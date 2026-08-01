Tập 7 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại vòng đối kháng 2 của công diễn 2 với nhiều bất ngờ: Đông Hùng lần đầu thử sức nhóm performance (trình diễn - PV) và ghi điểm với khán giả, trong khi Hà An Huy gây ấn tượng đưa Nhà Chiến Mã lên vị trí dẫn đầu.

Vòng đối kháng 2 của công diễn 2 quy tụ 4 nhà Long Mã, Thám Hiểm, Chiến Mã và Hiển Nhiên. Ở lượt đấu đầu tiên, Nhà Long Mã gồm Tùng Mint, Mew Amazing, Đông Hùng, It's Charles mang đến ca khúc Mời buồn sang chơi, khai thác góc nhìn của giới trẻ về việc che giấu cảm xúc thật trong thời đại mạng xã hội.

Điểm đáng chú ý nhất của tiết mục nằm ở quyết định của Đông Hùng khi lần đầu thử sức ở nhóm performance thay vì vocal quen thuộc. Sau thời gian tập luyện vũ đạo, anh mang đến hình ảnh mới mẻ, năng động hơn hẳn so với hình ảnh trước đó. Đông Hùng chia sẻ hạnh phúc khi hoàn thành phần trình diễn, xem mỗi lần đứng trên sân khấu là khoảnh khắc đáng nhớ.

Đối đầu Nhà Long Mã, Nhà Thám Hiểm gồm Thỏ, Thơm (Da LAB), Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền trình diễn bản vocal Người về nơi đâu, trong đó thủ lĩnh Hoàng Tôn dành nhiều lời động viên cho Lê Xuân Tiền khi anh chuyển từ nhóm perform sang vocal.

Đông Hùng trong công diễn 2

Ở lượt đấu thứ 2, Nhà Chiến Mã gồm Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Thanh Duy, BB Trần làm mới ca khúc dân ca Nam Bộ Chim sáo ngày xưa, kết hợp nghệ thuật múa rối nước nhằm tôn vinh những nghệ sĩ cống hiến thầm lặng. Nguyễn Văn Chung chia sẻ đã thấu hiểu sự vất vả của nghệ sĩ múa rối nước sau khi trực tiếp tập luyện ngâm mình dưới nước nhiều giờ để điều khiển con rối.

Nhà Hiển Nhiên gồm Đinh Mạnh Ninh, Will, Toki Thành Thỏ, Duy Khánh trình diễn Tan biến dù gặp bất lợi do nhiều thành viên bị ốm, mất giọng trước giờ thi.

Nhà Chiến Mã với tiết mục "Chim sáo ngày xưa".

Kết quả chung cuộc, Nhà Chiến Mã giành vị trí dẫn đầu công diễn 2 với 4.210 điểm hỏa lực, lọt top 2 an toàn và xóa thành công thẻ đỏ. Hà An Huy (Nhà Chiến Mã) cùng Jun Phạm (Nhà Long Mã) trở thành 2 chiến tướng của công diễn này, trong đó Hà An Huy lập cú đúp khi đạt danh hiệu này 2 công diễn liên tiếp. Anh Tài Lê Xuân Tiền (Nhà Thám Hiểm) là người phải dừng bước dựa trên bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân.

Việc Đông Hùng chuyển hướng sang performance và Hà An Huy tiếp tục thể hiện phong độ ổn định nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trên các nền tảng mạng xã hội sau khi tập 7 lên sóng. Nhiều bình luận nhắc lại biệt danh "anh cán bộ" quen thuộc mà khán giả đặt cho Đông Hùng từ những tập đầu chương trình nhờ ngoại hình lịch lãm, phong độ cho rằng hình ảnh năng động ở nhóm performance lần này mang đến diện mạo mới mẻ, trẻ trung hơn so với thường thấy.

Tiết mục "Chim sáo ngày xưa":

Với Hà An Huy, thành tích cú đúp chiến tướng tiếp tục củng cố vị thế là một trong những gương mặt gây chú ý nhất mùa giải, sau khi tiết mục solo tự sáng tác của anh ở công diễn hội ngộ từng lọt top thịnh hành YouTube và thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho khả năng chọn đội hình và tinh thần thi đấu chiến thuật của Hà An Huy trong vai trò thủ lĩnh Nhà Chiến Mã.

Sau công diễn 2, chương trình bước vào giai đoạn tái lập đội hình cho công diễn 3 với 6 nhà mới, mỗi nhà 5 thành viên. 8 ứng viên cho vị trí thủ lĩnh gồm 2 chiến tướng Jun Phạm, Hà An Huy cùng 6 anh tài nhận được tín nhiệm cao qua bình chọn kín: Cheng, Hoàng Dũng, Mew Amazing, Will, Huỳnh Lập và Thái VG.

Ảnh, video: BTC