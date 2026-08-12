Ngày 12/8, Sở Nội vụ TP Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục tìm kiếm, xác minh thông tin thân nhân của 191 cán bộ đi B để trao trả hồ sơ, kỷ vật đang được lưu giữ.

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Một bộ hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B lưu trữ tại Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, năm 2013 đơn vị đã tiếp nhận 256 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B do Trung tâm lưu trữ quốc gia III bàn giao. Sau khi tiếp nhận, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, xác minh thông tin và đến nay đã trao trả được 65 bản sao hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B hoặc thân nhân.

Hiện Trung tâm lưu trữ lịch sử Đồng Nai đang bảo quản 191 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B quê quán Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ) nhưng chưa xác định được chủ nhân hoặc thân nhân để trao trả.

Đây là những tài liệu có giá trị lịch sử, góp phần làm rõ quá trình hoạt động, cống hiến của cán bộ đi B, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng.

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Nhân viên Trung tâm lưu trữ lịch sử Đồng Nai tìm kiếm thông tin, hồ sơ cán bộ đi B. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Trần Võ Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ TP Đồng Nai cho biết, sau khi tiếp nhận 256 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B do Trung tâm lưu trữ quốc gia III bàn giao, đơn vị đã thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm thân nhân.

“Không chỉ thông báo trên báo chí, chúng tôi còn cử cán bộ phụ trách trực tiếp tìm đến các địa chỉ nhà được ghi trong hồ sơ để xác minh, tìm người thân của cán bộ đi B”, ông Cường chia sẻ.

Theo ông Cường, quá trình xác minh gặp không ít khó khăn do địa chỉ cư trú của cán bộ đi B có thể đã thay đổi, nhiều người trong gia đình đã chuyển nơi ở khác sinh sống.

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Hồ sơ cán bộ đi B tại Trung tâm lưu trữ lịch sử Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Đối với những trường hợp chưa xác định được thân nhân, đơn vị tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát thông tin, đồng thời công khai danh sách để người dân có thể tra cứu, cung cấp thêm manh mối.

“Chúng tôi mong muốn thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau có thể tìm được thân nhân của các cán bộ đi B để những hồ sơ, kỷ vật này sớm được trao lại cho gia đình”, ông Cường nói.

Theo Trung tâm lưu trữ quốc gia III, “cán bộ đi B” gồm cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, sau đó từ năm 1959-1975 được bí mật trở lại miền Nam công tác.

Ngoài ra còn có cán bộ dân sự miền Bắc được cử vào Nam, chủ yếu là y sĩ, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo... theo con đường dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.

STT Họ Tên Ngày Sinh Ngày Đi B Quê Quán Cơ Quan Trước Khi Đi B
1 NGUYỄN THỊ THÚY ANH 24/04/1949 27/02/1975 Xã Tân Hiệp, huyện Tân Yên, tỉnh Biên Hòa Viện Thiết kế Dân dụng - Bộ Xây dựng
2 GIANG VĂN BÌNH 01/06/1963 16/05/1975 Hạt 13, tỉnh Biên Hòa Đi theo Bố
