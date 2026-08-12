|1
|NGUYỄN THỊ THÚY ANH
|24/04/1949
|27/02/1975
|Xã Tân Hiệp, huyện Tân Yên, tỉnh Biên Hòa
|Viện Thiết kế Dân dụng - Bộ Xây dựng
|2
|GIANG VĂN BÌNH
|01/06/1963
|16/05/1975
|Hạt 13, tỉnh Biên Hòa
|Đi theo Bố
|3
|HUỲNH VĂN BÉ
|Thg10-37
|23/11/1974
|Xã Bình Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Trại an dưỡng Sơn Tây
|4
|LÊ QUANG BẢY
|15/07/1930
|21/12/1965
|Thị xã Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa
|Trường Đại học Y khoa - Bộ Y tế - Hà Nội
|5
|LÊ VĂN BÍNH
|08/02/1916
|07/01/1964
|Xã Hiệp Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Tổng cục Thống kê
|6
|NGUYỄN HÒA BÌNH
|1920
|22/02/1974
|Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|T72, Sầm Sơn, Thanh Hóa
|7
|NGUYỄN HOÀNG BÃO
|05/09/1935
|25/02/1975
|Thôn Bình Ý, xã Bình Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Xí nghiệp Gạch ngói Đại Thanh - Bộ Xây dựng
|8
|NGUYỄN THANH BAY
|19/12/1934
|20/01/1975
|Xã Bình Phú, h.Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa.
|Viện Thiết kế Dân dụng - Bộ Xây dựng
|9
|NGUYỄN VĂN BẢNH
|1933
|13/02/1970
|Xã Hóa An, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Đội Cơ khí Nông trường Vân An
|10
|NGUYỄN VĂN BAY
|Thg11-27
|1970
|Xã Bình Đa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Nông trường Quốc doanh Ba Vì, Hà Tây
|11
|NGUYỄN VĂN BIỂU
|1924
|22/02/1975
|Xã Phước Lại, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy Gạch chịu lửa Cầu Đuống - Công ty Sành Sứ, Gạch ngói - Bộ Xây dựng
|12
|NGUYỄN VĂN BỘ
|10/02/1926
|
|Xã Tân Thành, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Công trường 104 - Công ty Xây dựng số 5 - Bộ Xây dựng
|13
|NGUYỄN VĂN BY
|10/03/1923
|
|Xã Mỹ Lộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|
|14
|TRỊNH VĂN BANG
|01/01/1935
|25/05/1975
|Xã Tam An, h.Long Thành, tỉnh Biên Hòa.
|Ủy ban Nông nghiệp Hải Phòng
|15
|VÕ BAN
|08/10/1919
|05/03/1974
|Xã Tam Hiệp, h.Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa.
|Ùy ban Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình
|16
|TRẦN MINH CHÁNH
|22/11/1922
|21/02/1962
|Ấp Phước Lư,thị xã Biên Hoà, tỉnh Biên Hòa
|Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên
|17
|NGUYỄN VĂN CHẶNG
|23/09/1942
|
|Xã Thạnh Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Tổ trưởng Đảng, ở Chi bộ 5K4
|18
|NGUYỄN THỊ THANH CHI
|1951
|
|Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|
|19
|NGUYỄN THỊ CHÂU
|23/09/1938
|10/05/1972
|An Hoà, Bến Gỗ, tỉnh Biên Hòa
|Vụ Thành thị miền Nam - Ban Thống nhất TW
|20
|NGUYỄN ĐÔNG CHÂU
|30/07/1925
|
|Xã Hóa An, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|K10, Gia Lâm, thành phố Hà Nội
|21
|LÊ VĂN CỤT
|Thg10-28
|25/04/1965
|Xã Long Thành, huyện Biên Hoà, tỉnh Biên Hòa
|Xí nghiệp Mỏ than Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
|22
|LÊ PHÚ CƯỜNG
|10/04/1941
|02/10/1965
|Làng Lợi Hoà, xã Võ Xa, quận Tân Phú, tỉnh Biên Hòa
|Trường Phổ thông Cấp III Thanh Hà tỉnh Hải Dương
