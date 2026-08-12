Ngày 12/8, Sở Nội vụ TP Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục tìm kiếm, xác minh thông tin thân nhân của 191 cán bộ đi B để trao trả hồ sơ, kỷ vật đang được lưu giữ.

Một bộ hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B lưu trữ tại Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, năm 2013 đơn vị đã tiếp nhận 256 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B do Trung tâm lưu trữ quốc gia III bàn giao. Sau khi tiếp nhận, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, xác minh thông tin và đến nay đã trao trả được 65 bản sao hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B hoặc thân nhân.

Hiện Trung tâm lưu trữ lịch sử Đồng Nai đang bảo quản 191 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B quê quán Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ) nhưng chưa xác định được chủ nhân hoặc thân nhân để trao trả.

Đây là những tài liệu có giá trị lịch sử, góp phần làm rõ quá trình hoạt động, cống hiến của cán bộ đi B, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng.

Nhân viên Trung tâm lưu trữ lịch sử Đồng Nai tìm kiếm thông tin, hồ sơ cán bộ đi B. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Trần Võ Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ TP Đồng Nai cho biết, sau khi tiếp nhận 256 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B do Trung tâm lưu trữ quốc gia III bàn giao, đơn vị đã thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm thân nhân.

“Không chỉ thông báo trên báo chí, chúng tôi còn cử cán bộ phụ trách trực tiếp tìm đến các địa chỉ nhà được ghi trong hồ sơ để xác minh, tìm người thân của cán bộ đi B”, ông Cường chia sẻ.

Theo ông Cường, quá trình xác minh gặp không ít khó khăn do địa chỉ cư trú của cán bộ đi B có thể đã thay đổi, nhiều người trong gia đình đã chuyển nơi ở khác sinh sống.

Hồ sơ cán bộ đi B tại Trung tâm lưu trữ lịch sử Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Đối với những trường hợp chưa xác định được thân nhân, đơn vị tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát thông tin, đồng thời công khai danh sách để người dân có thể tra cứu, cung cấp thêm manh mối.

“Chúng tôi mong muốn thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau có thể tìm được thân nhân của các cán bộ đi B để những hồ sơ, kỷ vật này sớm được trao lại cho gia đình”, ông Cường nói.

Theo Trung tâm lưu trữ quốc gia III, “cán bộ đi B” gồm cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, sau đó từ năm 1959-1975 được bí mật trở lại miền Nam công tác. Ngoài ra còn có cán bộ dân sự miền Bắc được cử vào Nam, chủ yếu là y sĩ, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo... theo con đường dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.