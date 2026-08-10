Chiều 10/8, Đội K72 (Bộ CHQS TP Đồng Nai) cho biết đang tiếp nhận thông tin liên quan đến một khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là phường Minh Hưng, TP Đồng Nai.

Sơ đồ khu vực nghi có mộ tập thể ở Đồng Nai. Ảnh: Đội K72

Theo Đội K72, thông tin ban đầu về sự việc được cung cấp bởi ông Nguyễn Văn Công (trú tại xã Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) và bà Nhuần (trú tại xã Bàu Bàng, TPHCM). Hai người cho biết, tại khu vực trên có mộ tập thể, nghi có khoảng 100 hài cốt liệt sĩ.

Để có thêm cơ sở xác minh, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội K72 tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân biết thông tin về khu vực này cung cấp thêm thông tin cho đơn vị.

Vị trí tọa độ xác định trên Google Maps. Ảnh: Đội K72

Đặc biệt, những người từng trực tiếp chứng kiến, nghe kể hoặc nắm được vị trí, địa điểm chôn cất liệt sĩ tại khu vực trên có thể hỗ trợ chia sẻ thông tin để lực lượng chức năng có thêm căn cứ xác minh.

Đội K72 cho biết, mọi thông tin, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, đều có thể trở thành manh mối quan trọng trong quá trình tìm kiếm, xác định vị trí mộ và quy tập hài cốt các liệt sĩ.