|23
|LÊ CHƯỞNG
|03/02/1931
|1975
|Xã Phú Hữu, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Bệnh viện Phú Thọ tỉnh Phú Thọ
|24
|LÊ BÁ CHỨC
|02/06/1927
|07/03/1974
|Xã Mỹ Hội, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Tổng Công ty Than Xi măng - Bộ Vật tư
|25
|HUỲNH ĐỨC CHÁNH
|19/06/1924
|
|Xã Tân Vạn, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Trường Cao đẳng Mỹ thuật - Bộ Công nghiệp nhẹ
|26
|ĐOÀN MINH CHÂU
|13/07/1930
|04/12/1973
|Xã Bửu Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Lâm trường Lộc Bình - Lạng Sơn
|27
|ĐẶNG VĂN CHỪNG
|20/09/1912
|
|Xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Vụ I - Bộ Y tế
|28
|ĐẶNG VĂN CHÍNH
|15/04/1932
|17/08/1970
|Xã Phước Khánh, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý Hà Tây - Bộ Nông trường
|29
|VÕ VĂN CAO
|10/10/1933
|
|Xã Hiệp Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Trường ĐH Ngoại Thương
|30
|TRẦN VĂN CAO
|Thg8-38
|
|Xã Thanh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Trường BTVH huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
|31
|TRẦN VĂN CHẲNG
|1927
|
|Xã Tuy Long, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|
|32
|NGUYỄN NGỌC DIỆP
|Thg10-27
|
|Thôn Bình Ninh, xã Bình Long, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Phòng Văn hóa huyện Yên Khanh, tỉnh Ninh Bình
|33
|NGUYỄN THÁI DIỆU
|27/10/1941
|Thg12-74
|Xã Hưng Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa
|Cửa hàng Điện máy Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình
|34
|NGUYỄN VĂN DƯƠNG
|21/01/1921
|
|Làng Bửu Long, huyện Phước Vĩnh Trung, tỉnh Biên Hòa
|Xí nghiệp Vận tải Hàng hoá Số 6 - Cục Vận tải Đường bộ - Bộ Giao thông
|35
|NGUYỄN VĂN DƯỠNG
|15/06/1936
|30/08/1965
|Xã Mỹ Hội, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Ban Biên tập đài truyền thanh tỉnh Bắc Thái
|36
|HUỲNH KIM ĐỒNG
|1954
|
|Xã Bình Long, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|
|37
|LÂM THANH ĐÁO
|19/10/1938
|25/09/1965
|Xã Đại An, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Trường Đại học Sư phạm Vinh tỉnh Nghệ An
|38
|NGUYỄN HỮU ĐÔ
|1955
|
|Xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|
|39
|NGUYỄN VĂN ĐẤU
|Thg9-34
|09/12/1974
|Xã An Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa
|Nông trường Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
|40
|NGUYỄN VĂN ĐỨC
|27/07/1930
|01/03/1975
|Làng Tân Mai, xã Tam Hiệp, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Xưởng 202, Cục Quản lý đường bộ Hà Nội
|41
|PHẠM VĂN ĐẠI
|07/03/1924
|29/05/1975
|Làng Tam Hiệp, tổng Phước Vinh Thượng, tỉnh Biên Hòa
|Công ty Vận tải - Bộ Cơ khí Luyện kim
|42
|ĐÀO TRUNG HIẾU
|27/08/1929
|1973
|Xã Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Phòng Chính trị Trường sĩ quan công binh
|43
|ĐỖ VĂN HẢI
|10/04/1936
|03/05/1975
|Xã Bình Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Trường Đại học Tổng hợp
|44
|DOÃN MẠNH HÙNG
|30/08/1944
|22/11/1968
|Xã Bình Trước, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Trường Cán bộ Tài chính Kế toán Ngân hàng TW - Bộ Tài chính
