Ở Đồng hồ đếm ngược tập 16 lên sóng tối nay, 27/3, Hành trình tìm bố của Thành (Thanh Sơn) gặp muôn vàn bất ngờ. Với những gì được nghe kể từ người làng, Thành và Chi (Hoàng Hà) đi tìm người đàn ông tên Lương (Quỳnh Dương) được cho là bố của Thành. Hoá ra ông chủ hàng phở cộc cằn mà Thành gặp chính là bố mình.

Theo điều tra của Chi, ông Lương giờ đã có gia đình, tính nết có phần cọc cằn thô lỗ đã từng đi tù. Ông Lương còn nổi tiếng vì bạo hành vợ nhưng người phụ nữ hiện tại chưa từng tố cáo chồng và không bỏ đi vì vẫn mang ơn ông đã cứu mình không bị bán sang biên giới lúc mang bầu. Tuy nhiên, con riêng của ông Lương học kém nên ông đang muốn tìm gia sư dạy thêm Toán cho con.

Ở diễn biến khác, hàng xóm tìm đến tận nhà bà Bích (Hoa Thuý) - vợ ông Lương vì muốn cho bà Bích biết việc chồng đã có con riêng nhưng nào ngờ bà đã biết chuyện. Với bà Bích, giờ không có gì quan trọng hơn con gái mình.

Trong khi đó, bà Hoà biết rõ Chi là một cô gái nhân hậu, ngoan ngoãn lại thấy quấn quýt với Thành nên nhờ cô để ý đến con trai trên thành phố. Chi nói cô thấy Thành tốt bụng lại tử tế, xung quanh ai cũng quý. Nghe vậy, bà Hoà ngỏ lời muốn Chi làm con dâu mình và Thành cũng bất ngờ nghe thấy lời đề nghị đó.

Thành sẽ giả làm gia sư cho con riêng ông Lương để tiếp cận bố mình? Chi sẽ trả lời mẹ Thành ra sao? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 16 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.