Sau khi mã số thuế bị chấm dứt hiệu lực, số hóa đơn điện tử chưa sử dụng có phải làm thủ tục hủy hay được hệ thống thuế tự động khóa? Cơ quan thuế đã giải đáp trường hợp cụ thể này.

Chị N.T.N., kế toán một đơn vị sự nghiệp, cho biết do thực hiện sáp nhập đơn vị, cơ quan đã tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và được cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục, đơn vị bỏ sót việc thông báo hủy số hóa đơn điện tử còn lại chưa sử dụng.

Chị N. đặt câu hỏi, trường hợp đơn vị đã bị đóng mã số thuế nhưng chưa hủy hóa đơn còn thừa thì có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không? Cách khắc phục và hoàn thiện thủ tục theo quy định hiện hành như thế nào?

Nhiều người băn khoăn về việc có phải làm thủ tục thông báo hủy số hóa đơn điện tử chưa sử dụng sau khi cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế hay không. Ảnh minh họa: Nguyễn Lê

Trả lời vấn đề này, Thuế tỉnh Đắk Lắk dẫn quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 91/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính về các trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế thuộc trường hợp phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Về trình tự thực hiện, hệ thống thông tin quản lý thuế ngừng tiếp nhận hóa đơn điện tử và không gửi thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với người nộp thuế thuộc trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế kể từ ngày tổ chức, cá nhân chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bên cạnh đó, căn cứ điểm a và điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tư số 90/2026 của Bộ Tài chính, mã số thuế không được sử dụng theo quy định của pháp luật quản lý thuế kể từ ngày cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực.

Mã số thuế của tổ chức đã chấm dứt hiệu lực cũng không được sử dụng lại, trừ trường hợp được khôi phục mã số thuế.

Đối với trường hợp bà N. hỏi, Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã được cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế ngày 23/10/2026.

Khi đó, hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế tự động ngừng tiếp nhận dữ liệu hóa đơn và ngừng cấp mã cho đơn vị. Toàn bộ số hóa đơn chưa sử dụng sẽ được hệ thống tự động khóa, không thể tiếp tục sử dụng do đồng bộ với trạng thái đóng mã số thuế.

Do đơn vị đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế nên mã số thuế không được sử dụng kể từ ngày cơ quan thuế thông báo, trừ trường hợp được khôi phục.

Vì vậy, đơn vị không phải thực hiện thủ tục thông báo hủy đối với số hóa đơn điện tử chưa sử dụng. Thuế tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Thông báo số 2938/TB-DLA ngày 23/10/2026 về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, xác nhận người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.