|45
|HỒ HẢI
|1940
|
|Huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Chi nhánh Ngân hàng thành phố Hải Phòng
|46
|HUỲNH KHÁNH HỘI
|15/01/1907
|20/03/1975
|Xã Phước Thiền, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Công ty Vận tải Đường sông đã nghỉ hưu
|47
|LÂM VĂN HÂN
|14/04/1918
|30/03/1974
|Xã Tân Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|
|48
|LÊ MINH HUY
|27/10/1939
|01/10/1965
|97 Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa
|Trường Bổ túc Cán bộ Y tế Hà Nội
|49
|NGUYỄN ĐỨC HÒA
|14/04/1953
|
|Thị xã Quy Nhơn, tỉnh Biên Hòa
|Xí nghiệp Gỗ Đại Tiến Hải Phòng
|50
|NGUYỄN QUỐC HOÀ
|1918
|1975
|Xã Bình Hoà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Ban thống nhất TWn (K5)
|51
|NGUYỄN THỊ HỒNG HOA
|1934
|1975
|Xã Hiệp Hòa, tỉnh Biên Hòa
|Cục ngoại hối Ngân hàng Trung ương
|52
|NGUYỄN THỊ NGỌC HOA
|1950
|
|Xã Tân Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Biên Hòa
|Trường cấp III TB Khoái Châu, Hải Hưng
|53
|NGUYỄN VĂN HAI
|0/11/1933
|05/03/1974
|Xã Phước Lộc, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Nông trường Quốc doanh Vân Du, tỉnh Thanh Hóa
|54
|NGUYỄN VĂN HAI
|1927
|15/11/1961
|Xã Long Bình, huyện Văn Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Nông trường Lam Sơn Thanh Hóa
|55
|NGUYỄN VĂN HẠNH
|Thg6-33
|07/04/1975
|Xã Bình Tước, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Mỏ Than Cọc 6, Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
|56
|NGUYỄN VĂN HẬU
|1932
|20/02/1974
|Quận Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa
|Nông trường Quốc doanh Ba Vì, tỉnh Hà Tây
|57
|NGUYỄN VĂN HOÁ
|29/07/1930
|15/01/1975
|Xóm Ga, Tổng Phước, Vinh Thượng, làng Bình Trước, thị xã Biên Hoà, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy Giấy Hoà Bình
|58
|NGUYỄN VĂN HƯƠNG
|12/10/1925
|08/10/1963
|Xã Bình Trước, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Mỏ Crômmite Cổ Định, Thanh Hóa
|59
|PHẠM THANH HỤÊ
|14/02/1916
|28/11/1973
|Xã Bình Trước, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy Xay Hà Nội
|60
|PHẠM VĂN HOÀI
|16/06/1928
|01/10/1965
|Xã Tây Phước, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Tổng Cục Thống kê
|61
|PHAN CHÂU HOÀNG
|02/09/1931
|24/08/1970
|Số nhà 112 Phố Lê Lợi, thị xã Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa
|Lâm trường Hoành Bồ - Ty Nông nghiệp Quảng Ninh
|62
|TRẦN MINH HOÀNG
|28/03/1943
|26/01/1969
|Làng Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Trường cấp 3 Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
|63
|VÕ THỊ KIM HOÀNG
|25/10/1946
|
|Xã Phước An, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|K15 Hà Đông
|64
|CAO THỊ MINH LIÊN
|19/05/1921
|24/07/1968
|Xã Phước Thiền, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Công ty Rượu bia - Sở ăn uống Phục vụ Hà Nội
|65
|ĐÀO HOÀNG LONG
|29/05/1946
|14/11/1974
|Xã Phước Lại, huyện Nhân Trạch, tỉnh Biên Hòa
|K15 khu an dưỡng Hà Đông
|66
|ĐINH VĂN LIÊM
|15/03/1921
|04/06/1962
