Thành (Thanh Sơn) và Chi (Hoàng Hà) lên kế hoạch cùng Coddy xử lý đàn em của Thơ. Nếu không muốn bị cắn, hắn chỉ cần gật đầu tham gia kế hoạch của hai người.

Trong khi đó, Thơ ghi lại hình ảnh Minh Anh bị một gã đàn ông cưỡng bức và gửi cho Chiến xem trước khi bắt anh chàng phải tiếp khách. Đúng lúc Minh Anh bị ném lên giường thì Thành gõ cửa phòng để giải cứu cô. Không những vậy, Thành đến đúng lúc Chiến sắp bị một chị già xử lý, nói được Thơ cử đến phục vụ cho đủ đô. Thành nói Thơ dặn qua chăm sóc chị gái thật chu đáo.

Thành, Chi và Coddy sẽ cứu tất cả thoát khỏi biệt thự của Thơ an toàn hay nhận cái kết đắng? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 14 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

