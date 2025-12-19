Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình. Từ 234 công trình, dự án có 79 điểm cầu, trong đó gồm 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Một số điểm cầu quan trọng gồm: dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội;

Khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi); khởi công đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Hôm nay, sân bay Long Thành thực hiện đón các chuyến bay đầu tiên trong ngày khánh thành dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành – giai đoạn 1. Ảnh: Hoàng Anh.

Cùng với đó là lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; khánh thành Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế; khởi công dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên tại TPHCM; khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc…

Tại Hà Nội, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 sau 18 tháng thi công.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khánh thành công trình hiện đại hóa, đưa vào khai thác đồng bộ 162 toa xe được nâng cấp, cải tạo toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

Trong sáng 19/12, dự án mở rộng đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dài 98,3km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị và TP Huế, chính thức được khởi công, nâng quy mô từ 2 lên 4 làn xe. Dự án sử dụng hơn 6.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước.

Cùng thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ dài 8,2km, đi qua địa bàn hai xã Tân Châu và Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An) cũng được triển khai. Dự án tập trung mở rộng tuyến chính từ 4 lên 6 làn xe, với bề rộng nền đường tối thiểu 32,25m, mặt đường 30,75m.

Khi hoàn thành, công trình sẽ nâng cao năng lực khai thác đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng trên tuyến cao tốc Bắc – Nam theo quy hoạch được phê duyệt.

Bộ Xây dựng cho biết, 234 công trình, dự án đủ điều kiện triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, gồm 148 dự án khởi công và 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong số này có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do các địa phương làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư các dự án trên hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627 nghìn tỷ đồng (chiếm 18%), còn lại 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác với hơn 2,79 triệu tỷ đồng (chiếm 82%).