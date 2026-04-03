Ở Đồng hồ đếm ngược tập 18 lên sóng tối nay, 3/4, ông Lương (Quỳnh Dương) tìm mọi cách tiếp cận bà Hoà (Linh Huệ) để thông báo việc vợ mình đang bị tạm giam, những mong bà Hoà thông cảm cho vợ với lý do có con gái nhỏ cần chăm sóc. Tuy nhiên điều này càng làm bà Hoà bực bội bởi năm xưa bà cũng trưởng thành mà không có mẹ bên cạnh, tất cả là vì ông Lương. "Bãi nại à? Hai vợ chồng nhà các người không đủ tư cách", bà Hoà nói.

Trong khi đó, bé Nhi lo lắng vì nếu Thành (Thanh Sơn) không tỉnh lại cũng đồng nghĩa với mẹ bé không được về. "Anh Thành là người tử tế. Ông Trời sẽ phù hộ cho anh ấy con ạ", ông Lương an ủi con gái. "Vậy tại sao bố cũng được ông Trời phù hộ? Ngày nào bố cũng đánh mẹ mà sao mẹ lại là người đi vào đồn công an? Bố mẹ đã không yêu thương nhau thì lấy nhau làm gì?", bé Nhi hỏi dồn dập khiến ông Lương rơi nước mắt.

Ở diễn biến khác, giao ước giữa Thành và thần chết đã dần đi đến hồi kết nên anh đã đề nghị với thần chết: "Tôi sẵn lòng đánh đổi hết thời gian sống của mình cho mẹ nhưng lại quên mất một điều chính mẹ là nguồn sống. Tôi chỉ muốn tìm một giải pháp để mẹ tôi bớt đau khổ".

Thần chết đáp: "Ngươi nghĩ giao dịch với thần chết là trò đùa à? Nếu ngươi muốn thay đổi thoả thuận giữa chúng ta sẽ không còn thoả thuận nào hết. Ta sẽ lập tức trả hết thời hạn sống cho ngươi và thời gian sống của mẹ ngươi chỉ tính bằng ngày. Ngươi còn đủ thời gian để từ biệt mẹ mình đấy".

Biết không thể thay đổi, Thành về nhà dặn mẹ mọi việc để sẵn sàng cho sự ra đi của mình. Bà Hoà nhận ra Thành đang nói gở và có cảm giác sợ sẽ mất con lần nữa. Liệu Thành có thay đổi được định mệnh? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 18 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.