3 HUỲNH VĂN BÉ Thg10-37 23/11/1974 Xã Bình Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Trại an dưỡng Sơn Tây
4 LÊ QUANG BẢY 15/07/1930 21/12/1965 Thị xã Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa Trường Đại học Y khoa - Bộ Y tế - Hà Nội
5 LÊ VĂN BÍNH 08/02/1916 07/01/1964 Xã Hiệp Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Tổng cục Thống kê
6 NGUYỄN HÒA BÌNH 1920 22/02/1974 Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa T72, Sầm Sơn, Thanh Hóa
7 NGUYỄN HOÀNG BÃO 05/09/1935 25/02/1975 Thôn Bình Ý, xã Bình Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Xí nghiệp Gạch ngói Đại Thanh - Bộ Xây dựng
8 NGUYỄN THANH BAY 19/12/1934 20/01/1975 Xã Bình Phú, h.Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa. Viện Thiết kế Dân dụng - Bộ Xây dựng
9 NGUYỄN VĂN BẢNH 1933 13/02/1970 Xã Hóa An, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Đội Cơ khí Nông trường Vân An
10 NGUYỄN VĂN BAY Thg11-27 1970 Xã Bình Đa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Nông trường Quốc doanh Ba Vì, Hà Tây
11 NGUYỄN VĂN BIỂU 1924 22/02/1975 Xã Phước Lại, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Nhà máy Gạch chịu lửa Cầu Đuống - Công ty Sành Sứ, Gạch ngói - Bộ Xây dựng
12 NGUYỄN VĂN BỘ 10/02/1926 Xã Tân Thành, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Công trường 104 - Công ty Xây dựng số 5 - Bộ Xây dựng
13 NGUYỄN VĂN BY 10/03/1923 Xã Mỹ Lộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
14 TRỊNH VĂN BANG 01/01/1935 25/05/1975 Xã Tam An, h.Long Thành, tỉnh Biên Hòa. Ủy ban Nông nghiệp Hải Phòng
15 VÕ BAN 08/10/1919 05/03/1974 Xã Tam Hiệp, h.Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa. Ùy ban Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình
16 TRẦN MINH CHÁNH 22/11/1922 21/02/1962 Ấp Phước Lư,thị xã Biên Hoà, tỉnh Biên Hòa Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên
17 NGUYỄN VĂN CHẶNG 23/09/1942 Xã Thạnh Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Tổ trưởng Đảng, ở Chi bộ 5K4
18 NGUYỄN THỊ THANH CHI 1951 Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
19 NGUYỄN THỊ CHÂU 23/09/1938 10/05/1972 An Hoà, Bến Gỗ, tỉnh Biên Hòa Vụ Thành thị miền Nam - Ban Thống nhất TW
20 NGUYỄN ĐÔNG CHÂU 30/07/1925 Xã Hóa An, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa K10, Gia Lâm, thành phố Hà Nội
21 LÊ VĂN CỤT Thg10-28 25/04/1965 Xã Long Thành, huyện Biên Hoà, tỉnh Biên Hòa Xí nghiệp Mỏ than Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
22 LÊ PHÚ CƯỜNG 10/04/1941 02/10/1965 Làng Lợi Hoà, xã Võ Xa, quận Tân Phú, tỉnh Biên Hòa Trường Phổ thông Cấp III Thanh Hà tỉnh Hải Dương
23 LÊ CHƯỞNG 03/02/1931 1975 Xã Phú Hữu, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Bệnh viện Phú Thọ tỉnh Phú Thọ
24 LÊ BÁ CHỨC 02/06/1927 07/03/1974 Xã Mỹ Hội, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Tổng Công ty Than Xi măng - Bộ Vật tư
25 HUỲNH ĐỨC CHÁNH 19/06/1924 Xã Tân Vạn, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Trường Cao đẳng Mỹ thuật - Bộ Công nghiệp nhẹ
26 ĐOÀN MINH CHÂU 13/07/1930 04/12/1973 Xã Bửu Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Lâm trường Lộc Bình - Lạng Sơn
27 ĐẶNG VĂN CHỪNG 20/09/1912 Xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Vụ I - Bộ Y tế
28 ĐẶNG VĂN CHÍNH 15/04/1932 17/08/1970 Xã Phước Khánh, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý Hà Tây - Bộ Nông trường
