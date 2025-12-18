Nút giao Mỹ Yên thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM, nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng tiến tới thông xe kỹ thuật ngày 19/12. Công trình có vai trò kết nối tuyến Vành đai 3 với hai trục giao thông quan trọng là cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ba tuyến cao tốc này có tổng mức đầu tư lên tới hơn 115.000 tỷ đồng.

Sau khi thông xe kỹ thuật, ô tô có thể lưu thông từ cao tốc TPHCM - Trung Lương xuống nút giao, kết nối sang đường Nguyễn Hữu Trí và các nhánh dẫn vào Vành đai 3.

Trước thời điểm thông xe, các hạng mục chính của nút giao Mỹ Yên đã cơ bản hoàn thành. Phần đường chính đạt khoảng 90% khối lượng, trong khi phần lớn các nhánh kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành và TPHCM - Trung Lương đã hoàn thành và được đưa vào khai thác từ đầu năm nay.

Một nhánh đường hình vòng cung kết nối Vành đai 3 với cao tốc Bến Lức - Long Thành đã cơ bản hoàn thành các trụ cầu, bê tông mặt đường, hệ thống lan can và chiếu sáng.

Trên công trường, công nhân tiến hành thổi bụi, chuẩn bị kẻ vạch sơn đoạn đường dẫn vào nhánh này.

Đoạn đường Vành đai 3 dài hàng trăm mét phía dưới cầu cạn cao tốc TPHCM - Trung Lương đã được thảm nhựa, hoàn thiện mặt đường.

Cách nút giao Mỹ Yên khoảng 500m, cầu và đường song hành với tuyến Vành đai 3 đang dần hoàn thiện để kịp thông xe kỹ thuật, tạo sự đồng bộ cho toàn khu vực nút giao.

Theo thiết kế, tuyến Vành đai 3 được xây dựng với 4 làn xe, rộng khoảng 20m. Hai bên tuyến là hệ thống đường song hành từ 2-3 làn xe, bố trí không liên tục, với tốc độ khai thác tối đa 100km/h.

Vành đai 3 TPHCM có chiều dài hơn 76km, tổng mức đầu tư trên 75.300 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, đi qua TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương (nay là TPHCM) và Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Dự án được khởi công cách đây hai năm, giữ vai trò trục giao thông chiến lược bao quanh đô thị lớn nhất cả nước.

Nối tiếp là đoạn đường kết nối giữa Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức – Long Thành, hiện đã được thảm nhựa gần hoàn chỉnh. Trên công trường, các nhà thầu tập trung hoàn tất những hạng mục cuối như kẻ vạch sơn, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng và biển báo giao thông nhằm bảo đảm điều kiện khai thác kỹ thuật an toàn.

Ở điểm cuối cao tốc Bến Lức - Long Thành giao với Vành đai 3 TPHCM là khu vực đặt trạm thu phí, đoạn này đã cho xe chạy.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành dài hơn 57km, tổng vốn đầu tư trên 31.000 tỷ đồng, có vai trò kết nối khu vực Đông Nam Bộ với miền Tây. Khi hoàn thiện, tuyến cao tốc này cùng Vành đai 3 và cao tốc TPHCM – Trung Lương sẽ hình thành mạng lưới giao thông khép kín, hạn chế phương tiện phải đi xuyên qua nội đô TPHCM.

Việc đưa nút giao Mỹ Yên vào khai thác kỹ thuật được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM cũng như toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.