|Xã Mỹ Hợi, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Ban Kiến thiết-Nhà máy Đường Vạn Điểm
|67
|ĐINH XUÂN LỘC
|31/07/1935
|08/05/1975
|Xã Bình Trước, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Trường Đại học Sư phạm II Hà Nội, khoa Toán
|68
|HỒ VĂN LIỂU
|1940
|
|Xã An Lợi, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|
|69
|HUỲNH PHI LONG
|1930
|05/07/1975
|Xã Phước Nguyên, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Đội Thông tin Liên lạc - Cục Đường biển
|70
|LÊ VĂN LIỄU
|1939
|31/12/1966
|xã Thước Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy xay Hải Dương (học tại Trường Y sĩ hải Dương)
|71
|LÊ VĂN LỘ
|01/03/1934
|05/03/1974
|Xã Chợ Đồn, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Cục Vật tư - Bộ Lương thực - Thực phẩm
|72
|LÊ VĂN LUÔNG
|06/03/1935
|22/01/1975
|Xã Bình Ninh, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Nông trường mía Lục Ngạn tỉnh Hà Bắc
|73
|NGUYỄN LÝ
|0/10/1933
|23/03/1974
|Xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Ngân hàng Duy Tiên Nam Hà
|74
|NGUYỄN NGỌC LONG
|12/07/1938
|03/01/1974
|Xã Tân Vạn, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Trạm Nghiên cứu Lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn
|75
|NGUYỄN THÀNH LONG
|1941
|16/09/1964
|Xã Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
|76
|NGUYỄN VĂN LONG
|25/10/1951
|22/03/1974
|Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Trường Văn hóa - Thương binh Hà Bắc
|77
|NGUYỄN VĂN LỰU
|15/08/1932
|0/5/1975
|Thị trấn Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy Thiết bị Bưu điện TP Hà Nội
|78
|NGUYỄN XÍCH LONG
|1935
|15/02/1974
|Thôn Tân Ba, xã Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi Đống Đa, Hà Nội
|79
|TRẦN CÔNG LẬP
|1913
|
|Xã Thước Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Cục đón tiếp cán bộ B
|80
|TRẦN LỐ
|1935
|28/11/1973
|Xã Bình Ý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Trường Trung cấp Kinh tế lâm nghiệp TW, xã Cầu Hai, huyện Phù Ninh, tỉnh Vĩnh Phú
|81
|TRƯƠNG CÔNG LỊNH
|12/12/1921
|
|Xã Phước Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|
|82
|VÕ TIẾP LỢI
|23/11/1944
|11/03/1971
|Xã Hỏa An, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Sở Công an Hà Nội
|83
|VÕ VĂN LẬP
|1947
|1968
|Xã Bình Long, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|
|84
|VÕ VĂN LŨY
|05/03/1927
|15/12/1972
|Xã Tân Phong, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Lâm trường Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
|85
|VŨ KHẮC LUẬN
|12/10/1920
|11/02/1974
|Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Vụ Kỹ thuật - Bộ Công nghiệp nhẹ
|86
|VŨ NGUYÊN LÝ
|1938
|24/12/1974
|Thị trấn Trảng Bom, tỉnh Biên Hòa
|Tổng Công ty Xuất nhập khẩu biên giới 139 Lò Đúc, Hà Nội
|87
|NGUYỄN HỒNG LIỆU
|1930
|
|Xã Tân Hiệp huyện Vĩnh Cữu tỉnh Biên Hòa
|
|88
|ĐẶNG THÊ MINH
|1946
|
|Xã Phú Mỹ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa
|
|89
|LÊ MINH MẪN
|03/03/1932
|
|Thị xã Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa
|
|90
|NGUYỄN THỊ MẠNH
|14/07/1934
|
|Huyện Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa
|
|91
|NGUYỄN VĂN MẠNG
|1930
|04/03/1974
|Xã Bình Long, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy cưa Mật Sơn, Thanh Hóa - Tổng cục Đường sắt
|92
|ĐÀO BẢO NGƯƠN
|15/08/1929
|01/03/1975
|Xã Hiệp Hoà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Cục Xây dựng TP Hà Nội
|93
|HỒ NỒI
|23/03/1920
|01/10/1965
|Xã Phước Thành, huyện Tân Nguyên, tỉnh Biên Hòa
|Đoạn Cơ giới Điện nước - Bộ Công nghiệp nặng
|94
|HUỲNH THU NGUYỆT
|
|
|Xã Tân Tịch, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|
|95
|LƯU VĂN NHŨ
|21/04/1905
|24/12/1974
|Xã Mỹ Lộc, huyện Tâm Xuyên, tỉnh Biên Hòa
|Phòng Tài chính Lục Nam, tỉnh Hà Bắc
|96
|NGÔ NGUYÊN
|Thg5-71
|06/05/1975
|Xã Phước Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy sắt tráng men nhôm thành phố Hải Phòng
|97
|NGUYỄN VĂN NĂM
|14/09/1923
|12/02/1963
|Xã Bình Trước, huyện Phước Vinh Thượng, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy Cơ khí kiến trúc Gia Lâm, Hà Nội
|98
|NGUYỄN VĂN NGUYÊN
|1920
|22/02/1974
|Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa
|
|99
|NGUYỄN VĂN NHÂM
|
|14/11/1973
|Xã Bình Phước, huyện Tân Nguyên, tỉnh Biên Hòa
|Trường Đại học Giao thông Đường sắt + Đường bộ
|100
|NGUYỄN VĂN NHỨT
|18/03/1919
|05/12/1974
|Xã Mỹ Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Ban Kiến thiết Mỏ than Mông Dương - Cục Kiến thiết Cơ bản - Bộ Điện và Than
|101
|TRƯƠNG LẠI NÔ
|1932
|
|Xã Phước Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|
|102
|PHẠM THÀNH NÀY
|1933
|
|Xã Bình Ý,huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|
|103
|PHẠM HOÀNG NHÂM
|1934
|
|Xã Bửu Long, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|
|104
|PHẠM HỮU NGHĨA
|1926
|
|Xã Phước Thiền, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|
|105
|CHÂU THÀNH PHÁT
|Thg2-21
|06/06/1975
|Xã Phú Hữu, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Sở Nhà đất công trình đô thị Hải Phòng
|106
|LƯƠNG BÁCH PHẤN
|1932
|01/11/1971
|Xã Tân Triều, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy chế tạo Bơm Hải Dương - Bộ Cơ khí Luyện kim
|107
|NGUYỄN VĂN PHÉP
|Thg7-38
|19/03/1974
|Xã Phước Long, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Ngân hàng Tiên Lãng, Hải Phòng
|108
|NGUYỄN VĂN PHÚC
|1952
|18/01/1975
|Xã Phước Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Biên Hòa
|Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh Hải Hưng
|109
|NGUYỄN VĂN PHỤNG
|05/05/1939
|05/04/1975
|Xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Viện Nghiên cứu Công nghiệp thuộc Tổng Cục Lâm nghiệp
|110
|VÕ VĂN PHÍCH
|08/12/1945
|22/01/1975
|Xã Tân Hoà, huyện Tân Yên, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy chế tạo Điện cơ Hà Nội
|111
|LÊ VĂN QUANG
|17/12/1924
|21/02/1962
|Xã Bình Hoà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên
|112
|TRẦN QUANG
|22/09/1940
|12/02/1974
|Xã Thanh Lâm, huyện Đồng Nai, tỉnh Biên Hòa
|Viện Kỹ thuật Giao thông thành phố Hà Nội
|113