29 VÕ VĂN CAO 10/10/1933 Xã Hiệp Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Trường ĐH Ngoại Thương
30 TRẦN VĂN CAO Thg8-38 Xã Thanh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Trường BTVH huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
31 TRẦN VĂN CHẲNG 1927 Xã Tuy Long, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
32 NGUYỄN NGỌC DIỆP Thg10-27 Thôn Bình Ninh, xã Bình Long, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Phòng Văn hóa huyện Yên Khanh, tỉnh Ninh Bình
33 NGUYỄN THÁI DIỆU 27/10/1941 Thg12-74 Xã Hưng Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa Cửa hàng Điện máy Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình
34 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 21/01/1921 Làng Bửu Long, huyện Phước Vĩnh Trung, tỉnh Biên Hòa Xí nghiệp Vận tải Hàng hoá Số 6 - Cục Vận tải Đường bộ - Bộ Giao thông
35 NGUYỄN VĂN DƯỠNG 15/06/1936 30/08/1965 Xã Mỹ Hội, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Ban Biên tập đài truyền thanh tỉnh Bắc Thái
36 HUỲNH KIM ĐỒNG 1954 Xã Bình Long, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
37 LÂM THANH ĐÁO 19/10/1938 25/09/1965 Xã Đại An, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Trường Đại học Sư phạm Vinh tỉnh Nghệ An
38 NGUYỄN HỮU ĐÔ 1955 Xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
39 NGUYỄN VĂN ĐẤU Thg9-34 09/12/1974 Xã An Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa Nông trường Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
40 NGUYỄN VĂN ĐỨC 27/07/1930 01/03/1975 Làng Tân Mai, xã Tam Hiệp, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Xưởng 202, Cục Quản lý đường bộ Hà Nội
41 PHẠM VĂN ĐẠI 07/03/1924 29/05/1975 Làng Tam Hiệp, tổng Phước Vinh Thượng, tỉnh Biên Hòa Công ty Vận tải - Bộ Cơ khí Luyện kim
42 ĐÀO TRUNG HIẾU 27/08/1929 1973 Xã Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Phòng Chính trị Trường sĩ quan công binh
43 ĐỖ VĂN HẢI 10/04/1936 03/05/1975 Xã Bình Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Trường Đại học Tổng hợp
44 DOÃN MẠNH HÙNG 30/08/1944 22/11/1968 Xã Bình Trước, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Trường Cán bộ Tài chính Kế toán Ngân hàng TW - Bộ Tài chính
45 HỒ HẢI 1940 Huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Chi nhánh Ngân hàng thành phố Hải Phòng
46 HUỲNH KHÁNH HỘI 15/01/1907 20/03/1975 Xã Phước Thiền, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Công ty Vận tải Đường sông đã nghỉ hưu
47 LÂM VĂN HÂN 14/04/1918 30/03/1974 Xã Tân Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
48 LÊ MINH HUY 27/10/1939 01/10/1965 97 Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa Trường Bổ túc Cán bộ Y tế Hà Nội
49 NGUYỄN ĐỨC HÒA 14/04/1953 Thị xã Quy Nhơn, tỉnh Biên Hòa Xí nghiệp Gỗ Đại Tiến Hải Phòng
50 NGUYỄN QUỐC HOÀ 1918 1975 Xã Bình Hoà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Ban thống nhất TWn (K5)
51 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA 1934 1975 Xã Hiệp Hòa, tỉnh Biên Hòa Cục ngoại hối Ngân hàng Trung ương
52 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 1950 Xã Tân Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Biên Hòa Trường cấp III TB Khoái Châu, Hải Hưng
