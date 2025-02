Thời gian qua, phương thức, thủ đoạn của tội phạm luôn thay đổi, ngày càng tinh vi, các đối tượng sử dụng các tài khoản “ảo”, sim điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ, liên lạc qua các ứng dụng OTT có tính năng mã hóa đầu cuối (Telegram, Viber, Wechat, Facebook, Messenger…) để đối phó với cơ quan chức năng. Ngoài ra, còn có các chiêu trò tạo lập các ứng dụng, website giả mạo, chứa mã độc, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo hình ảnh, giọng nói… nhằm tương tác với nạn nhân và thu thập thông tin, chiếm đoạt tài sản…

Dự báo thời gian tới, tội phạm trên không gian mạng nói chung, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến an ninh, trật tự ở địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung các giải pháp nhằm bảo đảm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, hành vi phạm tội, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trong đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng…

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng như viễn thông, internet, thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng. Các đơn vị, địa phương liên quan cần rà soát những vấn đề còn khó khăn, bất cập, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, địa phương trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng… Công an tỉnh cần tăng cường công tác nắm tình hình, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội nhằm hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng; làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin tố giác tội phạm…