|NGUYỄN VĂN RÀNG
|22/12/1927
|20/06/1975
|Xã Tân Hạnh, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Phòng Thiết kế - Cục Đầu máy Toa xe Hà Nội - Tổng cục Đường sắt
|114
|ĐÀO XUÂN SANH
|1924
|28/02/1975
|Xã Trà Tân, huyện Xuân Lộc, Biên Hòa
|Công ty Ăn uống Phục vụ tỉnh Bắc Thái - Ty Thương nghiệp tỉnh Bắc Thái
|115
|HÀ VĂN SỶ
|Thg9-45
|
|Xã An Lợi, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|
|116
|NGUYỄN PHI SƠN
|Thg5-29
|28/03/1962
|Xã Tân Hạnh, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Công nhân mở Đèo Nai
|117
|NGUYỄN VĂN SẢNH
|02/12/1917
|26/05/1975
|Xã Tân Hạnh, huyện Tân Nguyên, tỉnh Biên Hòa
|Ty Công nghiệp tỉnh Nam Hà
|118
|NGUYỄN VĂN SÁU
|26/01/1932
|03/05/1975
|Xã Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
|119
|TRẦN VĂN SƠN
|Thg7-42
|14/03/1974
|Xã Tân Nhuận, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu 4
|120
|LÊ VĂN SÂM
|1940
|
|Thôn Tân Mỹ, Xã An Thành, tỉnh Phước Thành
|
|121
|NGUYỄN VĂN XÊ
|1938
|
|Xã Bình Trước huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|
|122
|THẠCH NGỌC XÍCH
|1939
|
|Xã Cẩm Sô, huyện Sông Bé, tỉnh Biên Hòa
|
|123
|TRẦN THẾ XƯƠNG
|1938
|
|Xã Tân Phong, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Biên Hòa
|
|124
|CAO VĂN THIÊN
|Thg11-45
|22/01/1973
|Xã Uyên Hưng, huyện Cân Huyên, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy Xe đạp Thống Nhất - Bộ Cơ khí Luyện kim
|125
|ĐẶNG VĂN TUẤN
|Thg5-21
|24/05/1975
|Xã Long Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|
|126
|ĐÀO VĂN TÁM
|1936
|11/12/1974
|Xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Nông trường Quốc doanh Sông Âm
|127
|ĐỖ VĂN THIỆT
|10/02/1927
|08/05/1975
|Xã Thước Lai, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Tổng kho A5 Hải Phòng - Công ty Vật tư - Bộ Công nghiệp nhẹ
|128
|ĐOÀN VĂN TRUNG
|1937
|
|Xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa
|
|129
|GIANG VĂN TÁNH
|01/11/1919
|30/03/1974
|Xã Bình Long, huyện Bình Phước, tỉnh Biên Hòa
|Ban Thống nhất TW
|130
|HỒ CẢNH TIÊN
|21/06/1923
|18/06/1975
|Xã Hiệp Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Vụ kinh tế kế hoạch - Uỷ ban nông nghiệp TW
|131
|HỒ THÊ
|01/01/1920
|17/06/1975
|Thị xã Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa
|Trường Đại học Nông nghiệp 2 tỉnh Hà Bắc
|132
|HOÀNG VIỄN TRI
|20/05/1918
|03/04/1964
|Xã Phước Lai, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Nông trường Sông Bôi
|133
|HUỲNH TẤN THÀNH
|24/06/1929
|22/04/1975
|Xã Bửu Long, huyện Châu Thành , tỉnh Biên Hòa
|K10
|134
|HUỲNH THÔI
|06/01/1930
|16/07/1975
|Xã Phước Khánh, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Đội 1 - Công ty Vận tải Ven biển Việt Bắc
|135
|HUỲNH VĂN THỚI
|02/09/1932
|
|Xã tuy Long, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Vụ Ngân sách địa phương - Bộ Tài chính
|136
|HUỲNH VĂN TUNG
|07/07/1947
|28/02/1974
|Xã Bình Ý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Xưởng máy Công trình 199 Minh Khai - Hà Nội - Cục Cơ khí - Bộ Giao thông Vận tải
|137
|LÊ VĂN TÂM
|1939
|Thg3-74
|Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa
|K4 T72
|138
|LÊ VĂN TRUNG
|10/10/1951
|
|Xã Khánh Dân, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|
|139
|MAI HỒNG THANH
|01/05/1942
|25/05/1975
|Xã Bình Tước, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Xí nghiệp Vận tải Đường sông 210 huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình
|140
|NGUUYỄN VĂN TƯƠI
|15/02/1930
|01/10/1965
|Thôn Nhựt Thanh, xã Thanh Hội, huyện Tân Uyên, Biên Hòa
|Đội cơ khí mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn - Hải Dương
|141
|NGUYỄN KHÁNH TÂM
|02/09/1930
|Thg3-75
|Thị xã Bà Rịa, tỉnh Biên Hòa
|Nhà máy Dệt 8/3 Hà Nội - Bộ Công nghiệp Nhẹ
|142
|NGUYỄN MINH TÂM
|Thg3-30
|20/02/1969
|Xã Tân Phong, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Nông trường Sôi Bôi, tỉnh Hòa Bình
|143
|NGUYỄN THANH TÂM
|24/04/1924
|
|Xã Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Ngân hàng huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh
|144
|NGUYỄN THỊ THU
|Thg11-30
|08/09/1967
|Xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Trường Bổ túc Cán bộ Y tế Trung ương - Hà Nội
|145
|NGUYỄN THỊ TỐT
|1921
|22/02/1974
|Xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Biên Hòa
|K5T72
|146
|NGUYỄN THỊ YẾN THU
|05/05/1941
|24/09/1965
|Xã Hiệp Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Trường ĐHSP Hà Nội
|147
|NGUYỄN TRƯƠNG THANH
|16/09/1940
|26/09/1964
|Xã Phước Thiền, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
|148
|NGUYỄN VĂN THÂN
|Thg12-34
|02/12/1968
|Xã Tam Long, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Vụ I - Bộ Y tế
|149
|NGUYỄN VĂN THẮNG
|15/11/1940
|04/02/1966
|Xã Bào Cá, huyện Trảng Bom, tỉnh Biên Hòa
|Ty Nông nghiệp tỉnh Bắc Thái
|150
|NGUYỄN VĂN THANH
|15/12/1932
|03/01/1973
|Xã Phước Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Trạm Vật tư lâm sản Thác Bà, thuộc Công ty Vật tư Lâm sản Lào Yên
|151
|NGUYỄN VĂN THANH
|06/01/1947
|22/08/1971
|Huyện Thủ Biên, tỉnh Biên Hòa
|Trường Đại học Y khoa Hà Nội
|152
|NGUYỄN VĂN THÀNH
|31/12/1931
|11/12/1974
|Xã Bình Thạnh, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Vụ Quản lý ruộng đất, Ủy ban Nông nghiệp Trung ương
|153
|NGUYỄN VĂN THÀNH
|Thg2-32
|07/07/1975
|Xã Bình Ý, huyện Châu Thành , tỉnh Biên Hòa
|Xí nghiệp Dược phẩm Nam Hà
|154
|NGUYỄN VĂN THÀNH
|23/08/1939
|05/05/1975
|Xã Tam Hiệp, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa
|Trạm Nghiên cứu Hải sản - Tổng Cục Thủy sản
|155
|NGUYỄN VĂN THỌ
|05/10/1927
|
|Xã Hoà An, huyện Tân yên, tỉnh Biên Hòa
|10/29/1974
|156
|NGUYỄN VĂN THUẦN
|1924
|
|Xã Phước Khánh, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|
|157
|NGUYỄN VĂN TRÀNG
|Thg7-05
|
|Xã Thới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|K5B Quản Bá
|158
|NGUYỄN VĂN TƯ
|1930
|
|Xã AN Lợi, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|
|159
|NGUYỄN VĂN TƯ
|1930
|1975
|Xã Tân Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Công ty Cơ giới Nông nghiệp, tỉnh Ninh Bình
|160
|NGUYỄN VĂN TUÂN
|20/02/1923
|11/12/1974
|Xã Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Nông trường Sa Pa tỉnh Lào Cai
|161
|PHẠM MINH TÂM
|20/07/1930
|16/06/1962
|Xã Bình Trước, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa
|Ủy ban hành chính, huyện Gia Lâm, Hà Nội
|162
|PHẠM VĂN THÀNH
|23/09/1940
|25/01/1969
|Xã Mỹ Lộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Trường cấp III Gia Lương tỉnh Hà Bắc
|163
|TRẦN KIM TẤN
|01/05/1939
|27/02/1975
|Xã An Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Viện Thiết kế Dân dụng - Bộ Xây dựng
|164
|TRẦN MINH TÂM
|1960
|30/03/1975
|tỉnh Biên Hòa
|Trường Học sinh miền Nam số 2 Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú
|165
|TRẦN QUANG THÀNH
|01/01/1935
|10/03/1973
|Thôn Tư Hiệp, xã Võ Đắc, huyện Xuân Lộc , tỉnh Biên Hòa
|Trường Cấp III Đan Phượng - Ty Giáo dục tỉnh Hà Tây
|166
|TRẦN THỊ TUA
|20/11/1940
|
|Xã Phước Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa
|Vụ I - Bộ Y tế
|167
|TRƯƠNG VĂN TÂM
|18/09/1938
|30/11/1973
|Xã Hưng Chánh (Lộc An), huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa
|Liên đoàn Địa chất 9, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
|168
|NGUYỄN TUÂN
|
|
|Biên Hòa
|
|169
|NGUYỄN HOÀNG TÂM
|1924
|
|Biên Hòa
|
|170
|NGUYỄN QUỐC THÁI
|1941
|
|Thị xã Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa
|
|171
|VŨ KHẮC THUẬN
|12/10/1921
|
|Xã Gia Định, Bửu Hòa, tỉnh Biên Hòa
|
|172
|Lâm Thị Xa Mon
|
|
|Xã Sóc Ba Ai, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
|
|173
|Nguyễn Thị Bé
|
|
|Xã Gia Trạch, huyện Bù Khan, tỉnh Bình Long
|
|174
|Vũ Đức Thảo
|
|
|Xã Thanh Lương, huyện An Lộc, tỉnh Bình Long
|
|175
|Nguyễn Văn Thuận
|
|
|Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
|
|176
|Điểu Thớt
|
|
|Xã 5, huyện Gia Mập, tỉnh Bình Phước
|
|177
|Vũ Quốc Cường
|
|
|Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
|
|178
|Nguyễn Văn Phước
|
|
|Xã Châu Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Long
|
|179
|Cao Đình Xuân
|
|
|Xã lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
|
|180
|Mai Văn Bé
|
|
|Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
|
|181
|Nguyễn Văn Thành
|
|
|xã Sa Cát, quận Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
|
|182
|Nguyễn Văn Bé
|
|
|Xã Mười, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Phước Long
|
|183
|Điểu Thị Đắc
|
|
|Xã Bình Phú, huyện An Lộc, tỉnh Bình Long
|
|184
|Nguyễn Thanh Hà
|
|
|Xã Tân Hiệp, huyện Hòa Tân, tỉnh Bình Long
|
|185
|Huỳnh Thúc Kháng
|
|
|Xã Bà Ai, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
|
|186
|Lâm Mắp
|
|
|Xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Long
|
|187
|Điểu Nhiên
|
|
|Xã Phước Thiện, huyện Đồng Xoài, tỉnh Phước Long
|
|188
|Huỳnh Nhứt
|
|
|Xã Minh Thạnh, huyện An Lộc, tỉnh Bình Long
|
|189
|Nguyễn Văn Minh
|
|
|Xã Minh Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Long
|
|190
|Nguyễn Văn Tài
|
|
|Xã Thanh Lương, huyện An Lộc, tỉnh Bình Long
|
|191
|Lê Thị Kim Phượng
|
|
|Xã Ninh Phước, huyện Lộc Ninh, tỉnh Phước Long
|