53 NGUYỄN VĂN HAI 0/11/1933 05/03/1974 Xã Phước Lộc, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Nông trường Quốc doanh Vân Du, tỉnh Thanh Hóa
54 NGUYỄN VĂN HAI 1927 15/11/1961 Xã Long Bình, huyện Văn Cửu, tỉnh Biên Hòa Nông trường Lam Sơn Thanh Hóa
55 NGUYỄN VĂN HẠNH Thg6-33 07/04/1975 Xã Bình Tước, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Mỏ Than Cọc 6, Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
56 NGUYỄN VĂN HẬU 1932 20/02/1974 Quận Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa Nông trường Quốc doanh Ba Vì, tỉnh Hà Tây
57 NGUYỄN VĂN HOÁ 29/07/1930 15/01/1975 Xóm Ga, Tổng Phước, Vinh Thượng, làng Bình Trước, thị xã Biên Hoà, tỉnh Biên Hòa Nhà máy Giấy Hoà Bình
58 NGUYỄN VĂN HƯƠNG 12/10/1925 08/10/1963 Xã Bình Trước, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Mỏ Crômmite Cổ Định, Thanh Hóa
59 PHẠM THANH HỤÊ 14/02/1916 28/11/1973 Xã Bình Trước, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Nhà máy Xay Hà Nội
60 PHẠM VĂN HOÀI 16/06/1928 01/10/1965 Xã Tây Phước, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Tổng Cục Thống kê
61 PHAN CHÂU HOÀNG 02/09/1931 24/08/1970 Số nhà 112 Phố Lê Lợi, thị xã Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa Lâm trường Hoành Bồ - Ty Nông nghiệp Quảng Ninh
62 TRẦN MINH HOÀNG 28/03/1943 26/01/1969 Làng Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Trường cấp 3 Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
63 VÕ THỊ KIM HOÀNG 25/10/1946 Xã Phước An, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa K15 Hà Đông
64 CAO THỊ MINH LIÊN 19/05/1921 24/07/1968 Xã Phước Thiền, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Công ty Rượu bia - Sở ăn uống Phục vụ Hà Nội
65 ĐÀO HOÀNG LONG 29/05/1946 14/11/1974 Xã Phước Lại, huyện Nhân Trạch, tỉnh Biên Hòa K15 khu an dưỡng Hà Đông
66 ĐINH VĂN LIÊM 15/03/1921 04/06/1962 Xã Mỹ Hợi, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Ban Kiến thiết-Nhà máy Đường Vạn Điểm
67 ĐINH XUÂN LỘC 31/07/1935 08/05/1975 Xã Bình Trước, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Trường Đại học Sư phạm II Hà Nội, khoa Toán
68 HỒ VĂN LIỂU 1940 Xã An Lợi, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
69 HUỲNH PHI LONG 1930 05/07/1975 Xã Phước Nguyên, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Đội Thông tin Liên lạc - Cục Đường biển
70 LÊ VĂN LIỄU 1939 31/12/1966 xã Thước Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Nhà máy xay Hải Dương (học tại Trường Y sĩ hải Dương)
71 LÊ VĂN LỘ 01/03/1934 05/03/1974 Xã Chợ Đồn, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Cục Vật tư - Bộ Lương thực - Thực phẩm
72 LÊ VĂN LUÔNG 06/03/1935 22/01/1975 Xã Bình Ninh, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Nông trường mía Lục Ngạn tỉnh Hà Bắc
73 NGUYỄN LÝ 0/10/1933 23/03/1974 Xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Ngân hàng Duy Tiên Nam Hà
74 NGUYỄN NGỌC LONG 12/07/1938 03/01/1974 Xã Tân Vạn, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Trạm Nghiên cứu Lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn
75 NGUYỄN THÀNH LONG 1941 16/09/1964 Xã Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
76 NGUYỄN VĂN LONG 25/10/1951 22/03/1974 Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Trường Văn hóa - Thương binh Hà Bắc
77 NGUYỄN VĂN LỰU 15/08/1932 0/5/1975 Thị trấn Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Nhà máy Thiết bị Bưu điện TP Hà Nội
78 NGUYỄN XÍCH LONG 1935 15/02/1974 Thôn Tân Ba, xã Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi Đống Đa, Hà Nội
79 TRẦN CÔNG LẬP 1913 Xã Thước Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Cục đón tiếp cán bộ B
80 TRẦN LỐ 1935 28/11/1973 Xã Bình Ý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Trường Trung cấp Kinh tế lâm nghiệp TW, xã Cầu Hai, huyện Phù Ninh, tỉnh Vĩnh Phú
81 TRƯƠNG CÔNG LỊNH 12/12/1921 Xã Phước Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
82 VÕ TIẾP LỢI 23/11/1944 11/03/1971 Xã Hỏa An, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Sở Công an Hà Nội
83 VÕ VĂN LẬP 1947 1968 Xã Bình Long, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
84 VÕ VĂN LŨY 05/03/1927 15/12/1972 Xã Tân Phong, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Lâm trường Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
85 VŨ KHẮC LUẬN 12/10/1920 11/02/1974 Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Vụ Kỹ thuật - Bộ Công nghiệp nhẹ
86 VŨ NGUYÊN LÝ 1938 24/12/1974 Thị trấn Trảng Bom, tỉnh Biên Hòa Tổng Công ty Xuất nhập khẩu biên giới 139 Lò Đúc, Hà Nội
87 NGUYỄN HỒNG LIỆU 1930 Xã Tân Hiệp huyện Vĩnh Cữu tỉnh Biên Hòa
88 ĐẶNG THÊ MINH 1946 Xã Phú Mỹ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa
89 LÊ MINH MẪN 03/03/1932 Thị xã Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa
90 NGUYỄN THỊ MẠNH 14/07/1934 Huyện Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa
91 NGUYỄN VĂN MẠNG 1930 04/03/1974 Xã Bình Long, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Nhà máy cưa Mật Sơn, Thanh Hóa - Tổng cục Đường sắt
92 ĐÀO BẢO NGƯƠN 15/08/1929 01/03/1975 Xã Hiệp Hoà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Cục Xây dựng TP Hà Nội
93 HỒ NỒI 23/03/1920 01/10/1965 Xã Phước Thành, huyện Tân Nguyên, tỉnh Biên Hòa Đoạn Cơ giới Điện nước - Bộ Công nghiệp nặng
94 HUỲNH THU NGUYỆT Xã Tân Tịch, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
95 LƯU VĂN NHŨ 21/04/1905 24/12/1974 Xã Mỹ Lộc, huyện Tâm Xuyên, tỉnh Biên Hòa Phòng Tài chính Lục Nam, tỉnh Hà Bắc
96 NGÔ NGUYÊN Thg5-71 06/05/1975 Xã Phước Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Nhà máy sắt tráng men nhôm thành phố Hải Phòng
97 NGUYỄN VĂN NĂM 14/09/1923 12/02/1963 Xã Bình Trước, huyện Phước Vinh Thượng, tỉnh Biên Hòa Nhà máy Cơ khí kiến trúc Gia Lâm, Hà Nội
98 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 1920 22/02/1974 Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa
99 NGUYỄN VĂN NHÂM 14/11/1973 Xã Bình Phước, huyện Tân Nguyên, tỉnh Biên Hòa Trường Đại học Giao thông Đường sắt + Đường bộ
100 NGUYỄN VĂN NHỨT 18/03/1919 05/12/1974 Xã Mỹ Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Ban Kiến thiết Mỏ than Mông Dương - Cục Kiến thiết Cơ bản - Bộ Điện và Than
101 TRƯƠNG LẠI NÔ 1932 Xã Phước Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
102 PHẠM THÀNH NÀY 1933 Xã Bình Ý,huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
103 PHẠM HOÀNG NHÂM 1934 Xã Bửu Long, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
104 PHẠM HỮU NGHĨA 1926 Xã Phước Thiền, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
105 CHÂU THÀNH PHÁT Thg2-21 06/06/1975 Xã Phú Hữu, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Sở Nhà đất công trình đô thị Hải Phòng
106 LƯƠNG BÁCH PHẤN 1932 01/11/1971 Xã Tân Triều, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Nhà máy chế tạo Bơm Hải Dương - Bộ Cơ khí Luyện kim
107 NGUYỄN VĂN PHÉP Thg7-38 19/03/1974 Xã Phước Long, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Ngân hàng Tiên Lãng, Hải Phòng
108 NGUYỄN VĂN PHÚC 1952 18/01/1975 Xã Phước Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Biên Hòa Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh Hải Hưng
109 NGUYỄN VĂN PHỤNG 05/05/1939 05/04/1975 Xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Viện Nghiên cứu Công nghiệp thuộc Tổng Cục Lâm nghiệp
110 VÕ VĂN PHÍCH 08/12/1945 22/01/1975 Xã Tân Hoà, huyện Tân Yên, tỉnh Biên Hòa Nhà máy chế tạo Điện cơ Hà Nội
111 LÊ VĂN QUANG 17/12/1924 21/02/1962 Xã Bình Hoà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên
112 TRẦN QUANG 22/09/1940 12/02/1974 Xã Thanh Lâm, huyện Đồng Nai, tỉnh Biên Hòa Viện Kỹ thuật Giao thông thành phố Hà Nội
113 NGUYỄN VĂN RÀNG 22/12/1927 20/06/1975 Xã Tân Hạnh, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Phòng Thiết kế - Cục Đầu máy Toa xe Hà Nội - Tổng cục Đường sắt
114 ĐÀO XUÂN SANH 1924 28/02/1975 Xã Trà Tân, huyện Xuân Lộc, Biên Hòa Công ty Ăn uống Phục vụ tỉnh Bắc Thái - Ty Thương nghiệp tỉnh Bắc Thái
115 HÀ VĂN SỶ Thg9-45 Xã An Lợi, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
116 NGUYỄN PHI SƠN Thg5-29 28/03/1962 Xã Tân Hạnh, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Công nhân mở Đèo Nai
117 NGUYỄN VĂN SẢNH 02/12/1917 26/05/1975 Xã Tân Hạnh, huyện Tân Nguyên, tỉnh Biên Hòa Ty Công nghiệp tỉnh Nam Hà
118 NGUYỄN VĂN SÁU 26/01/1932 03/05/1975 Xã Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
119 TRẦN VĂN SƠN Thg7-42 14/03/1974 Xã Tân Nhuận, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu 4
120 LÊ VĂN SÂM 1940 Thôn Tân Mỹ, Xã An Thành, tỉnh Phước Thành
121 NGUYỄN VĂN XÊ 1938 Xã Bình Trước huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
122 THẠCH NGỌC XÍCH 1939 Xã Cẩm Sô, huyện Sông Bé, tỉnh Biên Hòa
123 TRẦN THẾ XƯƠNG 1938 Xã Tân Phong, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Biên Hòa
124 CAO VĂN THIÊN Thg11-45 22/01/1973 Xã Uyên Hưng, huyện Cân Huyên, tỉnh Biên Hòa Nhà máy Xe đạp Thống Nhất - Bộ Cơ khí Luyện kim
125 ĐẶNG VĂN TUẤN Thg5-21 24/05/1975 Xã Long Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
126 ĐÀO VĂN TÁM 1936 11/12/1974 Xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Nông trường Quốc doanh Sông Âm
127 ĐỖ VĂN THIỆT 10/02/1927 08/05/1975 Xã Thước Lai, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Tổng kho A5 Hải Phòng - Công ty Vật tư - Bộ Công nghiệp nhẹ
128 ĐOÀN VĂN TRUNG 1937 Xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa
129 GIANG VĂN TÁNH 01/11/1919 30/03/1974 Xã Bình Long, huyện Bình Phước, tỉnh Biên Hòa Ban Thống nhất TW
130 HỒ CẢNH TIÊN 21/06/1923 18/06/1975 Xã Hiệp Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Vụ kinh tế kế hoạch - Uỷ ban nông nghiệp TW
131 HỒ THÊ 01/01/1920 17/06/1975 Thị xã Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa Trường Đại học Nông nghiệp 2 tỉnh Hà Bắc
132 HOÀNG VIỄN TRI 20/05/1918 03/04/1964 Xã Phước Lai, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Nông trường Sông Bôi
133 HUỲNH TẤN THÀNH 24/06/1929 22/04/1975 Xã Bửu Long, huyện Châu Thành , tỉnh Biên Hòa K10
134 HUỲNH THÔI 06/01/1930 16/07/1975 Xã Phước Khánh, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Đội 1 - Công ty Vận tải Ven biển Việt Bắc
135 HUỲNH VĂN THỚI 02/09/1932 Xã tuy Long, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Vụ Ngân sách địa phương - Bộ Tài chính
136 HUỲNH VĂN TUNG 07/07/1947 28/02/1974 Xã Bình Ý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Xưởng máy Công trình 199 Minh Khai - Hà Nội - Cục Cơ khí - Bộ Giao thông Vận tải
137 LÊ VĂN TÂM 1939 Thg3-74 Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa K4 T72
138 LÊ VĂN TRUNG 10/10/1951 Xã Khánh Dân, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
139 MAI HỒNG THANH 01/05/1942 25/05/1975 Xã Bình Tước, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Xí nghiệp Vận tải Đường sông 210 huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình
140 NGUUYỄN VĂN TƯƠI 15/02/1930 01/10/1965 Thôn Nhựt Thanh, xã Thanh Hội, huyện Tân Uyên, Biên Hòa Đội cơ khí mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn - Hải Dương
141 NGUYỄN KHÁNH TÂM 02/09/1930 Thg3-75 Thị xã Bà Rịa, tỉnh Biên Hòa Nhà máy Dệt 8/3 Hà Nội - Bộ Công nghiệp Nhẹ
142 NGUYỄN MINH TÂM Thg3-30 20/02/1969 Xã Tân Phong, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Nông trường Sôi Bôi, tỉnh Hòa Bình
143 NGUYỄN THANH TÂM 24/04/1924 Xã Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Ngân hàng huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh
144 NGUYỄN THỊ THU Thg11-30 08/09/1967 Xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Trường Bổ túc Cán bộ Y tế Trung ương - Hà Nội
145 NGUYỄN THỊ TỐT 1921 22/02/1974 Xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Biên Hòa K5T72
146 NGUYỄN THỊ YẾN THU 05/05/1941 24/09/1965 Xã Hiệp Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Trường ĐHSP Hà Nội
147 NGUYỄN TRƯƠNG THANH 16/09/1940 26/09/1964 Xã Phước Thiền, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
148 NGUYỄN VĂN THÂN Thg12-34 02/12/1968 Xã Tam Long, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Vụ I - Bộ Y tế
149 NGUYỄN VĂN THẮNG 15/11/1940 04/02/1966 Xã Bào Cá, huyện Trảng Bom, tỉnh Biên Hòa Ty Nông nghiệp tỉnh Bắc Thái
150 NGUYỄN VĂN THANH 15/12/1932 03/01/1973 Xã Phước Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Trạm Vật tư lâm sản Thác Bà, thuộc Công ty Vật tư Lâm sản Lào Yên
151 NGUYỄN VĂN THANH 06/01/1947 22/08/1971 Huyện Thủ Biên, tỉnh Biên Hòa Trường Đại học Y khoa Hà Nội
152 NGUYỄN VĂN THÀNH 31/12/1931 11/12/1974 Xã Bình Thạnh, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Vụ Quản lý ruộng đất, Ủy ban Nông nghiệp Trung ương
153 NGUYỄN VĂN THÀNH Thg2-32 07/07/1975 Xã Bình Ý, huyện Châu Thành , tỉnh Biên Hòa Xí nghiệp Dược phẩm Nam Hà
154 NGUYỄN VĂN THÀNH 23/08/1939 05/05/1975 Xã Tam Hiệp, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa Trạm Nghiên cứu Hải sản - Tổng Cục Thủy sản
155 NGUYỄN VĂN THỌ 05/10/1927 Xã Hoà An, huyện Tân yên, tỉnh Biên Hòa 10/29/1974
156 NGUYỄN VĂN THUẦN 1924 Xã Phước Khánh, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
157 NGUYỄN VĂN TRÀNG Thg7-05 Xã Thới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa K5B Quản Bá
158 NGUYỄN VĂN TƯ 1930 Xã AN Lợi, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
