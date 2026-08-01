Là một trong những anh tài lớn tuổi của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, khi được mời tham gia chương trình, điều khiến anh phân vân nhất là việc không quen biểu diễn, hát không hay và không biết nhảy, sợ ảnh hưởng đến đồng đội.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026

Ngược lại, tuy tính cách hướng nội nhưng anh tự tin ở khả năng giao tiếp và mong muốn tham gia để có thêm nhiều bạn mới bởi đã rất yêu mến nhiều anh tài trước đó.

Nhạc sĩ tỷ view chia sẻ mùa chông gai năm nay có nhiều anh tài vui tính nhưng hài hước nhất có lẽ là Huỳnh Lập, Đại Nghĩa, BB Trần, Mew Amazing.

Anh tài khó tính có thể kể đến Trần Đại Nghĩa, Mew nhưng đó là sự cầu toàn trong chất lượng sản phẩm, cách dàn dựng sân khấu... Còn khó tính trong giao tiếp có lẽ là ca sĩ Đông Hùng bởi mặt lúc nào cũng rất nghiêm túc khiến không ai dám trêu.

Khi được hỏi về anh tài trẻ con nhất trong nhà chung, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói đó là Phùng Minh Cương. Còn anh tài lầy lội nhất là Đinh Mạnh Ninh bởi luôn ồn ào mỗi khi xuất hiện nhưng cũng rất đáng yêu.

Nam nhạc sĩ cùng các anh tài

Nhạc sĩ Nỗi đau giữa hoà bình chia sẻ mùa năm nay có rất nhiều anh tài đa năng, đa tài như Hoàng Dũng, Hoàng Tôn, Hoàng Rob.

Nguyễn Văn Chung cũng rất vui khi nhiều ca khúc của anh được các anh tài biết tới dù chênh lệch thế hệ và tuổi tác. Đặc biệt, hầu như các anh tài đều biết hết, yêu thích và hát lại ca khúc Chiếc khăn gió ấm nhiều nhất.

Tham gia chương trình, lần đầu Nguyễn Văn Chung được làm những điều trước giờ chưa từng nghĩ đến và vượt qua giới hạn của bản thân. Bên cạnh đó, nhạc sĩ cũng hài hước chia sẻ về tật xấu nhất bị “lộ” khi tham gia nhà chung. Đó là khi ở cùng mọi người thường ít nói nhưng ở trên mạng sẽ "nói xấu" tất cả mà chẳng nề hà gì.

Chia sẻ về màn biểu diễn vấp “hai lần trên 1 dòng sông” trong đêm công hội ngộ, Nguyễn Văn Chung nói lúc đó tập trung vào bài hát nên chẳng để ý gì xung quanh, cũng chẳng nghĩ đến việc có thể bị ngã nhưng không hiểu sao ê-kíp vẫn giữ nguyên như vậy để phát sóng.

Nhóm "antifan" Nguyễn Văn Chung đã tổ chức foodtruck để tiếp lửa cho các anh tài.

Tham gia chương trình, nhạc sĩ sinh năm 1983 nhận được nhiều lời khen và phản hồi tích cực của người hâm mộ về giọng hát, Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự cảm ơn đến các đồng đội như Vương Anh Tú, Hoàng Dũng đã giúp anh tập hát được những nốt cao, Tùng Min đã sát sao tập luyện vũ đạo. Anh tự nhận hát vẫn chưa hay lắm nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng và chiến thắng chính mình ở các đêm công diễn tiếp theo.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi quà cho Vương Anh Tú: