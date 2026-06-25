Hương Tràm mang concert về Hà Nội

Sau album Phao cứu sinh phát hành tháng 12/2025 - dự án đánh dấu sự trở lại sau 5 năm du học tại Mỹ, Hương Tràm vừa công bố concert cùng tên diễn ra vào ngày 1/8 tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

Hình ảnh mới của Hương Tràm.

Việc chọn Hà Nội làm điểm mở màn cũng mang ý nghĩa riêng. Đây chính là nơi Hương Tràm từng tổ chức Hộp thư số 1 - liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp - trước khi tạm gác hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hà Nội là nơi tôi thực hiện liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp nên nơi đây luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là sự trở lại mà còn là cách để nối tiếp một hành trình từng được bắt đầu bằng nhiều cảm xúc đẹp".

Lấy lại tên album làm tên concert, Hương Tràm muốn tiếp tục kể câu chuyện trở lại trên một sân khấu lớn hơn, trọn vẹn hơn. Âm nhạc sẽ dẫn dắt khán giả qua từng chương cảm xúc như chính cuộc đời cô đã đi qua. Ê-kíp cho biết đêm diễn sẽ được đầu tư mạnh cả về dàn dựng sân khấu lẫn trải nghiệm cảm xúc.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khai màn với MV "Hỏa tâm"

MV ca khúc chủ đề "Hỏa tâm" của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức lên sóng, mở màn cho hành trình của 34 anh tài mùa 2.

34 anh tài tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm là tính "nhà trồng" - hầu hết các khâu sáng tạo cốt lõi đều do chính các anh tài thực hiện dưới sự chỉ đạo âm nhạc của SlimV. Giai điệu chính do It's Charles cùng nhóm SpaceSpeakers chắp bút, phần rap do Thái VG, Osad, Cheng và Neko Lê đảm nhận, toàn bộ vũ đạo do Hồ Đông Quan dàn dựng.

MV "Hỏa tâm":

It's Charles tiết lộ chỉ có đúng 2 ngày để sáng tác và thu bản demo, áp lực gấp đôi so với Hỏa ca ở mùa trước khi anh có 3-4 ngày.

MV xây dựng cốt truyện sử thi với hình tượng những kỵ sĩ vượt lửa - biểu tượng cho tinh thần "qua lửa, thành vàng" của thế hệ anh tài mùa hai.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cho biết toàn bộ ý tưởng xuất phát từ sự trân trọng những gì mùa 1 để lại, khi các anh tài mùa này sẽ tiếp nối ngọn lửa và tôi luyện thành "huy hiệu vĩnh cửu" của riêng mình. Khác với chất hào hùng của ca khúc chủ đề mùa đầu, Hỏa tâm mang âm thanh góc cạnh và hiện đại hơn, phản ánh thế hệ anh tài mùa 2 - nơi tập hợp nhiều nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ tự sáng tác được kỳ vọng sẽ tạo ra một mùa hè âm nhạc bùng nổ.

Ảnh, video: NVCC