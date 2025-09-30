Sáng 30/9, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và phát biểu chỉ đạo.

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt sau khi hợp nhất 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước. Đại hội lần này được xem là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới, bền vững và lâu dài trong nhiệm kỳ tới.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại đại hội. Ảnh: H.A

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, nhiệm kỳ qua dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước trước khi sáp nhập đã đạt được những thành tựu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,11%/năm; tổng sản phẩm GRDP gần 700 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người hơn 6.000USD.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ chiếm trên 77%. Nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng hữu cơ, công nghệ cao, giữ vững vị thế “thủ phủ chăn nuôi” của cả nước. Các khu, cụm công nghiệp phát triển theo mô hình sinh thái, công nghệ cao, công nghiệp chế biến, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về quy mô. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 đạt trên 168 tỷ USD.

Sân bay Long Thành đang được xây dựng. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Đồng Nai, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai, đặc biệt là sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc, đường vành đai kết nối vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và cảng biển..., mở ra không gian phát triển mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chính sách an sinh được đảm bảo, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm với hơn 2.000 căn nhà. Quốc phòng, an ninh được củng cố...

Công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa mô hình chính quyền 2 cấp vào vận hành.

Đồng Nai nằm trong nhóm 14 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số.

5 nhóm nhiệm vụ để Đồng Nai bứt phá

Theo ông Phan Đình Trạc, bên cạnh thành tích đạt được, Đồng Nai vẫn còn những tồn tại một số hạn chế như cơ cấu kinh tế chưa thực sự bền vững, chưa có đột phá về công nghiệp công nghệ cao; hạ tầng giao thông, đô thị chưa đồng bộ; cải cách hành chính, quản lý đất đai, đầu tư, quy hoạch còn hạn chế; an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp.

Tỉnh cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp mang tính đột phá để phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quyết định cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Ảnh: H.A

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh Đồng Nai đang có “cơ hội vàng” để bứt phá, trở thành cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao của cả nước. Để hiện thực hóa, theo ông Trạc, Đồng Nai cần tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ lớn.

Thứ nhất là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thứ hai là vận hành mô hình chính quyền 2 cấp hiệu lực, hiệu quả, chuyển từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ, kiến tạo phát triển”. Cán bộ cấp xã phải thực sự gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba là quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm; xây dựng 4 vùng phát triển trọng điểm mới; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, thu hút đầu tư chiến lược để Đồng Nai trở thành trung tâm kết nối đa vùng.

Thứ tư là bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, không để phát sinh điểm nóng, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Và thứ năm là ngay sau đại hội, Tỉnh ủy cần nhanh chóng ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ, nội dung, rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, lộ trình cụ thể có tính khả thi và thứ tự ưu tiên để tổ chức hiệu quả.

Ông Phan Đình Trạc khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, biến cơ hội thành hiện thực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.