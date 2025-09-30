Sáng 30/9, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với 450 đại biểu chính thức đại diện cho 131.989 đảng viên toàn Đảng bộ.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: H.A

Tại đại hội, ông Thái Bảo - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 15 người.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Có 4 Phó bí thư là bà Tôn Ngọc Hạnh (thường trực), bà Huỳnh Thị Hằng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh), ông Võ Tấn Đức (Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Thái Bảo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định sẽ phục vụ nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để toàn Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Văn nhấn mạnh, để hoàn thành trọng trách, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đồng lòng, chung sức của cấp ủy, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và sự ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

“Đây sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, xây dựng Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước” - Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn khẳng định.