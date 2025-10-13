Chính phủ đã thông qua dự thảo tờ trình do Bộ Nội vụ trình (số 8911, ngày 3/10) về việc ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Chính phủ giao Bộ trưởng Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ; thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ Nội vụ cũng phối hợp chặt chẽ, chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của các cơ quan của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

Về số lượng phó chủ tịch HĐND

Theo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND cấp xã có 1 phó chủ tịch HĐND.

Mỗi Ban của HĐND cấp xã được tính bình quân 2 phó trưởng ban. Căn cứ quy mô diện tích tự nhiên, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, quy mô kinh tế, tình hình thực tiễn của địa phương và định hướng của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Thường trực HĐND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng phó trưởng ban của HĐND ở từng đơn vị hành chính cấp xã. Việc quy định phải bảo đảm tổng số lượng phó trưởng ban của HĐND cấp xã của tỉnh, thành không vượt quá tổng số lượng tính theo khung bình quân quy định nêu trên.

Với tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 phó chủ tịch HĐND. Tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 phó chủ tịch HĐND.

Tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 3 phó chủ tịch HĐND.

Tại tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 2 phó chủ tịch HĐND.

Trường hợp bố trí chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh quy định tại các khoản 1 và 2 giảm tương ứng 1 người.

Số lượng phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Về số lượng phó trưởng ban tại mỗi Ban của HĐND cấp tỉnh

Tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 phó trưởng ban.

Tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 phó trưởng ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 3 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 4 phó trưởng ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 2 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 3 phó trưởng ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 1 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 phó trưởng ban.

Tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì mỗi Ban có không quá 2 phó trưởng ban.

Trường hợp bố trí trưởng ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng phó trưởng ban quy định tại các khoản 1 và 2 giảm tương ứng 1 người.

Số lượng phó trưởng ban của HĐND thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, mỗi Ban của HĐND cấp tỉnh có không quá 1 ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Số lượng ủy viên của Ban của HĐND thành phố Hà Nội là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.