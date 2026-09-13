Công diễn 4 (Vòng đấu 2) chủ đề văn hóa dân tộc của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội ngay sau khi phát sóng. 3 liên minh mang 3 chất liệu âm nhạc truyền thống khác nhau lên sân khấu lớn: hát then của người Tày, dân ca Bắc Bộ pha hát chèo và đờn ca tài tử Nam Bộ.

Sự kết hợp này kéo theo hàng nghìn bình luận bày tỏ sự xúc động và tự hào ngay sau khi các tiết mục lên sóng.

Tiết mục nhận được lượng phản hồi tích cực áp đảo là Tiếng ru cội nguồn của liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ. Đoạn mở đầu do Đông Hùng thể hiện theo làn điệu hát ru Bắc Bộ. Không ít khán giả xúc động khi nghe đến câu hát khép lại tiết mục: "Dù làm mây vắt ngang lưng đồi, dù làm con sóng xô ngoài khơi, đừng quên tiếng ru cội nguồn hỡi đồng bào ơi".

Hà An Huy hát chèo:

Phần sáng tác và sản xuất âm nhạc của Cheng và OSAD cũng được đánh giá cao, nhiều khán giả nhận xét đây là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu dân gian và tinh thần hiện đại mà không gây cảm giác gượng ép. Ê-kíp kết hợp âm nhạc dân gian và hiện đại trong cùng một tiết mục, từ hát ru, hát chèo, tiếng đàn nguyệt đến rap tốc độ nhanh và hip-hop.

OSAD cũng chọn một góc nhìn mới để giải đề bài Âu Cơ - Lạc Long Quân, xoay quanh những câu chuyện và hình ảnh gắn với cha và mẹ, từ đó mở rộng ra ý niệm về cội nguồn và dân tộc. Hình ảnh Cheng vẫn cố gắng hoàn thành công việc dù sức khỏe không tốt cũng nhận được nhiều lời động viên từ khán giả.

Đông Hùng và Hà An Huy.

Trong tổng thể tiết mục, đoạn hát chèo ngắn của Hà An Huy trở thành khoảnh khắc được nhắc lại nhiều nhất trong loạt bình luận, với lượng phản hồi còn vượt trội.

Để thể hiện được đoạn chèo, nam ca sĩ nhận sự hướng dẫn về kỹ thuật hát và cách chọn làn điệu từ mẹ - nghệ sĩ chèo Minh Phương.

Ở tiết mục Thạch Sanh của liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ, khoảnh khắc Hoàng Dũng chia sẻ mình là người dân tộc Tày và đưa hát then, đàn tính lên sân khấu lớn chạm đến cảm xúc của nhiều người xem. Hình ảnh anh đứng chung sân khấu với mẹ - PGS.TS Hoàng Thị Chiên - là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất công diễn.

Hoàng Dũng và liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ.

Bên cạnh lời khen, một số khán giả cho rằng phần phối khí giữa chất liệu then truyền thống và âm nhạc hiện đại ở tiết mục này vẫn còn chỗ chưa thật mượt.

Tiết mục Trên đất mình của liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng, khai thác truyền thuyết Thánh Gióng qua chất liệu cải lương và đờn ca tài tử, được đánh giá dàn dựng hoành tráng, nhất là ở đoạn cao trào cuối bài. Phần thể hiện cải lương của Jun Phạm nhận nhiều lời khen vì chất giọng ấm và khí thế hào hùng.

Tiết mục 'Trên đất mình' của liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng.

Một số khán giả nhận xét đây là tiết mục bám sát tinh thần câu chuyện gốc nhất trong 3 tiết mục, dù cũng có ý kiến mong phần âm nhạc được trau chuốt thêm khi biểu diễn ở đêm nhạc hội sắp tới.

Đáng chú ý, kết quả chính thức của Công diễn 4 bị cho là không phản ánh đúng tương quan bình luận trên mạng xã hội. Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng dẫn đầu với 5.520 điểm, Hợp Lực - Rực Rỡ xếp thứ 2 với 5.170 điểm, còn Nguyên Tố - Mỹ Mãn về đích ở vị trí thứ 3 với 5.160 điểm. Sự chênh lệch này khiến không ít khán giả bày tỏ bất ngờ, cho rằng bảng điểm chưa phản ánh đúng sức hút thực tế của Tiếng ru cội nguồn.

Tiết mục "Đại khải hoàn".

Ở sân khấu Dũng sĩ, phần thể hiện của OSAD tại ca khúc Đại khải hoàn được số đông khán giả nhận xét là xứng đáng với danh hiệu Anh Tài Dũng sĩ, nhờ đoạn rap chắc tay và phần lời gắn với tinh thần dân tộc. Kết quả này cũng đồng nghĩa liên minh xếp hạng 3 chỉ giữ lại được anh tài có điểm hỏa lực cao hơn.

Toki Thành Thỏ vì vậy phải dừng chân cùng Tùng Mint của liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ. Nhiều bình luận tiếc nuối dành cho cả 2 nghệ sĩ.

Ảnh, video: BTC