Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa C08 và Cục Đường bộ Việt Nam, hai cơ quan đã tổ chức khảo sát, đánh giá và kiến nghị khắc phục các bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) – đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, khẩn trương khắc phục các tồn tại trong tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Cục Đường bộ cho biết, qua công tác phối hợp kiểm tra, rà soát thực địa với C08, nhiều bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã được chỉ ra. Trong số này có những tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cần sớm được xử lý dứt điểm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, Cục Đường bộ đã ban hành văn bản chỉ đạo VEC (là chủ đầu tư, đồng thời là đơn vị trực tiếp vận hành, khai thác tuyến), khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bổ sung hạ tầng và điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đang được xem xét điều chỉnh tốc độ khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: Nguyễn Nam.

Qua đợt rà soát mới nhất, các cơ quan chức năng ghi nhận một số tồn tại đã được khắc phục. Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung chưa hoàn thành, buộc chủ đầu tư tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý, tránh kéo dài, gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc trọng điểm khu vực miền Trung.

Đối với các bất cập phát sinh mới, cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu VEC tập trung làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là những tồn tại có nguồn gốc từ khâu thiết kế, xây dựng, nhằm có giải pháp khắc phục triệt để; đồng thời rút kinh nghiệm cho các dự án cao tốc đang và chuẩn bị đưa vào khai thác.

Sẽ hạ tốc độ tối đa trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Trước các tồn tại được C08 kiến nghị khắc phục, đại diện VEC thừa nhận hiện nay một số đoạn trên tuyến cao tốc có bề rộng làn dừng khẩn cấp chỉ 2,5m, chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Do vậy, VEC đã nghiên cứu phương án và báo cáo cơ quan chức năng để xem xét điều chỉnh tốc độ khai thác cho phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

“Quan điểm của chúng tôi là điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện hữu. Mức tốc độ cụ thể (tối đa 80km/h, 90km/h hoặc mức khác) sẽ do Cục Đường bộ Việt Nam quyết định. Khi có quyết định chính thức, VEC sẽ tổ chức thực hiện ngay”, đại diện VEC cho biết.

Theo VEC, việc giảm hoặc điều chỉnh tốc độ khai thác không phải là làm trái quy định mà nhằm bảo đảm an toàn trong giai đoạn hạ tầng chưa được hoàn thiện đồng bộ.

VEC cho biết điểm dừng xe tại km96 sẽ được đưa vào khai thác ngày 19/12 tới. Ảnh: VEC.

Liên quan đến tình trạng thiếu điểm dừng, đỗ xe trên tuyến, đại diện VEC cho biết trước đây các vị trí này đều được quy hoạch là trạm dừng nghỉ. Tuy nhiên, sau khi Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống trạm dừng nghỉ trên toàn quốc, hai vị trí tại km36 và km96 được chuyển thành điểm dừng xe, đồng thời giữ lại một trạm dừng nghỉ quy mô lớn tại km67.

Điểm dừng xe chỉ phục vụ dừng, đỗ ngắn hạn và vệ sinh, không được phép kinh doanh xăng dầu hoặc các dịch vụ quy mô lớn như trạm dừng nghỉ. Dự kiến, điểm dừng xe tại km96 sẽ được VEC đưa vào khai thác ngày 19/12 tới; điểm dừng xe tại km36 sẽ được đầu tư trong năm 2026. Riêng trạm dừng nghỉ tại km67, VEC đang lựa chọn nhà thầu tư vấn, dự kiến triển khai trong quý III/2026 và hoàn thành vào nửa đầu năm 2027.

Đối với các tồn tại liên quan đến an toàn giao thông như sạt lở taluy, đọng nước dọc tuyến, vật liệu xây dựng còn tồn tại tại các nhánh đường cong hay khó khăn khi quay đầu xe khẩn cấp…, VEC cho biết đã tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị vận hành, bảo trì khắc phục ngay.