159 NGUYỄN VĂN TƯ 1930 1975 Xã Tân Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Công ty Cơ giới Nông nghiệp, tỉnh Ninh Bình
160 NGUYỄN VĂN TUÂN 20/02/1923 11/12/1974 Xã Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Nông trường Sa Pa tỉnh Lào Cai
161 PHẠM MINH TÂM 20/07/1930 16/06/1962 Xã Bình Trước, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa Ủy ban hành chính, huyện Gia Lâm, Hà Nội
162 PHẠM VĂN THÀNH 23/09/1940 25/01/1969 Xã Mỹ Lộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Trường cấp III Gia Lương tỉnh Hà Bắc
163 TRẦN KIM TẤN 01/05/1939 27/02/1975 Xã An Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Viện Thiết kế Dân dụng - Bộ Xây dựng
164 TRẦN MINH TÂM 1960 30/03/1975 tỉnh Biên Hòa Trường Học sinh miền Nam số 2 Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú
165 TRẦN QUANG THÀNH 01/01/1935 10/03/1973 Thôn Tư Hiệp, xã Võ Đắc, huyện Xuân Lộc , tỉnh Biên Hòa Trường Cấp III Đan Phượng - Ty Giáo dục tỉnh Hà Tây
166 TRẦN THỊ TUA 20/11/1940 Xã Phước Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa Vụ I - Bộ Y tế
167 TRƯƠNG VĂN TÂM 18/09/1938 30/11/1973 Xã Hưng Chánh (Lộc An), huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa Liên đoàn Địa chất 9, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
168 NGUYỄN TUÂN Biên Hòa
169 NGUYỄN HOÀNG TÂM 1924 Biên Hòa
170 NGUYỄN QUỐC THÁI 1941 Thị xã Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa
171 VŨ KHẮC THUẬN 12/10/1921 Xã Gia Định, Bửu Hòa, tỉnh Biên Hòa
172 Lâm Thị Xa Mon Xã Sóc Ba Ai, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
173 Nguyễn Thị Bé Xã Gia Trạch, huyện Bù Khan, tỉnh Bình Long
174 Vũ Đức Thảo Xã Thanh Lương, huyện An Lộc, tỉnh Bình Long
175 Nguyễn Văn Thuận Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
176 Điểu Thớt Xã 5, huyện Gia Mập, tỉnh Bình Phước
177 Vũ Quốc Cường Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
178 Nguyễn Văn Phước Xã Châu Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Long
179 Cao Đình Xuân Xã lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
180 Mai Văn Bé Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
181 Nguyễn Văn Thành xã Sa Cát, quận Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
182 Nguyễn Văn Bé Xã Mười, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Phước Long
183 Điểu Thị Đắc Xã Bình Phú, huyện An Lộc, tỉnh Bình Long
184 Nguyễn Thanh Hà Xã Tân Hiệp, huyện Hòa Tân, tỉnh Bình Long
185 Huỳnh Thúc Kháng Xã Bà Ai, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
186 Lâm Mắp Xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
187 Điểu Nhiên Xã Phước Thiện, huyện Đồng Xoài, tỉnh Phước Long
188 Huỳnh Nhứt Xã Minh Thạnh, huyện An Lộc, tỉnh Bình Long
189 Nguyễn Văn Minh Xã Minh Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Long
190 Nguyễn Văn Tài Xã Thanh Lương, huyện An Lộc, tỉnh Bình Long
191 Lê Thị Kim Phượng Xã Ninh Phước, huyện Lộc Ninh, tỉnh Phước Long
Trang sử cứu nước hào hùng qua hồ sơ của hàng vạn nhà giáo đi B
Trang sử cứu nước hào hùng qua hồ sơ của hàng vạn nhà giáo đi B
Trong hai cuộc kháng chiến, hàng vạn người con cả Nam và Bắc gửi đơn tình nguyện lên đường đi B, góp công sức cho nền độc lập và thống nhất đất nước. Những nhà giáo từ miền Bắc vào Nam với ba lô chứa cây bút, cuốn giáo án chiến đấu diệt giặc dốt.