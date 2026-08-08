Ngày 8/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh các di vật được phát hiện trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Phước, xã Tây Hồ.

Trước đó, chiều 7/8, trong quá trình khai quật các phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật tại mộ số 292, hàng số 6, mã định danh 48-070-00258.

Di vật tìm thấy ở Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Phước. Ảnh: Quang Cường

Đáng chú ý, trong số các di vật có ảnh chân dung một cô gái. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy ví, tiền và một số vật dụng cá nhân.

Những di vật mang dấu ấn riêng được bảo quản để phục vụ quá trình rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin, tìm kiếm thêm manh mối xác định danh tính liệt sĩ.

Di vật tìm thấy ở Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Phước. Ảnh: Quang Cường

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân liệt sĩ và người dân nếu nhận biết người phụ nữ trong ảnh hoặc có thông tin liên quan đến phần mộ trên thì cung cấp cho cơ quan chức năng để đối chiếu, xác minh.

Người dân có thông tin xin liên hệ ông Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, số điện thoại 0963.053.252.

Trên địa bàn xã Tây Hồ có 3 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tam Phước, Tam Lộc và Tam Thành, với tổng cộng 981 phần mộ, trong đó 580 phần mộ chưa xác định được thông tin. Lực lượng chức năng đã khai quật 279 phần mộ và lấy được 229 mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN.