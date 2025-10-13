Phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 13/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, đại hội lần này có cuộc cải cách lớn về tư duy, nhận thức.

Theo đó, đại hội áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Đại hội sẽ không phát tài liệu tới các đại biểu. Do vậy, toàn bộ chương trình đại hội sẽ được đưa lên phần mềm "Đại hội số".

Trao đổi với VietNamNet về việc ứng dụng phần mềm tại đại hội, các đại biểu đánh giá đây là việc cần thiết và phù hợp với tiến trình chuyển đổi số.

Đại biểu Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Dĩ An (TPHCM) cho hay, việc thực hiện phần mềm giúp ông nhanh chóng tiếp cận các văn kiện, tài liệu của đại hội, đồng thời, giảm chi phí rất lớn trong công tác tổ chức.

Theo đại biểu Nguyễn Quý Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xã Hồ Tràm (TPHCM), ban tổ chức đại hội đã hướng dẫn từ trước. Do đó, các đại biểu sử dụng phần mềm một cách dễ dàng.

Tất cả thông tin từ danh sách tổ, chương trình đại hội, nội dung thảo luận và các thông báo đều được cập nhật chi tiết trên app "Đại hội số".

Đại biểu Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 khẳng định, nhờ có ứng dụng, các đại biểu có thêm thời gian nghiên cứu tài liệu, từ đó, đóng góp ý kiến thiết thực cho đại hội.

Chỗ ngồi của các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 không có tài liệu giấy. Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố

Sở KH&CN TPHCM là một trong những đơn vị tham gia xây dựng, phát triển ứng dụng công nghệ cho đại hội. Giám đốc Lâm Đình Thắng cho biết, đại hội kỳ này ứng dụng mạnh công nghệ thông tin.

“Bí thư Thành uỷ đã đề nghị đại hội phải chuyển đổi số tối đa”, ông Thắng nói với VietNamNet.

Trước đó, phần mềm “Đại hội số” đã được Văn phòng Thành ủy, Sở KH&CN cùng các đơn vị liên quan, phối hợp thực hiện.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, xây dựng và phát triển nội dung phần mềm trong khoảng 2-3 tháng. Ngay sau khi phần mềm được hoàn thành, các đại biểu đã được tập huấn thao tác sử dụng.

Hiện, trên hệ thống phần mềm có tích hợp các cơ quan báo chí, các tờ báo điện tử; nội dung phim ảnh liên quan đến TPHCM.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, đại biểu tham dự đại hội có thể tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hoá, xã hội của TPHCM mới và có thêm chất liệu đóng góp cho Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng như văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp Trung ương.

“Với sự thành công của phần mềm, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy sẽ sử dụng phần mềm trong hoạt động chung của Đảng bộ thành phố thời gian tới, như: trong các phiên họp của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy hay trong hoạt động của Đảng bộ thành phố”, Giám đốc Sở KH&CN TPHCM cho hay.